חבולה, פצועה ועצורה: רק 0:0 לנאפולי מול קומו

המחזור העשירי בליגה האיטלקית פתח את שעריו היום (שבת) עם הפסד הבכורה של אטאלנטה בליגה, כשהופתעה עם 1:0 לאודינזה. נאפולי סיימה ב-0:0 עם הרבה מזל מול קומו. בסיום היום, יובנטוס גברה 1:2 על קרמונזה בבכורה של לוצ’יאנו ספאלטי על הקווים.

נאפולי – קומו 0:0

חלוקת נקודות בין קומו לנאפולי

המוליכה החבולה, שהגיעה להתמודדות ללא רומלו לוקאקו וקווין דה בריינה והשוער הראשון שלה אלכס מרט, לא הצליחה לבלוט מעל היריבה הלוהטת, שנמצאת כבר עם 17 נקודות. האורחת אף הייתה קרובה יותר לנצח, כשבדקה ה-26 אלברו מוראטה קיבל הזדמנות לכבוש מהנקודה הלבנה, אבל השוער שעמד בשער המארחת בתקופה האחרונה, ואניה מילינקוביץ’ סאביץ’, דאג לשמור על רשת נקייה עם הצלה גדולה אחרי שגם גרם להכשלה.

קרמונזה – יובנטוס 2:1

הבכורה של לוצ’יאנו ספאלטי שרדה דקות מותחות, אך הגברת הזקנה, ביום היווסדה ה-128, תחת המאמן החדש על הקווים, הצליחה להשיג שלוש נקודות חשובות ולחבר ניצחון שני ברצף. פיליפ קוסטיץ’, ביום הולדתו ה-33, מצא דרך לחגוג לעצמו עם השער הראשון, כשאנדראה קמביאסו הכפיל במחצית השנייה. בדקה ה-83 ג’יימי וארדי חגג שער שני בקבוצתו החדשה, אבל לצערו זה לא הספיק כדי לעזור למארחת לחלץ נקודה.

אודינזה – אטאלנטה 0:1

אודינזה מנחילה לאטאלנטה הפסד ראשון העונה

הלה דאה במשבר. גם אם עד היום איוון יוריץ’ וחניכיו לא נחלו הפסד בליגה, התוצאות סירבו להראות את האמת כלפי הקבוצה, שבששת משחקיה האחרונים סיימו בתיקו והיום כאמור, נחלה הפסד. ניקולו זאניולו, שהצליח להשוות זמנית מול יובנטוס בהפסד 3:1, היה זה שהכריע את ההתמודדות עם גול מבישול של חסאן קמארה. האורחת מברגאמו צנחה אל החלק התחתון בטבלה.