יום ראשון, 02.11.2025 שעה 00:19
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
214-109רומא2
1811-229אינטר3
187-149מילאן4
1810-1410יובנטוס5
176-1210קומו6
157-139בולוניה7
1515-1210אודינזה8
1412-1210קרמונזה9
138-1310אטאלנטה10
1310-109ססואולו11
127-119לאציו12
1214-89טורינו13
912-99קליארי14
79-49פארמה15
614-79לצ'ה16
512-59פיזה17
514-59ורונה18
415-79פיורנטינה19
313-49גנואה20

חבולה, פצועה ועצורה: רק 0:0 לנאפולי מול קומו

האלופה ניצלה בזכות השוער שלה, שהדף פנדל למוראטה וחילק נקודה לקבוצתו. 1:2 ליובנטוס בבכורה של ספאלטי, וארדי כבש. אטאלנטה הפסידה לראשונה. צפו

|
ניקו פאס וסקוט מקטומיניי (IMAGO)
ניקו פאס וסקוט מקטומיניי (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה האיטלקית פתח את שעריו היום (שבת) עם הפסד הבכורה של אטאלנטה בליגה, כשהופתעה עם 1:0 לאודינזה. נאפולי סיימה ב-0:0 עם הרבה מזל מול קומו. בסיום היום, יובנטוס גברה 1:2 על קרמונזה בבכורה של לוצ’יאנו ספאלטי על הקווים.

נאפולי – קומו 0:0

חלוקת נקודות בין קומו לנאפולי

המוליכה החבולה, שהגיעה להתמודדות ללא רומלו לוקאקו וקווין דה בריינה והשוער הראשון שלה אלכס מרט, לא הצליחה לבלוט מעל היריבה הלוהטת, שנמצאת כבר עם 17 נקודות. האורחת אף הייתה קרובה יותר לנצח, כשבדקה ה-26 אלברו מוראטה קיבל הזדמנות לכבוש מהנקודה הלבנה, אבל השוער שעמד בשער המארחת בתקופה האחרונה, ואניה מילינקוביץ’ סאביץ’, דאג לשמור על רשת נקייה עם הצלה גדולה אחרי שגם גרם להכשלה. 

קרמונזה – יובנטוס 2:1

הבכורה של לוצ’יאנו ספאלטי שרדה דקות מותחות, אך הגברת הזקנה, ביום היווסדה ה-128, תחת המאמן החדש על הקווים, הצליחה להשיג שלוש נקודות חשובות ולחבר ניצחון שני ברצף. פיליפ קוסטיץ’, ביום הולדתו ה-33, מצא דרך לחגוג לעצמו עם השער הראשון, כשאנדראה קמביאסו הכפיל במחצית השנייה. בדקה ה-83 ג’יימי וארדי חגג שער שני בקבוצתו החדשה, אבל לצערו זה לא הספיק כדי לעזור למארחת לחלץ נקודה.

אודינזה – אטאלנטה 0:1

אודינזה מנחילה לאטאלנטה הפסד ראשון העונה

הלה דאה במשבר. גם אם עד היום איוון יוריץ’ וחניכיו לא נחלו הפסד בליגה, התוצאות סירבו להראות את האמת כלפי הקבוצה, שבששת משחקיה האחרונים סיימו בתיקו והיום כאמור, נחלה הפסד. ניקולו זאניולו, שהצליח להשוות זמנית מול יובנטוס בהפסד 3:1, היה זה שהכריע את ההתמודדות עם גול מבישול של חסאן קמארה. האורחת מברגאמו צנחה אל החלק התחתון בטבלה. 

ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
