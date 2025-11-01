יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1021-89עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אבו פרחי בחוד של מכבי ת"א, גם הייטור בהרכב

לאזטיץ' פרסם את ה-11 שלו נגד ריינה ב-19:30, כשאסאנטה, שלמה ורביבו ישלימו את ההגנה שחסרה את קמארה. גם מדמון, שחר ודור פרץ בפנים. השאר בפנים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תתארח היום (שבת, 19:30) באצטדיון גרין אצל בני ריינה במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, וזאת במטרה לצמצם לפחות זמנית את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לנקודה אחת בלבד על חשבון נועלת הטבלה שצברה נקודה אחת מאז פתיחת העונה.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, אלעד מדמון וסייד אבו פרחי.

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מחכה בהמשך השבוע מפגש נגד אסטון וילה בליגה האירופית, והצהובים מחפשים ניצחון ליגה שני ברציפות שייצור מומנטום חיובי לקראת מפגש מול אחת הקבוצות החזקות במפעל האירופי, כזו שניצחה לאחרונה את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אדהם האדיה בסיטואציה רעה מאוד בטבלה עם נקודה ובמקום האחרון, כשהיא חייבת להתחיל לצבור נקודות אם היא חולמת להישאר בליגה בסיום העונה. במחזור הקודם נכנעה ריינה 1:0 להפועל באר שבע באצטדיון טרנר.

המארחת יכולה לשאוב עידוד מכך שבשני המפגשים האחרונים שלה נגד האלופה, אחד בגביע ואחד בליגה, היא ניצחה, כשבגביע חגגה 1:2 ובליגה 0:1 במגרש של הצהובים. עם זאת, המפגש האחרון בביתה של חיינה הסתיים ב-1:2 למכבי תל אביב.






