יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1021-89עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

עזו בהרכב אשדוד, איסט בחוד של הפועל חיפה

שחקן הכנף השמאלי יפתח ב-11 של סילבס, הג'מייקני יוביל את ההתקפה של האורחת (18:30). גורדנה וביטון בקישור של המארחת, נאווי באמצע אצל החיפאים

|
אורי עזו חוגג (שחר גרוס)
אורי עזו חוגג (שחר גרוס)

המחזור התשיעי בליגת העל נמשך היום (שבת), כאשר ב-18:30 מ.ס אשדוד מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן באצטדיון י”א, כששתי הקבוצות שוות בטבלה עם 11 נקודות כל אחת, והן רוצות להתקרב לצמרת הגבוהה אחרי שמעדו במחזור הקודם.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יס’קי, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מוחמד עאמר, שלו הרוש, רועי גורדנה, אילי תמם, ניר ביטון, אורי עזו, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, ג’ורג’ דיבה, לירן סרדל, תמיר ארבל, אורן ביטון, אופק ביטון, נאור סבג, רוי נאווי, אניס פורת עיאש, איתי בוגנים וג’ייבון איסט.

הפועל חיפה, שמעל אשדוד בזכות הפרש שערים עדיף, הפסידה במחזור הקודם 3:2 לבית”ר ירושלים, אך לפני כן ניצחה 1:2 את מכבי בני ריינה. הקבוצה של גל אראל מבינה ששלוש נקודות יקפיצו אותה וייצרו מומנטום חיובי, וזה מה שהיא מנסה לעשות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של חיים סילבס לא הפסידה בכל אחת מארבעת המחזורים האחרונים, שכללו ניצחונות על עירוני קריית שמונה ובני ריינה, ושתי תוצאות תיקו בצמד המחזורים האחרונים, 0:0 נגד בית”ר ירושלים ו-1:1 נגד הפועל פתח תקווה.

הפועל חיפה ניצחה את אשדוד בהפרש של שער אחד בשני המשחקים האחרונים בין הקבוצות, באוקטובר 2024 ובינואר השנה. ניצחון הליגה האחרון של הקבוצה מהנמל על החיפאים הגיע באוקטובר 2022 (0:4 אדיר), כשמאז אשדוד לא ניצחה את הפועל חיפה למעט 2:4 במסגרת גביע הטוטו באוגוסט 2024.

