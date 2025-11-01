עזו בהרכב אשדוד, איסט בחוד של הפועל חיפה

המחזור התשיעי בליגת העל נמשך היום (שבת), כאשר ב-18:30 מ.ס אשדוד מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן באצטדיון י”א, כששתי הקבוצות שוות בטבלה עם 11 נקודות כל אחת, והן רוצות להתקרב לצמרת הגבוהה אחרי שמעדו במחזור הקודם.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יס’קי, טום בן זקן, איברהים דיאקיטה, מוחמד עאמר, שלו הרוש, רועי גורדנה, אילי תמם, ניר ביטון, אורי עזו, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, ג’ורג’ דיבה, לירן סרדל, תמיר ארבל, אורן ביטון, אופק ביטון, נאור סבג, רוי נאווי, אניס פורת עיאש, איתי בוגנים וג’ייבון איסט.

הפועל חיפה, שמעל אשדוד בזכות הפרש שערים עדיף, הפסידה במחזור הקודם 3:2 לבית”ר ירושלים, אך לפני כן ניצחה 1:2 את מכבי בני ריינה. הקבוצה של גל אראל מבינה ששלוש נקודות יקפיצו אותה וייצרו מומנטום חיובי, וזה מה שהיא מנסה לעשות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של חיים סילבס לא הפסידה בכל אחת מארבעת המחזורים האחרונים, שכללו ניצחונות על עירוני קריית שמונה ובני ריינה, ושתי תוצאות תיקו בצמד המחזורים האחרונים, 0:0 נגד בית”ר ירושלים ו-1:1 נגד הפועל פתח תקווה.

הפועל חיפה ניצחה את אשדוד בהפרש של שער אחד בשני המשחקים האחרונים בין הקבוצות, באוקטובר 2024 ובינואר השנה. ניצחון הליגה האחרון של הקבוצה מהנמל על החיפאים הגיע באוקטובר 2022 (0:4 אדיר), כשמאז אשדוד לא ניצחה את הפועל חיפה למעט 2:4 במסגרת גביע הטוטו באוגוסט 2024.