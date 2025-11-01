קניקובסקי ואבו פאני בישלו במדי פרנצווארוש

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נמצאות בעיצומן, כאשר גם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לקחת חלד במדי קבוצותיהם. היום (שבת) מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס מנסים לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# המשחק עוד בעיצומו, אבל גבי קניקובסקי כבר הספיק לתרום את חלקו בפרנצווארוש, כשבישל את שער היתרון של קבוצתו, שניצחה 1:4 את מ.ט.ק בודפשט. את השער השלישי בישל מוחמד אבו פאני, שעלה מהספסל.

# ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז ממשיכים להוליך את הליגה הבלגית והבטיחו עוד מחזור בפסגה. הישראלי שותף ל-83 דקות, קבוצתו גברה 1:4 על זולטה וארחם בקלות והשיגה עוד ניצחון.

ענאן חלאילי (IMAGO)

# באוקראינה, בר לין כבש את שער השוויון שקבע 1:1 לזכות קבוצתו, קריבבס, מול פולטאבה במסגרת המחזור ה-11 של הליגה המקומית. אחרי תקופה די טובה, קבוצתו של הישראלי רשמה נקודה בלבד בשני המחזורים האחרונים ואפשרה ליריבותיה לצמרת לנסות ולפתוח פער בפסגה.

# מחמוד ג’אבר נחל הפסד 2:1 יחד עם קבוצתו סט. אטיין לרד סטאר. הקשר לא הצליח לתרום ואף ספג כרטיס צהוב בדקה ה-73.

# ביברס נאתכו ופרטיזן בלגרד בהלם. לאחר הפסד מפתיע בגביע ליריבה מהליגה השנייה, הקבוצה הובסה 4:1 בליגה על ידי צ'וקראצ'יקי ואיפשרה לכוכב האדום להישאר לפחות עוד מחזור בפסגה. הישראלי נכנס בחזרה מהפסקת המחצית ושיחק עד הסיום.

ביברס נאתכו (IMAGO)

# שון וייסמן פתח בהרכב בלאו וייס לינץ באוסטריה, השלים משחק שלם ולא הצליח להושיע כשקבוצתו הפסידה 1:0 ללאסק לינץ ונותרה במקום הלפני אחרון.

שון וייסמן בועט לשער (IMAGO)

# במולדובה, ספרטה סלמט של שון וייס שהשלים 90 דקות פגשה את זימברו של גיא דהן שלא שותף. וייס וקבוצתו השלימו ניצחון מפתיע מאוד מול קבוצת הצמרת בתום משחק דרמטי עם 2:3 ענק.

# נציגנו בצ’כיה, יונתן מולדר, המשיך לשקוע יחד עם קבוצתו סלובאצקו, שנמצאת במקום האחרון בליגה הבכירה במדינה אחרי הפסד 3:0 לליברץ.