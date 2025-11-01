פליק: יש ימים שלאמין ימאל מרגיש חוסר נוחות

אחרי ההפסד 2:1 לריאל מדריד, ברצלונה מקווה לצאת לדרך חדשה מול אלצ’ה, שתגיע למונז’ואיק מחר (ראשון, 19:30, שידור חי בערוץ ONE). הקטלונים נמצאים בתקופה לא טובה עם שלושה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות ועם מכת פציעות גדולה כשלאמין ימאל עדיין לא ב-100%, פדרי מושבת למשך כחודש, דני אולמו רק חזר לאימונים לאחרונה, רוברט לבנדובסקי וראפיניה נעדרו וזו רק רשימה חלקית.

אבל נדמה שמעבר להכל, הבאז סביב לאמין ימאל הוא מה שמעסיק את בארסה ובעיקר את התקשורת הקטלונית אחרי שהכוכב בן ה-18 ספג הקנטות מכוכבי ריאל הוותיקים בקלאסיקו. במהלך המשחק מספר 10 נראה עדיין פצוע למרות שחזר לשחק והאנזי פליק כמובן נשאל על כך במסיבת עיתונאים.

“לאמין ימאל בסדר למרות שיש ימים שהוא מרגיש קצת אי נוחות", אמר פליק, “הוא מתקדם היטב, יש שיפור במצבו וזה כל מה שאני יכול לומר. דיברנו עם לאמין, שנינו היינו כנים ואני תמיד מגן עליו, הוא עדיין צעיר מאוד. הוא יכול לשחק במספר עמדות, אבל הכי חשוב שייגע יותר בכדור".

לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

פליק גם השתעשע במהלך המסע"ת כשנשאל שוב ושוב על לאמין ימאל. מאמן בארסה ענה בחיוך: “אתם רוצים לדבר איתי על לאמין? זה רק בשבוע הזה? אני חושב שזה כך בכל שבוע".

פליק הסביר גם איך התגלתה הפציעה של פדרי: “הופתענו כשהוא הגיע (אחרי הקלאסיקו). הוא הרגיש רק חוסר נוחות קל או עייפות אז בדקנו אותו ואז גילינו את הפציעה. צריך לקבל את זה – הוא אחד משחקני המפתח שלנו ונותן לנו יציבות והחזקת כדור, אבל צריך להסתדר ולקוות שיחזור בקרוב".

על הפציעות הוסיף פליק: “הדברים האלה קורים לפעמים. אתה מתחיל עם פציעה או שתיים וזה נמשך – צריך לקבל את זה. זה חודש נובמבר וזה עדיין דרך ארוכה עד סוף העונה. ז’ואן (גארסיה) מתקדם בצורה טובה, אבל לא נלחץ עליו. נראה איך לווי (לבנדובסקי) ודני (אולמו) מסתגלים ואז נחליט".

פליק נשאל גם על פאו קובארסי ואמר: “הוא בן 18, הכושר שלו זה דבר נורמלי. זה לא אותו דבר כמו כשאתה בן 25 ואתה יכול לשמור על הרמה. הוא פה שנתיים וב-95% מהזמן הוא היה במיטבו. יש שחקנים שלא בשיאם וצריך לעבוד כדי להחזיר אותם לזה".