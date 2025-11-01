הרגישה בבית: 1:4 לאשדוד נגד הפועל חיפה

השחקן המצטיין
טום בן זקן, ציון: 8
הקפטן של אשדוד סיפק שני בישולים פנטסטיים תוך חמש דקות שהובילו למהפך ולניצחון החשוב.
השחקן המאכזב
ניב אנטמן, ציון: 3
השוער החיפאי עמד למבחן הרבה במשחק אך לא הצליח לעצור את ההתקפה האשדודית וספג רביעייה.
הרבה תוצאות יכלו להיות למשחק ששוחק היום (שבת) באצטדיון הי”א במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, אך לא הרבה היו מהמרים שמ.ס אשדוד תנצח 1:4 את הפועל חיפה, כשהיא מספקת חצי ראשון כה מרהיב. על אף שער מוקדם של ג’יבון איסט עבור החיפאים, איברהים דיאקיטה, פלורן באטום, אורי עזו ויוג’ין אנסה לא התרגשו, כשהפכו את התוצאה.
המשחק נפתח כשהוא הלך לכיוון אחר. איסט נשלח לעומק כבר בדקה השנייה, לא התבלבל וסיים את הכדור ברשת. משם, הקונצרט התחיל. המארחת השתלטה לחלוטין על המשחק, והיא באה על שכרה בדקה ה-33, כשטום בן זקן העלה כדור חופשי, היישר לראשו של דיאקיטה, שנגח פנימה וקבע שוויון, כשבנוסף הקדיש את השער לאמו, שנפטרה מעט לפני המשחק.
ארבע דקות בלבד לאחר מכן, מאסטר שף בן זקן הגביה שוב מצד ימין, הפעם זה היה פלורן באטום ששם את הראש ונגח לרשת. בדקה ה-41, אורי עזו הצטרף לחגיגה, כשכדור ארוך על כל המגרש של ניר ביטון מצא את שחקן הכנף המוכשר, שהשתלט ובעט לחיבורים מקרוב.
בחצי השני ראינו את הקצב יורד, כשהאשדודים יורדים מעט אחורה והאורחת ניסתה למצוא את הפרצה בהגנה שלהם. אחרי 45 דקות שהכדור היה בעיקר בשליטה של השחורים, האדומים-צהובים יצאו למתפרצת, אותה סיים אנסה, שקבע את תוצאת המשחק, ואת כך שהחבורה של חיים סילבס תסיים את המחזור בחלק העליון של הטבלה.
מחצית שניה
-
'90+9
- זהו זה! ספיר ברמן שרקה לסיום. אשדוד גברה על הפועל חיפה 1:4
-
'90+9
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:4: חשבתם שהוא לא יבקיע? מתפרצת גדולה של המארחת הסתיימה ברגל של יוג'ין אנסה, שחתם ניצחון חשוב ומוצדק
-
'90+6
- יעד גונן קיבל צהוב על עצירת מתפרצת
-
'83
- באטום ירד, אור דסה עלה
-
'83
- קארים קימבידי החליף את רועי גורדנה
-
'83
- חילוף משולש באשדוד. טום בן זקן יצא, רז מאיר עלה למגרש
-
'78
- האורחת מתקרבת. כדור קרן חזר לרועי זקרי, שהשתלט, הטעה ובעט למסגרת, קרול נימצ'יסקי הדף
-
'76
- חילוף אחרון בהפועל חיפה. אורן ביטון יצא, יעד גונן נכנס
-
'75
- כמעט הפועל חיפה! יונתן פרבר הניף את הרגל מרחוק, ושלח את הכדור לקורה הקרובה
-
'68
- עוד חילוף אצל הצפוניים. רועי זיקרי נכנס במקום לירן סרדל
-
'67
- טום בן זקן קיבל כרטיס צהוב
-
'65
- עוד חילוף למארחת. מאור ישילירמק החליף את ניר ביטון
-
'60
- הפועל חיפה התעוררה מעט, אך לא נרשמו מצבים גדולים לשתי הקבוצות עד כה במחצית השנייה
-
'54
- חילוף ראשון גם באשדוד. עזו יצא, נועם מוצ'ה על הדשא
-
'46
- רותם חטואל החליף את איתי בוגנים
-
'46
- רג'יס אנדו עלה במקום אניס פורת עיאש
-
'46
- חילוף משולש בהפועל חיפה. רוי נאווי פינה את מקומו ליונתן פרבר
מחצית ראשונה
-
'41
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:3: קרנבל בי"א. ניר ביטון שלח חץ אדיר על כל המגרש לאורי עזו. האחרון השתלט, הטעה ושלח מקרוב את הכדור לחיבורים הרחוקים
-
'37
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: בן זקן מאסטר שף! הקפטן העלה עוד הרמה אדירה מהצד הימני, הפעם זה היה ז'אן פלורן באטום שנגח לרשת
-
'33
- שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: שוויון מוצדק מאין כמותו. בן זקן העלה כדור חופשי, איברהים דיאקיטה נגח פנימה
-
'30
- נאור סבג ראה כרטיס צהוב אצל הפועל חיפה
-
'23
- השוויון באוויר. טום בן זקן קיבל את הכדור די רחוק מהשער, ושלח בעיטה טובה שפספסה במקצת את החיבורים הרחוקים
-
'15
- עוד הפעם הכדור בעמוד אצל אשדוד! אורי עזו עשה פעולה גדולה בצד השמאלי, העביר רוחב ואילי תמם שלח בעיטה חזקה עם רגל שמאל לחיבור שבין הקורה למשקוף
-
'13
- זה כמעט היה השוויון! יוג'ין אנסה פרץ לרחבה מצד ימין, לקח את השומר שלו ושלח פצצה עם השמאלית, שנעצרה רק במשקוף
-
'7
- צהוב ראשון גם באשדוד. שלו הרוש יצטרך להיות זהיר עד סוף המשחק
-
'3
- אחרי שהרים את חולצתו בחגיגת השער, איסט ראה את הכרטיס הצהוב
-
'2
- שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: וואו איזו פתיחה! ג'בון איסט נשלח לעומק, לא התבלבל וסיים עם רגל ימין לפינה הרחוקה
-
'1
- השופטת ספיר ברמן שרקה לפתיחת ההתמודדות!