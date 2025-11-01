יום ראשון, 02.11.2025 שעה 04:59

שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

הרגישה בבית: 1:4 לאשדוד נגד הפועל חיפה

מול קהל רב בביתה, מחצית ראשונה גדולה של המארחת הספיקה לה בשביל הניצחון. איסט כבש ראשון, אך דיאקיטה, באטום ועזו הפכו, כשאנסה קינח בתוספת הזמן

יובל בר | 01/11/2025 18:30
יום שבת, 01/11/2025, 18:30אצטדיון י"א - 2881 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
הפועל חיפה
הסתיים
4 1
שופטת: ספיר ברמן (ציון: 5)
מ.ס אשדוד
דעת המבקר
השחקן המצטיין
טום בן זקן, ציון: 8
הקפטן של אשדוד סיפק שני בישולים פנטסטיים תוך חמש דקות שהובילו למהפך ולניצחון החשוב.
השחקן המאכזב
ניב אנטמן, ציון: 3
השוער החיפאי עמד למבחן הרבה במשחק אך לא הצליח לעצור את ההתקפה האשדודית וספג רביעייה.
הרכבים וציונים
 
 

הרבה תוצאות יכלו להיות למשחק ששוחק היום (שבת) באצטדיון הי”א במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, אך לא הרבה היו מהמרים שמ.ס אשדוד תנצח 1:4 את הפועל חיפה, כשהיא מספקת חצי ראשון כה מרהיב. על אף שער מוקדם של ג’יבון איסט עבור החיפאים, איברהים דיאקיטה, פלורן באטום, אורי עזו ויוג’ין אנסה לא התרגשו, כשהפכו את התוצאה.

המשחק נפתח כשהוא הלך לכיוון אחר. איסט נשלח לעומק כבר בדקה השנייה, לא התבלבל וסיים את הכדור ברשת. משם, הקונצרט התחיל. המארחת השתלטה לחלוטין על המשחק, והיא באה על שכרה בדקה ה-33, כשטום בן זקן העלה כדור חופשי, היישר לראשו של  דיאקיטה, שנגח פנימה וקבע שוויון, כשבנוסף הקדיש את השער לאמו, שנפטרה מעט לפני המשחק.

ארבע דקות בלבד לאחר מכן, מאסטר שף בן זקן הגביה שוב מצד ימין, הפעם זה היה פלורן באטום ששם את הראש ונגח לרשת. בדקה ה-41, אורי עזו הצטרף לחגיגה, כשכדור ארוך על כל המגרש של ניר ביטון מצא את שחקן הכנף המוכשר, שהשתלט ובעט לחיבורים מקרוב.

בחצי השני ראינו את הקצב יורד, כשהאשדודים יורדים מעט אחורה והאורחת ניסתה למצוא את הפרצה בהגנה שלהם. אחרי 45 דקות שהכדור היה בעיקר בשליטה של השחורים, האדומים-צהובים יצאו למתפרצת, אותה סיים אנסה, שקבע את תוצאת המשחק, ואת כך שהחבורה של חיים סילבס תסיים את המחזור בחלק העליון של הטבלה.

מחצית שניה
שחקני אשדוד חוגגים בסיום (שחר גרוס)שחקני אשדוד חוגגים בסיום (שחר גרוס)
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! ספיר ברמן שרקה לסיום. אשדוד גברה על הפועל חיפה 1:4
  • '90+9
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:4: חשבתם שהוא לא יבקיע? מתפרצת גדולה של המארחת הסתיימה ברגל של יוג'ין אנסה, שחתם ניצחון חשוב ומוצדק
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • יעד גונן קיבל צהוב על עצירת מתפרצת
גל אראל (שחר גרוס)גל אראל (שחר גרוס)
  • '83
  • חילוף
  • באטום ירד, אור דסה עלה
  • '83
  • חילוף
  • קארים קימבידי החליף את רועי גורדנה
  • '83
  • חילוף
  • חילוף משולש באשדוד. טום בן זקן יצא, רז מאיר עלה למגרש
פלורן באטום נאבק (שחר גרוס)פלורן באטום נאבק (שחר גרוס)
  • '78
  • החמצה
  • האורחת מתקרבת. כדור קרן חזר לרועי זקרי, שהשתלט, הטעה ובעט למסגרת, קרול נימצ'יסקי הדף
  • '76
  • חילוף
  • חילוף אחרון בהפועל חיפה. אורן ביטון יצא, יעד גונן נכנס
  • '75
  • החמצה
  • כמעט הפועל חיפה! יונתן פרבר הניף את הרגל מרחוק, ושלח את הכדור לקורה הקרובה
שחקני מ.ס אשדוד והפועל חיפה נאבקים (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד והפועל חיפה נאבקים (שחר גרוס)
  • '68
  • חילוף
  • עוד חילוף אצל הצפוניים. רועי זיקרי נכנס במקום לירן סרדל
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • טום בן זקן קיבל כרטיס צהוב
  • '65
  • חילוף
  • עוד חילוף למארחת. מאור ישילירמק החליף את ניר ביטון
גל אראל וחיים סילבס (שחר גרוס)גל אראל וחיים סילבס (שחר גרוס)
  • '60
  • אחר
  • הפועל חיפה התעוררה מעט, אך לא נרשמו מצבים גדולים לשתי הקבוצות עד כה במחצית השנייה
  • '54
  • חילוף
  • חילוף ראשון גם באשדוד. עזו יצא, נועם מוצ'ה על הדשא
רועי גורדנה מדבר עם ספיר ברמן (שחר גרוס)רועי גורדנה מדבר עם ספיר ברמן (שחר גרוס)
  • '46
  • חילוף
  • רותם חטואל החליף את איתי בוגנים
  • '46
  • חילוף
  • רג'יס אנדו עלה במקום אניס פורת עיאש
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל חיפה. רוי נאווי פינה את מקומו ליונתן פרבר
מחצית ראשונה
שחקני אשדוד בעננים (שחר גרוס)שחקני אשדוד בעננים (שחר גרוס)
אורי עזו חוגג (שחר גרוס)אורי עזו חוגג (שחר גרוס)
אורי עזו חוגג שער (שחר גרוס)אורי עזו חוגג שער (שחר גרוס)
  • '41
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:3: קרנבל בי"א. ניר ביטון שלח חץ אדיר על כל המגרש לאורי עזו. האחרון השתלט, הטעה ושלח מקרוב את הכדור לחיבורים הרחוקים
באטום בטירוף (שחר גרוס)באטום בטירוף (שחר גרוס)
באטום מאושר (שחר גרוס)באטום מאושר (שחר גרוס)
באטום חוגג (שחר גרוס)באטום חוגג (שחר גרוס)
  • '37
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: בן זקן מאסטר שף! הקפטן העלה עוד הרמה אדירה מהצד הימני, הפעם זה היה ז'אן פלורן באטום שנגח לרשת
שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)
דיאקיטה מקדיש את השער לאמו שנפטרה (שחר גרוס)דיאקיטה מקדיש את השער לאמו שנפטרה (שחר גרוס)
  • '33
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: שוויון מוצדק מאין כמותו. בן זקן העלה כדור חופשי, איברהים דיאקיטה נגח פנימה
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • נאור סבג ראה כרטיס צהוב אצל הפועל חיפה
  • '23
  • החמצה
  • השוויון באוויר. טום בן זקן קיבל את הכדור די רחוק מהשער, ושלח בעיטה טובה שפספסה במקצת את החיבורים הרחוקים
רועי גורדנה (שחר גרוס)רועי גורדנה (שחר גרוס)
  • '15
  • החמצה
  • עוד הפעם הכדור בעמוד אצל אשדוד! אורי עזו עשה פעולה גדולה בצד השמאלי, העביר רוחב ואילי תמם שלח בעיטה חזקה עם רגל שמאל לחיבור שבין הקורה למשקוף
  • '13
  • החמצה
  • זה כמעט היה השוויון! יוג'ין אנסה פרץ לרחבה מצד ימין, לקח את השומר שלו ושלח פצצה עם השמאלית, שנעצרה רק במשקוף
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון גם באשדוד. שלו הרוש יצטרך להיות זהיר עד סוף המשחק
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • אחרי שהרים את חולצתו בחגיגת השער, איסט ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני הפועל חיפה מאושרים (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה מאושרים (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה חוגגים (שחר גרוס)
ג'בון איסט חוגג (שחר גרוס)ג'בון איסט חוגג (שחר גרוס)
  • '2
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: וואו איזו פתיחה! ג'בון איסט נשלח לעומק, לא התבלבל וסיים עם רגל ימין לפינה הרחוקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן שרקה לפתיחת ההתמודדות!
קהל אשדוד הגיע בהמוניו (שחר גרוס)קהל אשדוד הגיע בהמוניו (שחר גרוס)
אוהדי הפועל חיפה (שחר גרוס)אוהדי הפועל חיפה (שחר גרוס)
