הרגישה בבית: 1:4 לאשדוד נגד הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין טום בן זקן, ציון: 8

הקפטן של אשדוד סיפק שני בישולים פנטסטיים תוך חמש דקות שהובילו למהפך ולניצחון החשוב. טום בן זקן, ציון: 8הקפטן של אשדוד סיפק שני בישולים פנטסטיים תוך חמש דקות שהובילו למהפך ולניצחון החשוב. השחקן המאכזב ניב אנטמן, ציון: 3

השוער החיפאי עמד למבחן הרבה במשחק אך לא הצליח לעצור את ההתקפה האשדודית וספג רביעייה. ניב אנטמן, ציון: 3השוער החיפאי עמד למבחן הרבה במשחק אך לא הצליח לעצור את ההתקפה האשדודית וספג רביעייה.

הרכבים וציונים

הרבה תוצאות יכלו להיות למשחק ששוחק היום (שבת) באצטדיון הי”א במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, אך לא הרבה היו מהמרים שמ.ס אשדוד תנצח 1:4 את הפועל חיפה, כשהיא מספקת חצי ראשון כה מרהיב. על אף שער מוקדם של ג’יבון איסט עבור החיפאים, איברהים דיאקיטה, פלורן באטום, אורי עזו ויוג’ין אנסה לא התרגשו, כשהפכו את התוצאה.

המשחק נפתח כשהוא הלך לכיוון אחר. איסט נשלח לעומק כבר בדקה השנייה, לא התבלבל וסיים את הכדור ברשת. משם, הקונצרט התחיל. המארחת השתלטה לחלוטין על המשחק, והיא באה על שכרה בדקה ה-33, כשטום בן זקן העלה כדור חופשי, היישר לראשו של דיאקיטה, שנגח פנימה וקבע שוויון, כשבנוסף הקדיש את השער לאמו, שנפטרה מעט לפני המשחק.

ארבע דקות בלבד לאחר מכן, מאסטר שף בן זקן הגביה שוב מצד ימין, הפעם זה היה פלורן באטום ששם את הראש ונגח לרשת. בדקה ה-41, אורי עזו הצטרף לחגיגה, כשכדור ארוך על כל המגרש של ניר ביטון מצא את שחקן הכנף המוכשר, שהשתלט ובעט לחיבורים מקרוב.

בחצי השני ראינו את הקצב יורד, כשהאשדודים יורדים מעט אחורה והאורחת ניסתה למצוא את הפרצה בהגנה שלהם. אחרי 45 דקות שהכדור היה בעיקר בשליטה של השחורים, האדומים-צהובים יצאו למתפרצת, אותה סיים אנסה, שקבע את תוצאת המשחק, ואת כך שהחבורה של חיים סילבס תסיים את המחזור בחלק העליון של הטבלה.