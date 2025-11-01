טור דה סונול סובב כנרת התקיים בפעם ה-45

מערכת ONE
הבוקר (שבת) התקיים בפעם ה-45 אירוע רכיבת האופניים הגדול בישראל, טור דה סונול סובב כנרת, בהובלת המועצה האזורית עמק הירדן ואיגוד ערים כנרת, בחסות סונול בשיתוף "עוצמה" ובהפקת קבוצת "בן דרור".
כ-8,000 רוכבים לקחו חלק באירוע, שהציע חמישה מסלולים עממיים ותחרותיים, מהקפה מלאה של הכנרת (60.5 ק״מ), דרך הקפה חלקית (31 ק״מ) ועד מסלול משפחתי (10 ק״מ) ובנוסף התקיימו הקפות תחרותיות בשיתוף איגוד האופניים.
בפעם הראשונה טור דה סונול סובב כינרת פתח במקצה פראסייקלינג שבו השתתפו 15 פצועי מלחמת חרבות ברזל. בסיום האירוע התקיים הפנינג חגיגי לכל המשפחה בחוף צמח, עם הופעה חיה וחלוקת מתנות למשתתפים שכללה בקבוק רב פעמי סונול, עוגה אישית, מדליית השתתפות וחטיפי Nature Valley מתנת סונול.
בין הנוכחים נצפו: עידן גרינבאום ראש המועצה האזורית עמק הירדן ויו"ר איגוד ערים כנרת, אבי מגידו מנכ"ל סונול, אילן בן דרור יו"ר ובעלים קבוצת בן דרור, אוהד בלוך מנכ"ל עוצמה וסילבן אדאמס, בעלי קבוצת ישראל פרימייר טק, מביא את גירו איטליה לישראל ושגריר ישראל בעולם.