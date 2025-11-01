קצב גבוה: הפועל פ"ת ובני סכנין סיימו ב-2:2

דעת המבקר

השחקן המצטיין מתיו קוג'ו, ציון: 6

מתיו קוג'ו, ציון: 6

יצר לא מעט מצבים מסוכנים

אוראל דגני, ציון: 5

לא השרה מספיק שקט

הרכבים וציונים

המחזור התשיעי בליגת העל החל לו היום (שבת), כאשר באצטדיון המושבה קיבלנו משחק נהדר בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין שנגמר ב-2:2 בין שתי הקבוצות.

את המחצית הראשונה פתחו המלאבסים יותר טוב, המארחת קיבלה פנדל כבר בדקה הרביעית לאחר נגיעת יד ברורה, צ’יפיוקה סונגה ניגש לבעוט את הפנדל והבקיע בבעיטה שטוחה לצד השמאלי של השער. בדקה ה-41 הגיע ג’בייר בושנאק מהאגף השמאלי והבקיע את השוויון. ממש כמה דקות לאחר מכן, בדקה ה- 45+2, קרן טובה של המארחת הגיעה לאיתי רוטמן שנגח בצורה נהדרת את הכדור והחזיר את ההובלה לזכותם של הכחולים.

אל המחצית השנייה עלו האורחים כשהם יותר חדים, ובדקה ה-51, טעות חמורה בהגנת הפועל פ”ת הובילה את הכדור לאחמד סלמן שדחק את הכדור מקרוב והשווה את התוצאה. המשחק נגמר ב-2:2 בתום קצב גבוה באצטדיון בפתח תקווה.

במחזור הבא, תנדוד קבוצתו של עומר פרץ לסמי עופר על מנת לפגוש את הפועל חיפה ותנסה לצאת מהמצב הרעוע אליו נכנסה בטבלה לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון. בצד השני, בני סכנין יארחו בדוחא את מכבי חיפה של ברק בכר, שרון מימר וחניכיו ינסו לעצור את המאמן החדש-ישן מלהשיג ניצחון ראשון בקדנציה הנוכחית.