עידן כהן מול ג'בייר בושנאק (ראובן שוורץ)

קצב גבוה: הפועל פ"ת ובני סכנין סיימו ב-2:2

במחצית הראשונה כבר היה נראה כי המלאבסים נראים יותר טוב, חניכיו של שרון מימר חזרו למשחק במחצית השנייה והצליחו לסיים גם את המשחק הזה ללא הפסד

תומר חבז | 01/11/2025 18:30
יום שבת, 01/11/2025, 18:30אצטדיון המושבה - 3,642 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
בני סכנין
הסתיים
2 2
שופט: יוני קלז (ציון: 6)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מתיו קוג'ו, ציון: 6
יצר לא מעט מצבים מסוכנים
השחקן המאכזב
אוראל דגני, ציון: 5
לא השרה מספיק שקט
הרכבים וציונים
 
 

המחזור התשיעי בליגת העל החל לו היום (שבת), כאשר באצטדיון המושבה קיבלנו משחק נהדר בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין שנגמר ב-2:2 בין שתי הקבוצות.

את המחצית הראשונה פתחו המלאבסים יותר טוב, המארחת קיבלה פנדל כבר בדקה הרביעית לאחר נגיעת יד ברורה, צ’יפיוקה סונגה ניגש לבעוט את הפנדל והבקיע בבעיטה שטוחה לצד השמאלי של השער. בדקה ה-41 הגיע ג’בייר בושנאק מהאגף השמאלי והבקיע את השוויון. ממש כמה דקות לאחר מכן, בדקה ה- 45+2, קרן טובה של המארחת הגיעה לאיתי רוטמן שנגח בצורה נהדרת את הכדור והחזיר את ההובלה לזכותם של הכחולים.

אל המחצית השנייה עלו האורחים כשהם יותר חדים, ובדקה ה-51, טעות חמורה בהגנת הפועל פ”ת הובילה את הכדור לאחמד סלמן שדחק את הכדור מקרוב והשווה את התוצאה. המשחק נגמר ב-2:2 בתום קצב גבוה באצטדיון בפתח תקווה.

במחזור הבא, תנדוד קבוצתו של עומר פרץ לסמי עופר על מנת לפגוש את הפועל חיפה ותנסה לצאת מהמצב הרעוע אליו נכנסה בטבלה לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון. בצד השני, בני סכנין יארחו בדוחא את מכבי חיפה של ברק בכר, שרון מימר וחניכיו ינסו לעצור את המאמן החדש-ישן מלהשיג ניצחון ראשון בקדנציה הנוכחית.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז שרק לסיום ההתמודדות שנגמרה בתיקו בין שתי הקבוצות
  • '90+5
  • החמצה
  • התקפה מתפרצת נהדרת של דראמה הדאיגה את הגנת המארחים, אך עומר כץ היה שם כדי להדוף את הבעיטה והציל את המלאבסים מהפסד בדקה האחרונה
  • '90
  • חילוף
  • תומר אלטמן פינה את מקומו לגולן בני רגע לפני תןספת הזמן
עומר פרץ ושרון מימר (ראובן שוורץ)עומר פרץ ושרון מימר (ראובן שוורץ)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון אצל שרון מימר. בושנאק, מבקיע השער הראשון לקבוצה מהמגזר, פינה את מקומו למוסטפא שייח יוסף
  • '84
  • חילוף
  • חילוף הגנתי. חסן חילו הוחלף על ידי מארון גנטוס
ארתור מירניאן (ראובן שוורץ)ארתור מירניאן (ראובן שוורץ)
  • '83
  • החמצה
  • לאחר הגבהה נהדרת יונתן כהן הגיע לכדור אך הכדור הלך החוצה
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • סונגה, שהיה נראה בהתחלה כי הוכשל ברחבה, התגלה כהתחזות והקיצוני ראה את הכרטיס הצהוב
שחר רוזן מול אלון אזוגי (ראובן שוורץ)שחר רוזן מול אלון אזוגי (ראובן שוורץ)
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המלאבסים. נדב נידם פינה את מקומו לבוני אמיאן
  • '69
  • חילוף
  • חילוף התקפי אצל המארחת. מארק קוסטה החליף את שביט מזל
  • '67
  • חילוף
  • לאחר משחק חלש של מירניאן, איברהימה דראמה נכנס על מנת להחליפו
  • '67
  • חילוף
  • מתיו קוג'ו החליף את בסיל חורי בהתקפה
  • '67
  • החמצה
  • איאד אבו עביד, הקפטן של סכנין הצליח להגיע עד לאזור הרחבה הכחולה, בעט מחוץ לרחבה, אך עומר כץ, הקפטן של הפועל פ"ת תפס את הכדור
שחר רוזן מול אלון אזוגי (ראובן שוורץ)שחר רוזן מול אלון אזוגי (ראובן שוורץ)
  • '65
  • החמצה
  • יונתן כהן פרץ נהדר מהאגף הימני, חתך לכיוון האמצע ובעט בעיטה מסובבת שחלפהה על פני הקורה והלכה החוצה
עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
שרון מימר (ראובן שוורץ)שרון מימר (ראובן שוורץ)
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל עומר פרץ. ג'יימס אדניי החליף את רועי דוד מתחת לחלוץ
  • '60
  • חילוף
  • יונתן כהן החליף את טבארס הוקלידיס למשחק בכורה במדי המלאבסים
  • '57
  • החמצה
  • מה קרה להגנת הפועל פ"ת? כדור גובה נהדר הגיע לג'בייר בושנאק, הקשר לא פגש את הכדור בצורה טובה והחמיץ בתוך תיבת החמש
שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '51
  • שער
  • שער! בני סכנין השוותה ל-2:2: לאחר טעות חמורה בהרחקת הכדור בהגנת המארחת, הכדור הגיע לאחמד סלמן שהצליח להגיע לכדור ודחק לרשת מקרוב
מחצית ראשונה
שחקני בני סכנין מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין מאוכזבים (ראובן שוורץ)
איתי רוטמן (ראובן שוורץ)איתי רוטמן (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '45+2
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: הרמה טובה של נידם הגיע היישר לראשון של איתי רוטמן והבלם נגח טוב, הבקיע והחזיר למארחת את הצבע לפנים
שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)
ג'בייר בושנאק חוגג (ראובן שוורץ)ג'בייר בושנאק חוגג (ראובן שוורץ)
  • '41
  • שער
  • שער! בני סכנין השוותה ל-1:1: לאחר שהבעיטה הראשונה נבלמה, הגיע ג'בייר בושנאק שהבקיע לזכות האורחת ממש לפני המחצית. חניכיו של שרון מימר סוף סוף נכנסו למשחק
  • '39
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל הקבוצה מהמגזר. עומר אבוהב החליף את אחמד טאהא במרכז הקישור
  • '34
  • אחר
  • המלאבסים הרבה יותר דומיננטיים מאורחיהם עם התקפות מסוכנות יותר
מתיו קוג'ו (ראובן שוורץ)מתיו קוג'ו (ראובן שוורץ)
  • '25
  • החמצה
  • לאחר שהאורחת סחטה עבירה, קוג'ו ניגש אל הכדור החופשי אך פספס לגמרי את המסגרת
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • לאחר תפיסה בשחקן סכנין, נדב נידם קיבל כרטיס צהוב
עידן כהן מול ג'בייר בושנאק (ראובן שוורץ)עידן כהן מול ג'בייר בושנאק (ראובן שוורץ)
  • '17
  • החמצה
  • רועי דוד תקף את שער המארחת כשהגיע מימין ובעט בעיטה חזקה אותה הדף אבו ניל. הפועל פתח תקווה פתחה מצוין את המשחק
מוחמד אבו ניל (ראובן שוורץ)מוחמד אבו ניל (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה מבקיע את הפנדל (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה מבקיע את הפנדל (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה לפני הפנדל (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה לפני הפנדל (ראובן שוורץ)
  • '4
  • שער בפנדל
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר נגיעצת יד אדומה ברחב שלא הותירה ספק לפנדל, צ'יפיוקה סונגה הבקיע את הפנדל עם בעיטה שמוחמד אבו ניל התקשה להדוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז הוציא את המשחק במושבה לדרך!
הג'ודאית גפן פרימו. בת זוגו של עדן שמיר (ראובן שוורץ)הג'ודאית גפן פרימו. בת זוגו של עדן שמיר (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שלט לזכרם של משפחת ביבס (ראובן שוורץ)שלט לזכרם של משפחת ביבס (ראובן שוורץ)
