יום שבת, 01.11.2025 שעה 14:40
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

האתגר האמיתי של אלונסו: חדר ההלבשה בריאל

המאמן הפך את הקבוצה למכונה משומנת שמנצחת בלי הפסקה (12 מ-13 משחקים), אך במקביל נאלץ להתמודד עם תלונות פומביות מוויניסיוס, ואלוורדה וקמאבינגה

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

עם דחפור ביד אחת ומטף כיבוי אש ביד השנייה, כך נראית ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו. הקבוצה צועדת בביטחון בליגה ובאירופה עם מאזן מדהים של 12 ניצחונות מ-13 משחקים, כשרק אתלטיקו מדריד הצליחה להדאיג את הבאסקי. אך למרות התוצאות המרשימות, מדי פעם מתפרצות "שריפות" קטנות בחדר ההלבשה. האחרונה שבהן, ההתפרצות של ויניסיוס בקלאסיקו, שנראתה לעיני 80 אלף אוהדים בברנבאו ומיליונים נוספים בטלוויזיה, היא רק הניצוץ האחרון בתקופה שבה גם פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה ורודריגו יצרו מוקדי מתח פנימיים.

עד לפרשת ויניסיוס, האירוע הבולט ביותר הגיע מצד ואלוורדה. בעקבות פציעות של דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד, הוחלט להציב את האורוגוואי כמגן ימני למספר שבועות, והוא לא היסס להביע את מורת רוחו ערב המשחק מול קייראט: "לא נולדתי לשחק כמגן ימני. אני לא מרגיש נוח כי לא גדלתי בעמדה הזו", אמר.

צ’אבי אלונסו הגיב על כר הדשא למחרת: השאיר את ואלוורדה על הספסל ופתח עם ראול אסנסיו בהרכב, מה שפורש כתשובה ישירה לדבריו של הקשר. בנוסף, באימון החימום לפני המשחק, היה ואלוורדה היחיד שלא השתתף בתרגיל ה"רונדו" של המחליפים, וברגעי החימום במחצית השנייה נותר לעמוד פסיבי בצד, ללא תנועה.

אלונסו ו-ואלוורדה (IMAGO)אלונסו ו-ואלוורדה (IMAGO)

אלונסו בי מצא את עצמו באותה סיטואציה שבה אנצ’לוטי היה עם קמאבינגה שנתיים קודם לכן. אז שאל "אם תיתן לו לבחור, לשחק כמגן שמאלי או לשבת על הספסל, הוא יבחר מגן שמאלי", הסביר קרלו כשנאלץ להציב את הצרפתי בעמדה לא טבעית עקב מכת פציעות. אך גם קמאבינגה הביע בעבר הסתייגות: "מגן שמאלי, לא; קשר, כן", אמר בחיוך בראיון ל’טלפוט’. כבר בעידן אנצ’לוטי הוא הבהיר: "אשחק שם אם יבקשו ממני, גם אם אני לא אוהב את זה".

בחזית אחרת, ויניסיוס גילה העונה תחרות שלא הכיר קודם לכן. צ’אבי אלונסו החל להציב את רודריגו בעמדה זהה לשלו באגף שמאל. בסיום חלון ההעברות דווח כי ויניסיוס ביקש מהמאמן לא להציבו באגף ימין, אך הדבר הוכחש מאוחר יותר. כך או כך, הדקות שרודריגו קיבל היו ברובן באגף השמאלי, עמדה שבה שיחק בעבר רק כשוויניסיוס היה פצוע או נח לעיתים נדירות. כך קרה בשלושת המשחקים שבהם רודריגו פתח בהרכב, ובפועל שני הברזילאים שיחקו יחד רק 66 דקות העונה, כמעט מחציתן במשחק מול חטאפה, שבו כניסתו של ויניסיוס הזיזה את רודריגו ימינה.

ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)

זה היה חילוף קבוע גם בעידן אנצ’לוטי: מספר 7 יוצא, מספר 11 נכנס, או להיפך. וזו לא הייתה הפעם הראשונה שוויניסיוס הראה תסכול. כבר נגד אספניול ירד לספסל בעצבנות, ועשרה ימים לאחר מכן, מול קייראט, זרק בקבוק כשהוחלף, אך אז המאמן בחר להוריד את הלהבות: "ביום אחר אולי כן, אבל היום לא היה פה כעס אמיתי", אמר בחיוך.

בקלאסיקו האחרון, לעומת זאת, ההתפרצות הייתה רועמת. היא התרחשה לעיני כל הברנבאו ושודרה ל-190 מדינות ברחבי העולם. "נדבר על הדברים האלו בחדר ההלבשה כשיגיע הזמן, כמובן", אמר אלונסו לאחר הניצחון, כדי למנוע מהאירוע להעיב על השמחה. את מבחן הקלאסיקו הוא עבר בהצטיינות, עכשיו נותר לו הכוח החשוב ביותר של מאמן ריאל מדריד: לכבות את השריפה עם ויניסיוס, ולוודא שלא תתלקח שוב: “האתגר האמיתי של הספרדי הוא חדר ההלבשה”, סיכמו ב’אס’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */