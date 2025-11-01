יום שבת, 01.11.2025 שעה 12:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

כמה אוהדים הגיעו למשחקים של מכבי ת"א וחיפה?

67,473 איש פקדו את המגרשים השונים במחזור החולף בליגת העל, 22,914 מתוכם הגיעו לצפות באלופה בבלומפילד. וגם: כמות הקהל שהביאו הפועל ת"א וב"ש

|
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

המחזור האחרון בליגת העל סיפק לא רק משחקים צמודים על הדשא, אלא גם נתונים מעניינים ביציעים, עם 67,473 אוהדים שפקדו את האצטדיונים ברחבי הארץ.

המשחק שמשך את הקהל הגדול ביותר היה זה שבין מכבי תל אביב לקריית שמונה בבלומפילד, לשם הגיעו 22,914 צופים שהעניקו אווירה מחשמלת ביציעים. אחריו ניצב משחקה של הפועל באר שבע מול בני ריינה, שמשך 12,794 אוהדים לאצטדיון טרנר, נתון שמציב אותו במקום השני מבחינת נוכחות הקהל במחזור.

גם המשחק בין הפועל תל אביב למכבי נתניה רשם מספר מרשים עם 12,644 צופים, יותר ממחציתם אוהדי הפועל, 6,687 אדומים לעומת 5,957 צהובים-שחורים, למרות שהמשחק נערך באצטדיון נתניה. בחלק הצפוני של הארץ, משחקה של מכבי חיפה מול עירוני טבריה בביתה של טבריה משך 4,722 צופים, בעוד שבסמי עופר, במשחק בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים, נכחו 9,350 אוהדים, מתוכם 5,830 אוהדים ירושלמים.

בשני המפגשים שנותרו נרשמו המספרים הנמוכים ביותר: באשדוד, המשחק בין מ.ס אשדוד להפועל פתח תקווה הביא ליציעים 2,845 צופים, ובבירה, במפגש בין הפועל ירושלים לבני סכנין, נכחו רק 2,204 אוהדים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */