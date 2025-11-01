ממשיכה לדהור: ארסנל גברה על ברנלי 0:2

המחזור העשירי של הפרמייר ליג נערך היום (שבת) עם חגיגת כדורגל אנגלית, כאשר במוקד ארסנל המשיכה ברצף הנהדר עם ניצחון ליגה חמישי ברציפות כשגברה על ברנלי 0:2. מנצ’סטר יונייטד התארחה אצל נוטינגהאם פורסט למשחק שענה על הציפיות ונגמר בחלוקת נקודות ו-2:2, כאשר ביתר המגרשים, קריסטל פאלאס רשמה 0:2 על ברנטפורד, ברייטון גברה 0:3 על לידס ופולהאם ניצחה את וולבס 0:3 גם כן.

ברנלי - ארסנל 2:0

אחרי שני ניצחונות רצופים, המארחת מהחלק התחתון של הטבלה קיוותה לחולל סנסציה מול התותחנים, אך לארטטה וחניכיו היו תוכניות אחרות והם התבססו בפסגת הפרמייר ליג עם ניצחון ליגה חמישי ברציפות. ויקטור יוקרש היה הראשון לכבוש בדקה ה-14 כשעלה נהדר להגבהה ונגח פנימה את הראשון, דקלן רייס קבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-35 עם נגיחה עוצמתית משלו.

ריקרדו קלאפיורי במאבק (IMAGO)

דקה 14: שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ויקטור יוקרש עלה מעל כולם לכדור שהוגבה לרחבה, ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון של התותחנים!

השער של ויקטור יוקרש (IMAGO)

ויקטור יוקרש חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דקה 35: שער! ארסנל עלתה ל-0:2! לאנדרו טרוסאר סיים מתפרצת אדירה עם כדור מצוין לרחבה, אליו הגיח דקלן רייס ובעוצמה נגח לרשת את השער השני.

השער של דקלן רייס (IMAGO)

דקלן רייס בטירוף (IMAGO)

נוטינגהאם פורסט - מנצ'סטר יונייטד 2:2

השדים האדומים קיוו להמשיך במומנטום האדיר בו הם נמצאים, אך אחרי שלושה ניצחונות ברציפות נעצרו עם חלוקת נקודות אצל הטריקי טריז. זה נפתח עבורם מצוין דווקא, כשקאסמירו נגח את שער היתרון בדקה ה-34, אך עם פתיחת המחצית השנייה בליץ אדיר של המארחת עם שערים של גיבס ווייט (48’) וסבינה (50’), קבעו מהפך בזק תוך שתי דקות. החבורה של רובן אמורים לא אמרה נואש, ובדקה ה-81 אמאד דיאלו כבש שער מרהיב ביופיו בבעיטה מהאוויר מחוץ לרחבה, וקבע חלוקת נקודות. המארחת, מי שהייתה הפתעת העונה שעברה, נמצאת מתחת לקו האדום עם שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון.

דקה 34: שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1! ברונו פרננדש הגביה כדור קרן מצוין, קאסמירו עלה מעל כולם ונגח מצוין לפינת השער.

השער של קאסמירו (IMAGO)

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (IMAGO)

דקה 48: שער! נוטינגהאם השוותה ל-1:1! מורגן גיבס ווייט עלה נהדר להגבהה ונגח פנימה את שער השוויון!

שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)

מורגן גיס ווייט חוגג (IMAGO)

דקה 50: שער! נוטינגהאם פורסט הפכה ועלתה ל-1:2! בליץ אדיר של המארחת הסתיים כשניקולו סבונה עט על כדור בתוך הרחבה ובקלילות דחק את הכדור לרשת.

שחקני נוטינגהאם חוגגים את ה-1:2 (IMAGO)

שחקני נוטינגהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 81: שער! מנצ’סטר יונייטד השוותה ל-2:2! אמאד דיאלו שיגר בעיטה עוצמתית מהאוויר, מחוץ לרחבה, ישר לפינת השער!

אמאד דיאלו בועט לרשת את ה-2:2 (IMAGO)

שחקני יונייטד חוגגים עם דיאלו (IMAGO)

קריסטל פאלאס – ברנטפורד 0:2

אחרי ההפסד לארסנל, הנשרים התאוששו ותפסו את מקומם בחצי העליון של הטבלה. ז’אן פיליפ מאטטה כבש את שער היתרון בדקה ה-32 בנגיחה אדירה לפינה, ניית’ן קולינס סגר את הסיפור בדקה ה-49 עם שער עצמי. הצרעות קטעו רצף מצוין של שני ניצחונות רצופים.

דקה 32: שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: שתי נגיחות ברחבה זה גול, בטח כשז’אן פיליפ מאטטה הוא הנוגח השני, ששלח כדור חד וקשתי ישר לחיבורי השער!

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)

דקה 49: שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:2! ניית’ן קולינס נגח לכיוון הלא נכון וכבש שער עצמי.

שחקני פאלאס חוגגים (IMAGO)

ברייטון - לידס 0:3

אחרי ה-4:2 שספגו מיונייטד במחזור שעבר, השחפים חזרו למסלול הניצחונות עם ניצחון משכנע במיוחד. דני וולבק פתח את החגיגה בדקה ה-11 עם שער מתוך הרחבה, דייגו גומס הכפיל בדקה ה-64 ושש דקות בלבד לאחר מכן השלים צמד אישי שנתן לברייטון את הניצחון החשוב על האקסית של מנור סולומון.

דקה 11: שער! ברייטון עלתה ל-0:1: התקפה מצוינת של השחפים הסתיימה עם כדור רוחב לדני וולבק, שמטווח קרוב לא התבלבל וכבש את שער היתרון.

השער של דני וולבק (IMAGO)

דקה 64: שער! ברייטון עלתה ל-0:2! דייגו גומס נכנס מצוין לרחבה ומקרוב כבש את השער השני של השחפים.

שחקני ברייטון חוגגים (IMAGO)

דקה 70: שער! ברייטון עלתה ל-0:3! דייגו גומז השלים צמד קליל, כששוב נכנס מצוין לרחבה וקבר ברשת את השלישי.

שחקני ברייטון מאושרים (IMAGO)

פולהאם - וולבס 0:3

בקרב התחתית בקרייבן קוטג’, הקבוצה הלונדונית עמדה במשימה ורשמה ניצחון גדול. ריאן ססניון כבש את הראשון כבר בדקה התשיעית בשער נהדר מתוך הרחבה, הארי ווילסון הכפיל בשער אדיר מחוץ לרחבה בדקה ה-62 וירסון מוסקרה חתם סופית את הסיפור בדקה ה-75 עם שער עצמי. הזאבים עמוק בתחתית הליגה, כשהם עדיין ללא ניצחון העונה.

דקה 9: שער! פולהאם עלתה ל-0:1: ריאן ססניון נשלח בכדור עומק מצוין, חדר בקלילות לרחבה ושלח את הכדור ישר לרשת!

דקה 36: עמנואל אגבדו ראה את הכרטיס האדום הישיר, השאיר את וולבס בעשרה שחקנים בשלב מוקדם והפך את המשימה של הזאבים הרבה יותר קשה.

דקה 62: שער! פולהאם עלתה ל-0:2! הארי ווילסון עט על כדור ריבאונד ומקצה הרחבה שיגר כדור עוצמתי ומדויק ישר לפינת השער!

דקה 75: שער! פולהאם עלתה ל-0:3! ירסון מוסקרה דחק את הכדור לרשת הלא נכונה וכנראה סגר את הסיפור באופן סופי עם שער עצמי.