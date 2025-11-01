יום שבת, 01.11.2025 שעה 22:10
יום שבת, 01/11/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 11
ולנסיה
דקה 8
0 0
שופט: מתאו בוסקטס פרר
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
1612-1510בטיס1
1410-1110אלצ'ה2
1414-1211ראיו וייקאנו3
1413-1111אתלטיק בילבאו4
1319-1711סביליה5
129-910אלאבס6
1216-1311ריאל סוסיאדד7
1013-1110סלטה ויגו8
1012-910אוססונה9
918-1410לבאנטה10
915-1110מיורקה11
916-1010ולנסיה12
719-710אוביידו13
724-1011ג'ירונה14
מערכת ONE | 01/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה 1:2 בקלאסיקו את ברצלונה וכעת היא רוצה להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת. הבלאנקוס מארחים בשעה זו את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וניצחון ירחיק אותם שמונה נקודות מבארסה, לה יהיה משחק חסר.

קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם סידרו לצ’אבי אלונסו ניצחון על בארסה הפצועה והחבולה, שגם איבדה את פדרי בכרטיס אדום. לא פחות מכך, מה שתפס את הכותרות הוא החילוף של ויניסיוס והתגובה שלו: זעם בירידה מהמגרש והיישר לחדר ההלבשה.

אבל אלונסו הרגיע את הרוחות במסיבת העיתונאים ורוצה לראות עוד ניצחון. למעשה, ריאל עם רצף של חמישה ניצחונות, ובסך הכל יש לה העונה 12 ניצחונות ב-13 משחקים – ההפסד היחיד היה 5:2 בדרבי לאתלטיקו בספטמבר.

מנגד, ולנסיה רחוקה מאוד מהימים שבהם הייתה חברה קבועה בצמרת. העטלפים אמנם ניצחו 0:5 את מראסנה בגביע המלך, אבל בליגה יש להם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון והם רק במקום ה-18.

הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות