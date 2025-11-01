"האופי שלנו מרשים, טובים בלסגור משחקים"

דני אבדיה דיבר לאחר הניצחון המרשים של פורטלנד 107:109 על דנבר, במשחק שבו הוא וג’רמי גרנט הובילו קאמבק גדול ברבע האחרון במסגרת גביע ה-NBA. דנבר שלטה במשך רוב הערב, אך התקשתה לברוח, והבלייזרס בהובלת אבדיה נשארו צמודים עד שהכריעו במאני טיים. אבדיה, שהיה בין המצטיינים עם 23 נקודות, דיבר אחרי המפגש.

דני אבדיה אמר בסיום: "הגעתי קצת מצונן ופספסתי כמה זריקות. האופי שלנו מרשים אותי, אנחנו מראים את זה בכל ערב, אנחנו עקביים בהגנה, טובים בלסגור משחקים וזה חשוב. אני אוהב את הזהות שלנו, אנחנו פיזיים ולא קל לשחק מולנו. היו ארבעה רבעים טובים”.

“אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, טורניר הגביע נחמד, אבל אנחנו מתכוננים לכל משחק בצורה זהה. יש לנו יותר ביטחון וניסיון, הבחורים מכירים טוב יותר אחד את השני. אנחנו קבוצה צעירה, אנחנו לא נהיה מושלמים בסגירת משחקים, אבל אנחנו משתפרים וזה מה שחשוב”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)

“ניקולה יוקיץ' סיים בלי טריפל דאבל מולנו? אני יודע על זה רק עכשיו, אבל כל הכבוד לצוות האימון על ההכנה שלנו למשחק. השחקנים מקבלים את הקרדיט, אבל יש צוות אימון מאחורינו שיודע איך להכין אותנו למשחקים ולשחקנים מסוימים”, אמר הישראלי.

“קמארה אדיר וכל כך כיף לשחק איתו, הוא תמיד במקום הנכון ובזמן הנכון, השמיים הם הגבול עבורו. תחפושת להאלווין? הייתה לי מסיכה, אבל לא ידעו שזה אני. סתם, אבל בשנה הבאה יש לי רעיון טוב עבורכם. אנחנו קבוצה ורסטילית וזה עוזר לנו, אם משהו לא שבור אל תתקן אותו", סיכם.