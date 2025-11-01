אייאקס נפרדה ב-1:1 נגד הירנביין, גלוך בישל

השחקן המצטיין
מיקה חודטס, ציון: 7
כבש שער נהדר והיה בולט ומעורב בהתקפות.
השחקן המאכזב
רמקו פאסבר, ציון: 4
טעות גדולה שלו הכריעה את המשחק.
אייאקס חלמה לעלות על דרך המלך ולחבר ניצחון שני רצוף בליגה, אך חלומות לחוד ומציאות לחוד. האדומים שוב נעצרו וספגו 1:1 מאכזב בבית נגד הירנביין, כשהבשורה המעודדת מהמשחק מגיעה מכיוונו של הנציג שלנו, אוסקר גלוך, שבישל את השער של קבוצתו והשלים 90 דקות.
המשחק לא נפתח בקצב גבוה במיוחד, כששתי הקבוצות התקשו לייצר מצבים בפתיחה. המשחק נעצר בדקה ה-30 לכרבע שעה, אחרי מופע אבוקות של אוהדי אייאקס, שהוקדש לאוהד מוכר באולטראס שהלך לעולמו בגיל 30 בלבד.
המשחק חודש ובדקה ה-38 הסכר נפרץ, כשאוסקר גלוך מצא את מיקה חודטס ברחבה, האחרון ביצע סיבוב יפה ושלח בעיטה חדה לרשת. המארחת ירדה להפסקה עם יתרון.
החצי השני היה זהה ברמתו, כשבדקה ה-68 הגיע השוויון של ואצלב סיק, שניצל טעות ענק של חמקו אסבר בשער. עד הסיום לא הובקעו שערים נוספים והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות. אייאקס וגלוך במקום הרביעי עם 20 נקודות אחרי 11 משחקים.
מחצית שניה
-
'90+2
- מקסנס רורה ספג כרטיס צהוב
-
'88
- ואן אובריים יצא, ניקולאי הופלנד נכנס במקומו
-
'83
- ואן אובריים ספג כרטיס צהוב
-
'82
- דילן ונטה יצא, מרקוס לינדי נכנס במקומו
-
'79
- דייבי קלאסן נכנס על חשבונו של ראול מורו
-
'73
- ג׳ורתי מוקי נכנס על חשבון יורי רגיר
-
'73
- חילוף כפול באייאקס. אנטון גאאי נכנס במקום אוון וינדאל
-
'71
- התקפה טובה של אייאקס הסתיימה בבעיטה בנגיעה של גלוך מתוך הרחבה, אל הגנת הירנביין הצליחה לבלום
-
'68
- שער! הירנביין איזנה ל-1:1: וילסמן שלח בעיטה לא חזקה במיוחד מכ-25 מטרים למרכז השער, פאסבר ניסה לקלוט, אך השמיט את הכדור בדיוק לידיים של סיק שגלגל מקרוב פנימה
-
'65
- ברבע שעה האחרונה הקצב ירד, ושתי הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים
-
'51
- ואן אובריים שלח בעיטה טובה אל עבר השער, אך נבלם על ידי הגנת אייאקס
מחצית ראשונה
-
'45+4
- כדור קרן הגיע לראשו של וילמסן שנגח טוב, אך פאסבר עם הצלה נהדרת מנע שער
-
'39
- שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך בישל כשמצא את חודטס ברחבה, האחרון הסתובב טוב ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת
-
'34
- גלוך ניסה את מזלו עם כדור חופשי מכ-25 מטרים, אך הבעיטה הלכה מעל המסגרת
-
'30
- אחרי קצת יותר מרבע שעה, המשחק חודש
-
'28
- המשחק נעצר לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של אוהד אולטראס מוכר מאייאקס שנפטר. מיד לאחר מכן החל מופע אבוקות מצד הקהל שגרם להפסקת המשחק
-
'24
- וחהורסט שלח בעיטה חזקה מסף הרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
-
'20
- מקסנס רורה שלח בעיטה מחוץ לרחבה, פאסבר היה במקום וקלט
-
'16
- קנת טיילור ספק הוכשל ברחבה, השופט שרק תחילה לפנדל, אך צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה בצדק
-
'6
- יוריס ואן אובריים שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף מעל המסגרת
-
'1
- השופט יאניק ואן דר לאן הוציא את המשחק לדרך!