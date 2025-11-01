אייאקס נפרדה ב-1:1 נגד הירנביין, גלוך בישל

דעת המבקר

השחקן המצטיין מיקה חודטס, ציון: 7

כבש שער נהדר והיה בולט ומעורב בהתקפות. מיקה חודטס, ציון: 7כבש שער נהדר והיה בולט ומעורב בהתקפות. השחקן המאכזב רמקו פאסבר, ציון: 4

טעות גדולה שלו הכריעה את המשחק. רמקו פאסבר, ציון: 4טעות גדולה שלו הכריעה את המשחק.

הרכבים וציונים

אייאקס חלמה לעלות על דרך המלך ולחבר ניצחון שני רצוף בליגה, אך חלומות לחוד ומציאות לחוד. האדומים שוב נעצרו וספגו 1:1 מאכזב בבית נגד הירנביין, כשהבשורה המעודדת מהמשחק מגיעה מכיוונו של הנציג שלנו, אוסקר גלוך, שבישל את השער של קבוצתו והשלים 90 דקות.

המשחק לא נפתח בקצב גבוה במיוחד, כששתי הקבוצות התקשו לייצר מצבים בפתיחה. המשחק נעצר בדקה ה-30 לכרבע שעה, אחרי מופע אבוקות של אוהדי אייאקס, שהוקדש לאוהד מוכר באולטראס שהלך לעולמו בגיל 30 בלבד.

המשחק חודש ובדקה ה-38 הסכר נפרץ, כשאוסקר גלוך מצא את מיקה חודטס ברחבה, האחרון ביצע סיבוב יפה ושלח בעיטה חדה לרשת. המארחת ירדה להפסקה עם יתרון.

החצי השני היה זהה ברמתו, כשבדקה ה-68 הגיע השוויון של ואצלב סיק, שניצל טעות ענק של חמקו אסבר בשער. עד הסיום לא הובקעו שערים נוספים והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות. אייאקס וגלוך במקום הרביעי עם 20 נקודות אחרי 11 משחקים.