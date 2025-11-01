יום שבת, 01.11.2025 שעה 20:46

אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס נפרדה ב-1:1 נגד הירנביין, גלוך בישל

האדומים שוב לא הצליחו לייצר מומנטום ונעצרו עם חלוקת נקודות. הישראלי השלים 90 דקות ובישל לחודטס את היתרון, סיק איזן מטעות ענק של פאסבר בשער

מערכת ONE | 01/11/2025 17:30
יום שבת, 01/11/2025, 17:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 11
הירנביין
הסתיים
1 1
שופט: יאניק ואן דר לאן (ציון: 5)
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן1
259-2710פיינורד2
2113-2310אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1419-1911הירנביין9
1315-1910אוטרכט10
1316-1710גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מיקה חודטס, ציון: 7
כבש שער נהדר והיה בולט ומעורב בהתקפות.
השחקן המאכזב
רמקו פאסבר, ציון: 4
טעות גדולה שלו הכריעה את המשחק.
הרכבים וציונים
 
 

אייאקס חלמה לעלות על דרך המלך ולחבר ניצחון שני רצוף בליגה, אך חלומות לחוד ומציאות לחוד. האדומים שוב נעצרו וספגו 1:1 מאכזב בבית נגד הירנביין, כשהבשורה המעודדת מהמשחק מגיעה מכיוונו של הנציג שלנו, אוסקר גלוך, שבישל את השער של קבוצתו והשלים 90 דקות.

המשחק לא נפתח בקצב גבוה במיוחד, כששתי הקבוצות התקשו לייצר מצבים בפתיחה. המשחק נעצר בדקה ה-30 לכרבע שעה, אחרי מופע אבוקות של אוהדי אייאקס, שהוקדש לאוהד מוכר באולטראס שהלך לעולמו בגיל 30 בלבד.

המשחק חודש ובדקה ה-38 הסכר נפרץ, כשאוסקר גלוך מצא את מיקה חודטס ברחבה, האחרון ביצע סיבוב יפה ושלח בעיטה חדה לרשת. המארחת ירדה להפסקה עם יתרון.

החצי השני היה זהה ברמתו, כשבדקה ה-68 הגיע השוויון של ואצלב סיק, שניצל טעות ענק של חמקו אסבר בשער. עד הסיום לא הובקעו שערים נוספים והמשחק הסתיים בחלוקת נקודות. אייאקס וגלוך במקום הרביעי עם 20 נקודות אחרי 11 משחקים. 

מחצית שניה
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • מקסנס רורה ספג כרטיס צהוב
  • '88
  • חילוף
  • ואן אובריים יצא, ניקולאי הופלנד נכנס במקומו
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • ואן אובריים ספג כרטיס צהוב
  • '82
  • חילוף
  • דילן ונטה יצא, מרקוס לינדי נכנס במקומו
  • '79
  • חילוף
  • דייבי קלאסן נכנס על חשבונו של ראול מורו
ג׳ון הייטינחה (IMAGO)ג׳ון הייטינחה (IMAGO)
  • '73
  • חילוף
  • ג׳ורתי מוקי נכנס על חשבון יורי רגיר
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס. אנטון גאאי נכנס במקום אוון וינדאל
אוסקר גלוך בועט (IMAGO)אוסקר גלוך בועט (IMAGO)
  • '71
  • החמצה
  • התקפה טובה של אייאקס הסתיימה בבעיטה בנגיעה של גלוך מתוך הרחבה, אל הגנת הירנביין הצליחה לבלום
  • '68
  • שער
  • שער! הירנביין איזנה ל-1:1: וילסמן שלח בעיטה לא חזקה במיוחד מכ-25 מטרים למרכז השער, פאסבר ניסה לקלוט, אך השמיט את הכדור בדיוק לידיים של סיק שגלגל מקרוב פנימה
  • '65
  • אחר
  • ברבע שעה האחרונה הקצב ירד, ושתי הקבוצות לא הצליחו להגיע למצבים ממשיים
מיקה חודטס (IMAGO)מיקה חודטס (IMAGO)
  • '51
  • החמצה
  • ואן אובריים שלח בעיטה טובה אל עבר השער, אך נבלם על ידי הגנת אייאקס
מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • כדור קרן הגיע לראשו של וילמסן שנגח טוב, אך פאסבר עם הצלה נהדרת מנע שער
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך בישל כשמצא את חודטס ברחבה, האחרון הסתובב טוב ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '34
  • החמצה
  • גלוך ניסה את מזלו עם כדור חופשי מכ-25 מטרים, אך הבעיטה הלכה מעל המסגרת
  • '30
  • החלטת שופט
  • אחרי קצת יותר מרבע שעה, המשחק חודש
מופע האבוקות של אוהדי אייאקס (IMAGO)מופע האבוקות של אוהדי אייאקס (IMAGO)
  • '28
  • אחר
  • המשחק נעצר לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של אוהד אולטראס מוכר מאייאקס שנפטר. מיד לאחר מכן החל מופע אבוקות מצד הקהל שגרם להפסקת המשחק
  • '24
  • החמצה
  • וחהורסט שלח בעיטה חזקה מסף הרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • מקסנס רורה שלח בעיטה מחוץ לרחבה, פאסבר היה במקום וקלט
  • '16
  • החלטת שופט
  • קנת טיילור ספק הוכשל ברחבה, השופט שרק תחילה לפנדל, אך צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה בצדק
קנת טיילור בפעולה (IMAGO)קנת טיילור בפעולה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • יוריס ואן אובריים שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יאניק ואן דר לאן הוציא את המשחק לדרך!
