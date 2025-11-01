דייקה מהנקודה: מכבי ת"א גברה 0:2 על ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין טייריס אסאנטה, ציון: 8

משחק מושלם של ההולנדי של מכבי ת''א. סגר את הצד שלו בהגנה ותמך נהדר בהתקפה טייריס אסאנטה, ציון: 8משחק מושלם של ההולנדי של מכבי ת''א. סגר את הצד שלו בהגנה ותמך נהדר בהתקפה השחקן המאכזב ג'וניור פיוס, ציון: 5

גרם לפנדל הראשון ובכלל הרבה לטעות ג'וניור פיוס, ציון: 5גרם לפנדל הראשון ובכלל הרבה לטעות

הרכבים וציונים

רגע לפני שתצא לברמינגהאם למפגש קשה מול אסטון וילה במפגש הליגה האירופית, מכבי תל אביב סימנה הערב (שבת) עוד וי על אתגר בזירה המקומית כשגברה 0:2 על בני ריינה במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.

הצהובים אומנם לא הציגו יכולת מרשימה במיוחד באצטדיון גרין, אך ניצלו שתי מתנות שהעניקה להם נועלת הטבלה, שנותרה במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד במאזנה, רשמו ניצחון שני ברציפות והתקרבו עד כדי מרחק נקודה מהפועל באר שבע המוליכה, שתתארח אצל בית”ר ירושלים ביום שני למשחק קשה באצטדיון טדי.

כאמור, מכבי תל אביב לא הייתה בשיאה הערב. במחצית הראשונה היא אומנם שלטה בכדור, אך התקשתה להגיע למצבים ממשיים מול השער של גד עמוס. בדקה ה-59, ג'וניור פיוס הכשיל את אושר דוידה ברחבה וגל לייבוביץ' הצביע על הנקודה הלבנה, כאשר עידו שחר היה זה שניגש אל הכדור, ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת.

עידו שחר בטירוף (חג'אג' רחאל)

רבע שעה לאחר מכן, ריינה העניקה לאלופה מתנה נוספת. אלכסה פייץ' משך בחולצתו של רז שלמה, שהיה במוקד במהלך השבוע, בתוך הרחבה, ולייבוביץ' שרק פעם נוספת לפנדל. הפעם אלעד מדמון היה זה שבעט, ודייק עם בעיטה טובה אל הפינה השמאלית, שהכריעה את ההתמודדות. העצבים והתסכול בריינה היו גדולים, וזה בא לידי ביטוי עם הרחקה של אווסו קוובנה, שראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-90.

אלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)