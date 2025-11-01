יום ראשון, 02.11.2025 שעה 04:55

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

דייקה מהנקודה: מכבי ת"א גברה 0:2 על ריינה

האלופה לא הציגה יכולת מרשימה במיוחד, אך המארחת ביצעה שתי עבירות שטותיות ברחבה והצהובים ניצלו זאת עם פנדלים של שחר ומדמון והתקרבו למוליכה ב"ש

גיא קופיצ'ינסקי | 01/11/2025 19:30
יום שבת, 01/11/2025, 19:30אצטדיון גרין - 4,467 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
מכבי ת"א
שער עידו שחר (59)
פנדל אלעד מדמון (76)
הסתיים
0 2
שופט: גל לייבוביץ' (ציון: 5)
כרטיס אדום אוסו קוובנה (1)
כרטיס אדום אוסו קוובנה (1)
כרטיס אדום אוסו קוובנה (1)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
טייריס אסאנטה, ציון: 8
משחק מושלם של ההולנדי של מכבי ת''א. סגר את הצד שלו בהגנה ותמך נהדר בהתקפה
השחקן המאכזב
ג'וניור פיוס, ציון: 5
גרם לפנדל הראשון ובכלל הרבה לטעות
הרכבים וציונים
 
 

רגע לפני שתצא לברמינגהאם למפגש קשה מול אסטון וילה במפגש הליגה האירופית, מכבי תל אביב סימנה הערב (שבת) עוד וי על אתגר בזירה המקומית כשגברה 0:2 על בני ריינה במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.

הצהובים אומנם לא הציגו יכולת מרשימה במיוחד באצטדיון גרין, אך ניצלו שתי מתנות שהעניקה להם נועלת הטבלה, שנותרה במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד במאזנה, רשמו ניצחון שני ברציפות והתקרבו עד כדי מרחק נקודה מהפועל באר שבע המוליכה, שתתארח אצל בית”ר ירושלים ביום שני למשחק קשה באצטדיון טדי.

כאמור, מכבי תל אביב לא הייתה בשיאה הערב. במחצית הראשונה היא אומנם שלטה בכדור, אך התקשתה להגיע למצבים ממשיים מול השער של גד עמוס. בדקה ה-59, ג'וניור פיוס הכשיל את אושר דוידה ברחבה וגל לייבוביץ' הצביע על הנקודה הלבנה, כאשר עידו שחר היה זה שניגש אל הכדור, ושלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת.

עידו שחר בטירוף (חגעידו שחר בטירוף (חג'אג' רחאל)

רבע שעה לאחר מכן, ריינה העניקה לאלופה מתנה נוספת. אלכסה פייץ' משך בחולצתו של רז שלמה, שהיה במוקד במהלך השבוע, בתוך הרחבה, ולייבוביץ' שרק פעם נוספת לפנדל. הפעם אלעד מדמון היה זה שבעט, ודייק עם בעיטה טובה אל הפינה השמאלית, שהכריעה את ההתמודדות. העצבים והתסכול בריינה היו גדולים, וזה בא לידי ביטוי עם הרחקה של אווסו קוובנה, שראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-90.

אלעד מדמון חוגג (חגאלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)
מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' שרק לסיום ההתמודדות!
אווסו קוובנה בא בטענות (חג'אג' רחאל)אווסו קוובנה בא בטענות (חג'אג' רחאל)
  • '90
  • כרטיס צהוב שני
  • אווסו קוובנה ראה כרטיס צהוב שני והורחק
  • '88
  • חילוף
  • חילוף במכבי תל אביב: דור פרץ פינה את מקומו לקרווין אנדראדה
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
  • '85
  • חילוף
  • מוחמד שכר פינה את מקומו לנבו שדו
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: עאיד חבשי פינה את מקומו למילאדין סטבאנוביץ'
  • '84
  • כרטיס צהוב
  • עאיד חבשי ראה את הכרטיס הצהוב
אושר דוידה מול עבדאללה ג'אבר (חג'אג' רחאל)אושר דוידה מול עבדאללה ג'אבר (חג'אג' רחאל)
  • '81
  • חילוף
  • אלעד מדמון פינה את מקומו להליו וארלה
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי תל אביב: אושר דוידה פינה את מקומו לשגיב יחזקאל
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)
אלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)
אלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון חוגג (חג'אג' רחאל)
אלעד מדמון כובש (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון כובש (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' מסביר את ההחלטה לגד עמוס (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' מסביר את ההחלטה לגד עמוס (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה באים בטענות (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה באים בטענות (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' שורק לפנדל נוסף (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' שורק לפנדל נוסף (חג'אג' רחאל)
דור פרץ (חג'אג' רחאל)דור פרץ (חג'אג' רחאל)
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד שכר ראה את הכרטיס הצהוב
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • אלכסה פייץ' ראה את הכרטיס הצהוב
  • '75
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: אלכסה פייץ' משך בחולצתו של רז שלמה ברחבה וגל לייבוביץ' שרק פעם נוספת לפנדל. הפעם אלעד מדמון בעט מהנקודה הלבנה, ודייק כששלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית
גד עמוס (חג'אג' רחאל)גד עמוס (חג'אג' רחאל)
  • '70
  • חילוף
  • איהאב גנאים פינה את מקומו לסער פדידה
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: ג'וניור פיוס פינה את מקומו לאיאד חלאילי
אלעד מדמון מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)
  • '66
  • חילוף
  • עידו שחר פינה את מקומו לאיתמר נוי
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי תל אביב: סייד אבו פרחי פינה את מקומו ליון ניקולאסקו
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)
עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)
עידו שחר כובש (חג'אג' רחאל)עידו שחר כובש (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
  • '59
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: ג'וניור פיוס הכשיל את אושר דוידה וגל לייבוביץ' הצביע על הנקודה הלבנה. עידו שחר שלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת
איסוף סיסוקו בפעולה (חג'אג' רחאל)איסוף סיסוקו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '54
  • החמצה
  • אלעד מדמון מצא בכדור עומק נפלא את אושר דוידה ברחבה, אך גד עמוס רשם הצלה אדירה מול הקיצוני
הייטור מול זה טורבו (חג'אג' רחאל)הייטור במאבק (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: איאד חוטבא פינה את מקומו לאסיל כנעני
מחצית ראשונה
ג'וניור פיוס (חג'אג' רחאל)ג'וניור פיוס (חג'אג' רחאל)
סייד אבו פרחי מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)סייד אבו פרחי מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)
  • '40
  • החמצה
  • עבדאללה ג'אבר הוציא כדור רוחב נהדר לזה טורבו, שהסתובב ברחבה ובעט, אך רועי משפתי הדף לקרן
עידו שחר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)עידו שחר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)
אלעד מדמון מול איאד חוטבא (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון מול איאד חוטבא (חג'אג' רחאל)
סייד אבו פרחי מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)סייד אבו פרחי מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)
  • '26
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת. הייטור מצא בכדור עומק את אלעד מדמון, שניסה בעיטה מצד שמאל של הרחבה, אך גד עמוס היה במקום והדף
רוי רביבו (חג'אג' רחאל)רוי רביבו (חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר משתלט (חג'אג' רחאל)מוחמד שכר משתלט (חג'אג' רחאל)
טייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)טייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת ההתמודדות!
אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)
אדהם האדיה וז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה וז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
הזיקוקים שירו אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)הזיקוקים שירו אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)
  • '1
  • אחר
  • אוהדי מכבי תל אביב ירו זיקוקים והדליקו רימוני עשן בתוך היציע לפני פתיחת המשחק
הוספת תגובה
