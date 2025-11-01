יום שבת, 01.11.2025 שעה 10:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

הצביעו: האם בכר ינצח את הפועל י-ם בסמי עופר?

מכבי חיפה תפגוש את הקבוצה של זיו אריה ואתם עונים בוואטסאפ של ONE: מערך עם 2 חלוצים יהיה נכון לירוקים? וגם: מה יעשו מכבי והפועל ת"א במשחקיהן?

|
ברק בכר (חג'אג' רחאל)
ברק בכר (חג'אג' רחאל)

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח והמחזור התשיעי יוצא לדרך, כשכבר ב-15:00 תארח מכבי חיפה את הפועל ירושלים במשחק שבו ברק בכר יחזור לסמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמן. בנוסף, מכבי תל אביב נגד בני ריינה ב-19:30 והפועל תל אביב מול עירוני טבריה ב-17:30.

זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות שמופיעות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי חיפה והמאמן יגברו על הפועל ירושלים של זיו אריה, האם מכבי תל אביב תצליח לנצח את נועלת הטבלה בני ריינה, מה תעשה הפועל תל אביב נגד עירוני טבריה, וגם: האם מערך של שני חלוצים נכון לירוקים והאם גיא מלמד צריך לעלות מהספסל?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */