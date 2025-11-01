הצביעו: האם בכר ינצח את הפועל י-ם בסמי עופר?

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח והמחזור התשיעי יוצא לדרך, כשכבר ב-15:00 תארח מכבי חיפה את הפועל ירושלים במשחק שבו ברק בכר יחזור לסמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמן. בנוסף, מכבי תל אביב נגד בני ריינה ב-19:30 והפועל תל אביב מול עירוני טבריה ב-17:30.

זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות שמופיעות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי חיפה והמאמן יגברו על הפועל ירושלים של זיו אריה, האם מכבי תל אביב תצליח לנצח את נועלת הטבלה בני ריינה, מה תעשה הפועל תל אביב נגד עירוני טבריה, וגם: האם מערך של שני חלוצים נכון לירוקים והאם גיא מלמד צריך לעלות מהספסל?