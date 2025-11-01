יום שבת, 01.11.2025 שעה 16:49
יום שבת, 01/11/2025, 15:00אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 11
ראיו וייקאנו
דקה 91
4 0
שופט: יוסו גאלץ' אפסטגיה
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20
מערכת ONE | 01/11/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
שחקני ויאריאל חוגגים יתרון (IMAGO)
שחקני ויאריאל חוגגים יתרון (IMAGO)

מנור סולומון ממעט לקבל הזדמנויות בתקופה האחרונה, אבל בגביע המלך הוא הרשים עם שלושה בישולים וכעת ויאריאל חוזרת לליגה. בשעה זו היא מארחת את ראיו וייקאנו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וסולומון החל על הספסל.

ביום רביעי סולומון פתח בהרכב ושיחק 77 דקות בניצחון 0:6 על סיודאד לוסנה מהליגה החמישית. כאמור, הוא הצדיק את הקרדיט עם שלושה בישולים ומקווה לשינוי גם בליגה.

הקיצוני דווקא החל את דרכו בוויאריאל בצורה די טובה כמחליף שמשפיע על המשחק, כובש ומבשל, אבל פתח רק מול אתלטיק בילבאו בליגה. לפני המשחק מול ראיו, סולומון רשם שער וארבעה בישולים ב-187 דקות בוויאריאל.

ראיו הגיעה לוויאריאל עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד, כולל חמישה ניצחונות, האחרון שבהם 1:6 על יונקוס הקטנה בגביע. האם היא תצליח להפתיע?

מחצית שניה
  • '76
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל המארחת: אחומאש נכנס במקום פפה
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • אנדריי ראציו קיבל צהוב
  • '74
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל ויאריאל: פארחו נכנס במקום קומסאניה
איוסה פרס חוגג שער (La Liga)איוסה פרס חוגג שער (La Liga)
  • '66
  • חילוף
  • ולנטין נכנס במקום דה פרוטוס
  • '66
  • חילוף
  • קאמייו נכנס במקום גרסיה
  • '66
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל האורחת: איסי יצא ופרס נכנס
  • '65
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה ליתרון 0:4: דקה בלבד לאחר שנכנס, טעות בהגנה גרמה לאיוסה פרס לקחת את הכדור ומול השוער הוא לא התבלבל והבקיע את הרביעי של קבוצתו
  • '63
  • חילוף
  • פרס החליף את מורנו
  • '63
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: ביוקנן נכנס במקום מוליירו
  • '58
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה לתירון 0:3: שתי דקות בלבד לאחר השער השני, קומסאניה כבש את השער השלישי מטווח קרוב והעלה את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים
שחקני ויאריאל חוגגים בגדול (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים בגדול (La Liga)
  • '56
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה ליתרון 0:2: מוליירו, הכישרון הספרדי הצעיר והמבטיח, קיבל את הכדור עוד לפני קו מחצית המגרש. שחקן האגף החל להוביל אותה במעלה הדשא באין מפריע, חתך לכיוון המרכז מאגף שמאל, ועל סף הרחבה שחרר בעיטה שהלכה פנימה וקבעה יתרון כפול
  • '46
  • חילוף
  • חילוף אצל הצוללת הצהובה: אולואשי נכנס במקום מיקווטדזה
מחצית ראשונה
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • מוליירו קיבל כרטיס צהוב
שחקני ויאריאל חוגגים יתרון (IMAGO)שחקני ויאריאל חוגגים יתרון (IMAGO)
ג'רארד מורנו חוגג שער (IMAGO)ג'רארד מורנו חוגג שער (IMAGO)
  • '22
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה לתירון 0:1: ג'רארד מורנו קיבל את הכדור בצידה הימני של הרחבה, ולאחר מבצע אישי נפלא הוא שחרר בעיטה אלכסונית שפגעה בקורת השער, נכנסה, וקבעה את היתרון של המארחת
שחקני שתי הקבוצות במאבק (La Liga)שחקני שתי הקבוצות במאבק (La Liga)
אלברטו מוליירו (La Liga)אלברטו מוליירו (La Liga)
  • '12
  • החמצה
  • חלוצה של האורחת אלמאו התרומם להגבהה שנחתה על ראשו, אך לואיז ג'וניור הגיב טוב והדף את ניסיון הנגיחה שלו
  • '4
  • החמצה
  • אלברטו מוליירו נכנס לרחבה ובעט בעיטה רכה מדי שהלכה לידיו של שוער האורחת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוסו גאלץ' אפסטגיה הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני ויאריאל מתחממים למשחק (La Liga)שחקני ויאריאל מתחממים למשחק (La Liga)
