מערכת ONE
|
01/11/2025 15:00
שחקני ויאריאל חוגגים יתרון (IMAGO)
מנור סולומון ממעט לקבל הזדמנויות בתקופה האחרונה, אבל בגביע המלך הוא הרשים עם שלושה בישולים וכעת ויאריאל חוזרת לליגה. בשעה זו היא מארחת את ראיו וייקאנו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וסולומון החל על הספסל.
ביום רביעי סולומון פתח בהרכב ושיחק 77 דקות בניצחון 0:6 על סיודאד לוסנה מהליגה החמישית. כאמור, הוא הצדיק את הקרדיט עם שלושה בישולים ומקווה לשינוי גם בליגה.
הקיצוני דווקא החל את דרכו בוויאריאל בצורה די טובה כמחליף שמשפיע על המשחק, כובש ומבשל, אבל פתח רק מול אתלטיק בילבאו בליגה. לפני המשחק מול ראיו, סולומון רשם שער וארבעה בישולים ב-187 דקות בוויאריאל.
ראיו הגיעה לוויאריאל עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד, כולל חמישה ניצחונות, האחרון שבהם 1:6 על יונקוס הקטנה בגביע. האם היא תצליח להפתיע?
מחצית שניה
-
'76
- חילוף נוסף אצל המארחת: אחומאש נכנס במקום פפה
-
'76
- אנדריי ראציו קיבל צהוב
-
'74
- חילוף נוסף אצל ויאריאל: פארחו נכנס במקום קומסאניה
-
'66
- ולנטין נכנס במקום דה פרוטוס
-
'66
- קאמייו נכנס במקום גרסיה
-
'66
- חילוף משולש אצל האורחת: איסי יצא ופרס נכנס
-
'65
- שער! ויאריאל עלתה ליתרון 0:4: דקה בלבד לאחר שנכנס, טעות בהגנה גרמה לאיוסה פרס לקחת את הכדור ומול השוער הוא לא התבלבל והבקיע את הרביעי של קבוצתו
-
'63
- פרס החליף את מורנו
-
'63
- חילוף כפול אצל המארחת: ביוקנן נכנס במקום מוליירו
-
'58
- שער! ויאריאל עלתה לתירון 0:3: שתי דקות בלבד לאחר השער השני, קומסאניה כבש את השער השלישי מטווח קרוב והעלה את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים
-
'56
- שער! ויאריאל עלתה ליתרון 0:2: מוליירו, הכישרון הספרדי הצעיר והמבטיח, קיבל את הכדור עוד לפני קו מחצית המגרש. שחקן האגף החל להוביל אותה במעלה הדשא באין מפריע, חתך לכיוון המרכז מאגף שמאל, ועל סף הרחבה שחרר בעיטה שהלכה פנימה וקבעה יתרון כפול
-
'46
- חילוף אצל הצוללת הצהובה: אולואשי נכנס במקום מיקווטדזה
מחצית ראשונה
-
'28
- מוליירו קיבל כרטיס צהוב
-
'22
- שער! ויאריאל עלתה לתירון 0:1: ג'רארד מורנו קיבל את הכדור בצידה הימני של הרחבה, ולאחר מבצע אישי נפלא הוא שחרר בעיטה אלכסונית שפגעה בקורת השער, נכנסה, וקבעה את היתרון של המארחת
-
'12
- חלוצה של האורחת אלמאו התרומם להגבהה שנחתה על ראשו, אך לואיז ג'וניור הגיב טוב והדף את ניסיון הנגיחה שלו
-
'4
- אלברטו מוליירו נכנס לרחבה ובעט בעיטה רכה מדי שהלכה לידיו של שוער האורחת
-
'1
- השופט יוסו גאלץ' אפסטגיה הוציא את ההתמודדות לדרך!