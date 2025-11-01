חזר הצבע: הפועל תל אביב ניצחה 0:2 את טבריה

השחקן המצטיין
סתיו טוריאל, ציון: 8
היה מעורב במהלך שהוביל לעצמי, וכבש שער בעצמו
השחקן המאכזב
סמביניה, ציון: 3
אדום ועצמי, משחק שהבלם ירצה לשכוח
הפועל תל אביב הייתה חייבת לנצח היום (שבת) את טבריה בבלומפילד, כאשר שום תוצאה מלבד שלוש נקודות לא באה בחשבון. עם כל הלחץ הזה ועם 14,400 אוהדים ביציעים, חניכיו של אליניב ברדה שבו למסלול עם 0:2 חשוב מאוד על הצפוניים, ולקחו קצת אוויר.
הצבע חזר למועדון, לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, כאשר הם עלו בוורוד, ראו את שניר לוי מוציא שמונה כרטיסים צהובים וגם אדום אחד, אבל בסוף, שלוש נקודות וזה הכי חשוב. המארחת לא הרשימה יתר על המידי, כשסמביניה כבש שער עצמי אחרי 30 דקות וסתיו טוריאל חתם בתוספת הזמן.
עד הבעיטה של טוריאל בדקה ה-94, הפועל ת”א בעטה אפס פעמים למסגרת במפגש, כן, שמעתם נכון, והובילה עד אז, כי רק השער העצמי הלך למסגרת. כלומר, האדומים ניצחו 0:2 עם בעיטה אחת למסגרת בסך הכל. המשחק הרע של סמביניה לא נגמר והוא גם קיבל כרטיס אדום בדקה ה-84.
הפועל תל אביב הגיעה ל-16 נקודות העונה, כשיש לציין שיש לה משחק חסר, אך אם לא יהיו הפתעות גדולות, היא תקבל הפסד טכני על אירועי הדרבי נגד מכבי ת”א. בכל מקרה, ברדה וחניכיו יתארחו אצל הפועל ירושלים במחזור הבא, טבריה של אלירן חודדה תארח בגרין את ק”ש.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה, שריקת הסיום בבלומפילד. הפועל ת"א חזרה לנצח עם 0:2 על טבריה בבית
-
'90+4
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: ליידנר קיבל את הכדור אחרי לחץ של האדומים, הכניס מסירה טובה לסתיו טוריאל וכוכב הקבוצה הדביק כדור לרשת עם רגל ימין דווקא
-
'89
- עידן ברנס החליף את חביבאללה
-
'89
- שני חילופים אחרונים של חודדה. אונגר יצא, קלטינס נכנס
-
'84
- אדום! עירוני טבריה נותרה ב-10 שחקנים: עבירה מאוד לא חכמה של סמביניה, שתיקל באיחור גדול את לויזו כשיש לבלם כבר צהוב. שניר לוי הוציא לו צהוב שני והרחיק אותו, האדום השני שלו רק העונה
-
'83
- ואז פלקאו גם סיים את דרכו במשחק, רוי קורין עלה במקומו
-
'83
- גיא חדידה בעט למסגרת מהחופשית שבילנקי סחט, אך ישר לידיים של אסף צור שלא התקשה
-
'81
- בילנקי רשם סיבוב גדול ליד הרחבה על פלקאו והברזילאי הכשיל את החלוץ, שניר לוי מיד הוציא לקשר של הפועל ת"א צהוב
-
'79
- בטבריה, ניב גוטליב עלה על חשבון אבו עקל
-
'73
- עוד שינוי של ברדה, כאשר רועי אלקוקין נכנס במקום אנדריאן קרייב
-
'64
- הכי קרוב שיש עבור הצפוניים. כדור גדול של שבירו השאיר את בילנקי באחד על אחד מול צור, שוער הפועל ת”א יצא עם ידו על העליונה והצליח להדוף לקרן
-
'63
- זיו מורגן עלה על חשבונו של צ'יקו
-
'63
- שאנדה סילבה ירד, דניאל דאפה החליפו
-
'63
- חילוף משולש של אליניב ברדה. דורון ליידנר החליף את יזן נסאר
-
'62
- שחר פיבן ראה כרטיס צהוב משניר לוי על בזבוזי זמן, כבר בדקה ה-62
-
'58
- עוד שינוי אצל חודדה. יונתן טפר ירד, ירין סוויסה עלה במקומו
-
'54
- גם נסאר קיבל צהוב, אחרי שביצע עבירה על חביבאללה על סף הרחבה מצד ימין
-
'52
- שבירו גם קיבל צהוב 7 דקות אחרי שעלה, כשהפריע לאסף צור להמשיך את המשחק ולהוציא מתפרצת
-
'46
- חילוף של חודדה בהפסקה. שבירו החליף את מייקל מקדימה
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מוצהב ראשון גם בצד של ברדה. צ’יקו עצר את פיטר מייקל ונכנס גם הוא לפנקס
-
'42
- צהוב שני במשחק, ושני של טבריה. חביבאללה תיקל את רן בנימין בצד שמאל, שניר לוי לא היסס
-
'39
- פיטר מייקל השווה וקבע 1:1, אך מיד אחרי שגלגל לרשת שניר לוי שרק לעבירה על מאיימבו. ב-VAR החליטו שלא להתערב והתוצאה נותרה 0:1 להפועל ת”א
-
'35
- סתיו טוריאל קיבל כדור בצד ימין, הטעה פעם אחת, מיד הטעה שוב לצד השני ואחרי פעולה נהדרת שלו הוא גם בעט חזק, אך החוצה
-
'32
- הבלם גם הפך לראשון שנכנס לפנקס של שניר לוי, כשקיבל צהוב
-
'30
- שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: לויזו עם מהלך ענק פרץ בצד שמאל, עבר שחקן ועוד שחקן כולל בין הרגליים והרים כדור, ערבוביה ברחבה בה טוריאל היה מעורב תמה עם נגיעה של סמביניה שכבש שער עצמי
-
'17
- פתיחה לא קצבית בכלל בבלומפילד. 17 דקות עברו, בהן המארחת שלטה מעט יותר, אך שני הצדדים לא הגיעו למצבים אמיתיים
-
'6
- חצי מצב ראשון. תרגיל מקרן קצרה הביא להרמה של פיבן, נסאר הגיע ראשון עם הראש ונגח מעל המשקוף
-
'1
- שניר לוי שרק לפתיחה! המשחק בבלומפילד יצא לדרך