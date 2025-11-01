חזר הצבע: הפועל תל אביב ניצחה 0:2 את טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין סתיו טוריאל, ציון: 8

היה מעורב במהלך שהוביל לעצמי, וכבש שער בעצמו סתיו טוריאל, ציון: 8

אדום ועצמי, משחק שהבלם ירצה לשכוח סמביניה, ציון: 3

הרכבים וציונים

הפועל תל אביב הייתה חייבת לנצח היום (שבת) את טבריה בבלומפילד, כאשר שום תוצאה מלבד שלוש נקודות לא באה בחשבון. עם כל הלחץ הזה ועם 14,400 אוהדים ביציעים, חניכיו של אליניב ברדה שבו למסלול עם 0:2 חשוב מאוד על הצפוניים, ולקחו קצת אוויר.

הצבע חזר למועדון, לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, כאשר הם עלו בוורוד, ראו את שניר לוי מוציא שמונה כרטיסים צהובים וגם אדום אחד, אבל בסוף, שלוש נקודות וזה הכי חשוב. המארחת לא הרשימה יתר על המידי, כשסמביניה כבש שער עצמי אחרי 30 דקות וסתיו טוריאל חתם בתוספת הזמן.

עד הבעיטה של טוריאל בדקה ה-94, הפועל ת”א בעטה אפס פעמים למסגרת במפגש, כן, שמעתם נכון, והובילה עד אז, כי רק השער העצמי הלך למסגרת. כלומר, האדומים ניצחו 0:2 עם בעיטה אחת למסגרת בסך הכל. המשחק הרע של סמביניה לא נגמר והוא גם קיבל כרטיס אדום בדקה ה-84.

הפועל תל אביב הגיעה ל-16 נקודות העונה, כשיש לציין שיש לה משחק חסר, אך אם לא יהיו הפתעות גדולות, היא תקבל הפסד טכני על אירועי הדרבי נגד מכבי ת”א. בכל מקרה, ברדה וחניכיו יתארחו אצל הפועל ירושלים במחזור הבא, טבריה של אלירן חודדה תארח בגרין את ק”ש.