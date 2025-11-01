יום ראשון, 02.11.2025 שעה 04:55

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

חזר הצבע: הפועל תל אביב ניצחה 0:2 את טבריה

חניכיו של ברדה לבשו ורוד, 8 צהובים הוצאו, אדום אחד נשלף ולבסוף המארחת שבה לנצח עם 3 נקודות ביתיות. סמביניה רשם שער עצמי והורחק, טוריאל חתם

גיא עקרה | 01/11/2025 17:30
יום שבת, 01/11/2025, 17:30אצטדיון בלומפילד - 14,400 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
עירוני טבריה
כרטיס אדום סמביניה (84)
הסתיים
2 0
שופט: שניר לוי (ציון: 7)
שער עצמי סמביניה שער עצמי (30)
שער סתיו טוריאל (94)
בישול בישול: דורון ליידנר
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
סתיו טוריאל, ציון: 8
היה מעורב במהלך שהוביל לעצמי, וכבש שער בעצמו
השחקן המאכזב
סמביניה, ציון: 3
אדום ועצמי, משחק שהבלם ירצה לשכוח
הרכבים וציונים
 
 

הפועל תל אביב הייתה חייבת לנצח היום (שבת) את טבריה בבלומפילד, כאשר שום תוצאה מלבד שלוש נקודות לא באה בחשבון. עם כל הלחץ הזה ועם 14,400 אוהדים ביציעים, חניכיו של אליניב ברדה שבו למסלול עם 0:2 חשוב מאוד על הצפוניים, ולקחו קצת אוויר.

הצבע חזר למועדון, לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, כאשר הם עלו בוורוד, ראו את שניר לוי מוציא שמונה כרטיסים צהובים וגם אדום אחד, אבל בסוף, שלוש נקודות וזה הכי חשוב. המארחת לא הרשימה יתר על המידי, כשסמביניה כבש שער עצמי אחרי 30 דקות וסתיו טוריאל חתם בתוספת הזמן.

עד הבעיטה של טוריאל בדקה ה-94, הפועל ת”א בעטה אפס פעמים למסגרת במפגש, כן, שמעתם נכון, והובילה עד אז, כי רק השער העצמי הלך למסגרת. כלומר, האדומים ניצחו 0:2 עם בעיטה אחת למסגרת בסך הכל. המשחק הרע של סמביניה לא נגמר והוא גם קיבל כרטיס אדום בדקה ה-84.

הפועל תל אביב הגיעה ל-16 נקודות העונה, כשיש לציין שיש לה משחק חסר, אך אם לא יהיו הפתעות גדולות, היא תקבל הפסד טכני על אירועי הדרבי נגד מכבי ת”א. בכל מקרה, ברדה וחניכיו יתארחו אצל הפועל ירושלים במחזור הבא, טבריה של אלירן חודדה תארח בגרין את ק”ש.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה, שריקת הסיום בבלומפילד. הפועל ת"א חזרה לנצח עם 0:2 על טבריה בבית
לויזוס לויזו מחבק את סתיו טוריאל אחרי השער השני (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו מחבק את סתיו טוריאל אחרי השער השני (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל. יחלום הלילה חלומות ורודים (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל. יחלום הלילה חלומות ורודים (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל בועט לשער (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל בועט לשער (רדאד ג'בארה)
  • '90+4
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: ליידנר קיבל את הכדור אחרי לחץ של האדומים, הכניס מסירה טובה לסתיו טוריאל וכוכב הקבוצה הדביק כדור לרשת עם רגל ימין דווקא
  • '89
  • חילוף
  • עידן ברנס החליף את חביבאללה
  • '89
  • חילוף
  • שני חילופים אחרונים של חודדה. אונגר יצא, קלטינס נכנס
שניר לוי (רדאד ג'בארה)שניר לוי (רדאד ג'בארה)
סמביניה יורד מהדשא אחרי שקיבל אדום (רדאד ג'בארה)סמביניה יורד מהדשא אחרי שקיבל אדום (רדאד ג'בארה)
שניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד ג'בארה)שניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד ג'בארה)
  • '84
  • כרטיס צהוב שני
  • אדום! עירוני טבריה נותרה ב-10 שחקנים: עבירה מאוד לא חכמה של סמביניה, שתיקל באיחור גדול את לויזו כשיש לבלם כבר צהוב. שניר לוי הוציא לו צהוב שני והרחיק אותו, האדום השני שלו רק העונה
  • '83
  • חילוף
  • ואז פלקאו גם סיים את דרכו במשחק, רוי קורין עלה במקומו
והיב חביבאללה ופיראס אבו עקל מונעים מרן בנימין להגיע לכדור (רדאד ג'בארה)והיב חביבאללה ופיראס אבו עקל מונעים מרן בנימין להגיע לכדור (רדאד ג'בארה)
איתמר שבירו מחפש למי למסור כשהוא שכוב על הדשא (רדאד ג'בארה)איתמר שבירו מחפש למי למסור כשהוא שכוב על הדשא (רדאד ג'בארה)
  • '83
  • החמצה
  • גיא חדידה בעט למסגרת מהחופשית שבילנקי סחט, אך ישר לידיים של אסף צור שלא התקשה
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • בילנקי רשם סיבוב גדול ליד הרחבה על פלקאו והברזילאי הכשיל את החלוץ, שניר לוי מיד הוציא לקשר של הפועל ת"א צהוב
אלירן חודדה (רדאד ג'בארה)אלירן חודדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
  • '79
  • חילוף
  • בטבריה, ניב גוטליב עלה על חשבון אבו עקל
  • '73
  • חילוף
  • עוד שינוי של ברדה, כאשר רועי אלקוקין נכנס במקום אנדריאן קרייב
  • '64
  • החמצה
  • הכי קרוב שיש עבור הצפוניים. כדור גדול של שבירו השאיר את בילנקי באחד על אחד מול צור, שוער הפועל ת”א יצא עם ידו על העליונה והצליח להדוף לקרן
לויזוס לויזו מנסה למנוע את המסירה של גיא חדידה (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו מנסה למנוע את המסירה של גיא חדידה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה מופל (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מופל (רדאד ג'בארה)
רועי אלקוקין עם הכדור (רדאד ג'בארה)רועי אלקוקין עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '63
  • חילוף
  • זיו מורגן עלה על חשבונו של צ'יקו
  • '63
  • חילוף
  • שאנדה סילבה ירד, דניאל דאפה החליפו
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש של אליניב ברדה. דורון ליידנר החליף את יזן נסאר
אלי בלילתי נגד לוקאס פלקאו (רדאד ג'בארה)אלי בלילתי נגד לוקאס פלקאו (רדאד ג'בארה)
שאנדה סילבה באחד על אחד (רדאד ג'בארה)שאנדה סילבה באחד על אחד (רדאד ג'בארה)
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • שחר פיבן ראה כרטיס צהוב משניר לוי על בזבוזי זמן, כבר בדקה ה-62
  • '58
  • חילוף
  • עוד שינוי אצל חודדה. יונתן טפר ירד, ירין סוויסה עלה במקומו
שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה)שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • גם נסאר קיבל צהוב, אחרי שביצע עבירה על חביבאללה על סף הרחבה מצד ימין
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • שבירו גם קיבל צהוב 7 דקות אחרי שעלה, כשהפריע לאסף צור להמשיך את המשחק ולהוציא מתפרצת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף של חודדה בהפסקה. שבירו החליף את מייקל מקדימה
מחצית ראשונה
אונדריי באצ'ו (רדאד ג'בארה)אונדריי באצ'ו (רדאד ג'בארה)
יזן נסאר בפעולה (רדאד ג'בארה)יזן נסאר בפעולה (רדאד ג'בארה)
לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • מוצהב ראשון גם בצד של ברדה. צ’יקו עצר את פיטר מייקל ונכנס גם הוא לפנקס
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • צהוב שני במשחק, ושני של טבריה. חביבאללה תיקל את רן בנימין בצד שמאל, שניר לוי לא היסס
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שניר לוי (רדאד ג'בארה)שניר לוי (רדאד ג'בארה)
  • '39
  • החלטת שופט
  • פיטר מייקל השווה וקבע 1:1, אך מיד אחרי שגלגל לרשת שניר לוי שרק לעבירה על מאיימבו. ב-VAR החליטו שלא להתערב והתוצאה נותרה 0:1 להפועל ת”א
  • '35
  • החמצה
  • סתיו טוריאל קיבל כדור בצד ימין, הטעה פעם אחת, מיד הטעה שוב לצד השני ואחרי פעולה נהדרת שלו הוא גם בעט חזק, אך החוצה
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • הבלם גם הפך לראשון שנכנס לפנקס של שניר לוי, כשקיבל צהוב
פיראס אבו עקל מאוכזב (רדאד ג'בארה)פיראס אבו עקל מאוכזב (רדאד ג'בארה)
חיבוקים בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)חיבוקים בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל, רן בנימין ושחר פיבן מתחבקים (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל, רן בנימין ושחר פיבן מתחבקים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל שמח (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל שמח (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו מרים (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו מרים (רדאד ג'בארה)
  • '30
  • שער עצמי
  • שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: לויזו עם מהלך ענק פרץ בצד שמאל, עבר שחקן ועוד שחקן כולל בין הרגליים והרים כדור, ערבוביה ברחבה בה טוריאל היה מעורב תמה עם נגיעה של סמביניה שכבש שער עצמי
לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)
שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצה
  • פתיחה לא קצבית בכלל בבלומפילד. 17 דקות עברו, בהן המארחת שלטה מעט יותר, אך שני הצדדים לא הגיעו למצבים אמיתיים
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון. תרגיל מקרן קצרה הביא להרמה של פיבן, נסאר הגיע ראשון עם הראש ונגח מעל המשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי שרק לפתיחה! המשחק בבלומפילד יצא לדרך
