יום שבת, 01.11.2025 שעה 15:37
יום שבת, 01/11/2025, 15:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 9
הפועל ירושלים
דקה 37
0 0
שופט: אוראל גרינפלד
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 01/11/2025 15:00
פיטר אגבה ואוהד אלמגור במאבק (עמרי שטיין)
פיטר אגבה ואוהד אלמגור במאבק (עמרי שטיין)

ברק בכר חוזר לאצטדיון סמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שמארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל במטרה לקטוע רצף של חמישה מחזורים ללא ניצחון ולהתרחק מהתחתית.

משחק הבכורה של המאמן החדש-ישן על הקווים הסתיים ב-1:1 דרמטי נגד עירוני טבריה, כשנכון לעכשיו החבורה מהכרמל במקום התשיעי עם 10 נקודות בלבד במאזנה. אחרי שהצליחו להשיג רק שני ניצחונות ליגה מפתיחת העונה, הירוקים זקוקים לשלוש נקודות כמו אוויר לנשימה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה עדיין ללא ניצחון העונה ויש לה רק שתי נקודות, כשהיא במקום ה-13. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה מהבירה סיימה בתיקו, פעמיים 0:0 נגד הפועל פתח תקווה ובני סכנין, כשכעת בקבוצה שואפים לנצח דווקא במגרש הקשה בחיפה.

הפועל ירושלים יכולה לשאוב עידוד מכך שלא הפסידה לירוקים בצמד המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:3 אדיר בסמי עופר בפברואר האחרון במשחק בו ליאור רפאלוב הציל את מכבי חיפה מהפסד בדקה ה-89. הפעם האחרונה שהמארחת ניצחה את יריבתה בסמי עופר התרחשה בינואר 2024, עם 1:2.

מחצית ראשונה
  • '24
  • החמצה
  • ישראל דאפה הצעיר נשלח לשטח, היה יותר מהיר מההגנה הירוקה והצליח לבעוט, אבל לא היה מדויק כשהבעיטה שלו הלכה רחוק מהשער של גיאורגי ירמקוב
  • '22
  • החמצה
  • זה היה קרוב! דולב חזיזה הגביה מהאגף השמאלי, יונתן ליש עלה לנגיחה והרחיק את הכדור, שפגע בעלי מוחמד. הכדור הלך אל עבר השער של זמיר, שהיה ערני והרחיק מהקו בשנייה האחרונה. המשחק התעורר?
  • '21
  • נבדל
  • טריבנטה סטיוארט קיבל כדור עומק גדול מאיתן אזולאי, והחלוץ הג'מייקני נותר באחד על אחד מול נדב זמיר, שהצליח להדוף את הבעיטה, אלא שזה כלל לא היה משנה כי סטיוארט היה בנבדל
  • '15
  • אחר
  • רבע שעה כבר עברה, אבל שתי הקבוצות לא מתקרבות לרחבת היריבה כדי לסכן את השער. השעה או היכולת? עדיין לא קיבלנו תשובה למשחק המנומנם עד כה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תצליח לצאת לדרך חדשה? מכבי חיפה, שסופגת חמישה משחקים ללא ניצחון, או הפועל ירושלים, שעדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה?
דולב חזיזה ועיליי פיינגולד (עמרי שטיין)דולב חזיזה ועיליי פיינגולד (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה לפני השריקה. יצליחו לעשות את המוטל עליהם? (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה לפני השריקה. יצליחו לעשות את המוטל עליהם? (עמרי שטיין)
שחקני הפועל ירושלים. עם הגב לקיר, יצליחו להשיג ניצחון חוץ? (עמרי שטיין)שחקני הפועל ירושלים. עם הגב לקיר, יצליחו להשיג ניצחון חוץ? (עמרי שטיין)
קהל אוהדי הפועל ירושלים הצפין לסמי עופר (עמרי שטיין)קהל אוהדי הפועל ירושלים הצפין לסמי עופר (עמרי שטיין)
המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)
