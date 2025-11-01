הרכבים וציונים



פיטר אגבה ואוהד אלמגור במאבק (עמרי שטיין) פיטר אגבה ואוהד אלמגור במאבק (עמרי שטיין)

ברק בכר חוזר לאצטדיון סמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שמארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל במטרה לקטוע רצף של חמישה מחזורים ללא ניצחון ולהתרחק מהתחתית.

משחק הבכורה של המאמן החדש-ישן על הקווים הסתיים ב-1:1 דרמטי נגד עירוני טבריה, כשנכון לעכשיו החבורה מהכרמל במקום התשיעי עם 10 נקודות בלבד במאזנה. אחרי שהצליחו להשיג רק שני ניצחונות ליגה מפתיחת העונה, הירוקים זקוקים לשלוש נקודות כמו אוויר לנשימה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה עדיין ללא ניצחון העונה ויש לה רק שתי נקודות, כשהיא במקום ה-13. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה מהבירה סיימה בתיקו, פעמיים 0:0 נגד הפועל פתח תקווה ובני סכנין, כשכעת בקבוצה שואפים לנצח דווקא במגרש הקשה בחיפה.

הפועל ירושלים יכולה לשאוב עידוד מכך שלא הפסידה לירוקים בצמד המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:3 אדיר בסמי עופר בפברואר האחרון במשחק בו ליאור רפאלוב הציל את מכבי חיפה מהפסד בדקה ה-89. הפעם האחרונה שהמארחת ניצחה את יריבתה בסמי עופר התרחשה בינואר 2024, עם 1:2.