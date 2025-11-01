דורון בן דור
|
01/11/2025 15:00
פיטר אגבה ואוהד אלמגור במאבק (עמרי שטיין)
ברק בכר חוזר לאצטדיון סמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שמארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל במטרה לקטוע רצף של חמישה מחזורים ללא ניצחון ולהתרחק מהתחתית.
משחק הבכורה של המאמן החדש-ישן על הקווים הסתיים ב-1:1 דרמטי נגד עירוני טבריה, כשנכון לעכשיו החבורה מהכרמל במקום התשיעי עם 10 נקודות בלבד במאזנה. אחרי שהצליחו להשיג רק שני ניצחונות ליגה מפתיחת העונה, הירוקים זקוקים לשלוש נקודות כמו אוויר לנשימה.
מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה עדיין ללא ניצחון העונה ויש לה רק שתי נקודות, כשהיא במקום ה-13. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה מהבירה סיימה בתיקו, פעמיים 0:0 נגד הפועל פתח תקווה ובני סכנין, כשכעת בקבוצה שואפים לנצח דווקא במגרש הקשה בחיפה.
הפועל ירושלים יכולה לשאוב עידוד מכך שלא הפסידה לירוקים בצמד המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:3 אדיר בסמי עופר בפברואר האחרון במשחק בו ליאור רפאלוב הציל את מכבי חיפה מהפסד בדקה ה-89. הפעם האחרונה שהמארחת ניצחה את יריבתה בסמי עופר התרחשה בינואר 2024, עם 1:2.
מחצית ראשונה
-
'24
- ישראל דאפה הצעיר נשלח לשטח, היה יותר מהיר מההגנה הירוקה והצליח לבעוט, אבל לא היה מדויק כשהבעיטה שלו הלכה רחוק מהשער של גיאורגי ירמקוב
-
'22
- זה היה קרוב! דולב חזיזה הגביה מהאגף השמאלי, יונתן ליש עלה לנגיחה והרחיק את הכדור, שפגע בעלי מוחמד. הכדור הלך אל עבר השער של זמיר, שהיה ערני והרחיק מהקו בשנייה האחרונה. המשחק התעורר?
-
'21
- טריבנטה סטיוארט קיבל כדור עומק גדול מאיתן אזולאי, והחלוץ הג'מייקני נותר באחד על אחד מול נדב זמיר, שהצליח להדוף את הבעיטה, אלא שזה כלל לא היה משנה כי סטיוארט היה בנבדל
-
'15
- רבע שעה כבר עברה, אבל שתי הקבוצות לא מתקרבות לרחבת היריבה כדי לסכן את השער. השעה או היכולת? עדיין לא קיבלנו תשובה למשחק המנומנם עד כה
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תצליח לצאת לדרך חדשה? מכבי חיפה, שסופגת חמישה משחקים ללא ניצחון, או הפועל ירושלים, שעדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה?