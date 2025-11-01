יום שבת, 01.11.2025 שעה 10:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

דרך חדשה? מסתמן: 4 שינויים בהרכב מכבי חיפה

יובאנוביץ' לצד סטיוארט, מערך של 3 בלמים וקאני וגורה שאמורים לרדת לספסל: הירוקים נערכים להפועל ירושלים ב-15:00 ונחושים לחזור למסלול הניצחונות

|
חזיזה, יובאנוביץ' ופודגוראנו (עמרי שטיין)
חזיזה, יובאנוביץ' ופודגוראנו (עמרי שטיין)

כאשר היא ממוקמת במקום התשיעי בטבלה, מכבי חיפה תעמוד היום (שבת, 15:00) לקראת אחד האתגרים הגדולים של העונה כאשר תארח בסמי עופר את הפועל ירושלים מתחתית הליגה. הירוקים מחפשים לצאת מהבצורת הארוכה של חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון ולצאת לדרך חדשה.

לשם כך, ברק בכר לו יהיה זה משחקו השני העונה על הקווים עשה את כל ההתאמות הנדרשות כדי לעלות עם מערך של שני חלוצים, ג'ורג'ה יובאנוביץ' שעד כה מאכזב מאוד לצד טרבינטה סטיוארט, כאשר לספסל חוזר לראשונה העונה גיא מלמד שיהיה גיבוי לשניים.

במכבי חיפה משוכנעים שזה הזמן של יובאנוביץ' להוכיח שלא טעו לגביו ושהוא וסטיוארט בהתקפה אמורים להיות כוח משמעותי בחלק הקדמי ולייצר לא מעט מצבים. מדובר בניסיון מעניין של ברק בכר להקנות סגנון הרבה יותר התקפי, כאשר שלושת הבלמים שיפתחו יהיו יילה בטאי שעד כה שיחק בתפקידו הטבעי כמגן ימני ויוסט הפעם לתפקיד הבלם, לצד שון גולדברג שחוזר אחרי תקופה ארוכה להרכב על חשבון ליסב עיסאת, ועבדולאי סק.

שון גולדברג (עמרי שטיין)שון גולדברג (עמרי שטיין)

למעשה הוצאתו של עיסאת מההרכב תשאיר את מכבי חיפה עם שחקן בית אחד שגדל במחלקת הנוער, סוף פודגוראנו, מה שמסמן את השינוי הגדול בסגל השחקנים של העונה, כאשר לרשותה לא פחות משבעה זרים וחמישה מתאזרחים.

להוציא את עיסאת שיפתח בספסל, מצפים עוד שלושה שינויים, כאשר סילבה קאני, קני סייף וקנג'י גורה ימצאו את עצמם בחוץ, ומי שאמורים לפתוח במקומם יהיו סוף פודגוראנו, עלי מוחמד שיחזור לקישור וכאמור יובאנוביץ'. למעשה, מדובר בארבעה שינויים לעומת ההרכב שפתח מול טבריה.

ההרכב המשוער: גיורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, סוף פודגוראנו, דולב חזיזה (קנג'י גורה), עלי מוחמד, פיטר אגבה, איתן אזולאי, טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ'.

