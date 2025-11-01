יום שבת, 01.11.2025 שעה 16:36
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

"סופר דני, משחק השנה שלו": בארה"ב מהללים

בתקשורת האמריקאית סיכמו את ההופעה הגדולה של אבדיה: "מבחינת ההשפעה הטהורה שלו זו ההופעה הטובה ביותר, שמר את פורטלנד במשחק כשאף אחד לא הצליח"

|
גרנט ואבדיה חוגגים (רויטרס)
גרנט ואבדיה חוגגים (רויטרס)

דני אבדיה רשם אחת מההופעות המרשימות שלו העונה בפורטלנד, עם 23 נקודות, 4 אסיסטים ו-4 ריבאונדים בניצחון 107:109 על דנבר. מעבר לסטטיסטיקה, התקשורת האמריקאית מדגישה את ההשפעה האדירה שהייתה לו על המגרש.

ב’בלייזרס אדג’ נכתב: "דני אבדיה הוביל הסתערות לעבר הסל בהתקפה. חבריו לקבוצה הלכו בעקבותיו. פתאום ההגנה של דנבר התקפלה”. באתר הוסיפו שבמונחי השפעה, זו הייתה ההצגה הגדולה ביותר של אבדיה העונה: "היו לו, ויהיו לו, משחקים טובים יותר סטטיסטית, אבל זה היה משחק השנה מבחינת ההשפעה הטהורה שלו”.

“הוא פרץ את קווי ההגנה של דנבר ברבע הראשון, חתך לצבע והגיע לטבעת כשאף אחד אחר לא הצליח. זה פתח הזדמנויות מסירה, שגם אותן ניצל היטב. מרגע זה ההתקפה של פורטלנד נראתה יעילה ב-100% יותר", הוסיפו.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

האתר החמיא גם ליכולת שלו לשמור את הקבוצה בחיים ברגעי ההכרעה: "ההצגה חזרה ברבע הרביעי. כשהשלישייה הגדולה של דנבר קלעה סלים ענקיים כדי לסגור את המשחק, דני המשיך לחתוך לסל ולקלוע מהקו. הוא שמר את הבלייזרס במשחק כשאף אחד אחר לא הצליח".

בסיכום המשחק ציינו כי אבדיה אמנם איבד ארבעה כדורים כשנאלץ לשמש כרכז מחליף בעקבות פציעה של בלייק ווסלי, אך פרט לכך היה אחד מהגורמים המרכזיים לניצחון. הוא קלע 7 מ-13 מהשדה והפגין ביטחון, נחישות ואגרסיביות לאורך כל הדרך.

גם בשידור החי היללו אותו עם ביטויים כמו "טורבו טיים", וברשתות החברתיות לא חסכו במחמאות. בעמוד של פורטלנד כינו אותו "הפטיש העברי", אחרים כתבו שזו "עונה של אולסטאר", ושאלו: "למה לא מדברים עליו מספיק?". נראה שבאמריקה כבר מבינים מה שישראל יודעת מזמן: דני אבדיה הוא הכוח החדש של פורטלנד.

