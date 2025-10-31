יום שבת, 01.11.2025 שעה 00:50
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

"אולימפיאקוס האטו אותנו, נתנו מאבק טוב"

מאמן הפועל ת"א, איטודיס, דיבר אחרי ההפסד: "הבאנו את המשחק לאן שרצינו, אבל ברבע השלישי לא ניצלנו מבטים טובים. הדברים עדיין נראים מבטיחים"

|
דימיטריס איטודיס (IMAGO)
דימיטריס איטודיס (IMAGO)

הפועל תל אביב איבדה את המקום הראשון ביורוליג לאחר שהפסידה הערב (שישי) לראשונה לקבוצה שאינה מכבי ת”א, עם 62:58 דרמטי מול אולימפיאקוס. לאחר המשחק, המאמן דימיטריס איטודיס דיבר במסיבת העיתונאים.

איטודיס פתח את דבריו: “אברך את אולימפיאקוס על הניצחון, ואני רוצה לברך גם אותנו על שנתנו מאבק טוב באווירה דורשת מול קבוצה דורשת שמחזיקה באחד המאזנים הטובים ביורוליג. נלחמנו, הבאנו את המשחק לאן שרצינו, אבל אולימפיאקוס הביאו הגנה טובה והאטו אותנו.

בנוגע ל-4 נקודות בלבד שנקלעו ברבע השלישי ודקות הסיום המותחות: “ברבע השלישי נעצרנו למרות שהיו לנו מבטים טובים ל-2 ול-3 שלא ניצלנו. באנו לסיטואציה בסיום כדי להשוות, חטפנו את הכדור, ביקשנו צ’אלנג’ על ההחלטה נגד מיציץ’ ולא הצלחנו בסוף להשיג את הניצחון. זה לקח טוב עבורנו, נמשיך להילחם והדברים עדיין נראים מבטיחים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */