ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

על הבמה הגדולה: פדרי החדש ישחק מול בארסה

רודריגו מנדוסה מאלצ’ה הפך לאחת הסנסציות הגדולות של העונה. הוא שיחק במונדיאל עד גיל 20, כבר התאמן עם ספרד הבוגרת ונמצא על הרדאר של ריאל מדריד

|
רודריגו מנדוסה (IMAGO)
רודריגו מנדוסה (IMAGO)

ביום ראשון ב-19:15 תתארח אלצ’ה באצטדיון מונז’ואיק מול ברצלונה, בתקווה להפתיע. המאמן אדר סראביה מכיר היטב את המשמעות של משחקים כאלה, והפעם בסגל שלו נמצא אחד השחקנים הצעירים המסקרנים בליגה. על גבו של רודריגו מנדוסה מתנוסס המספר 30, אותו מספר שלבש ליאו מסי כשהוצג לעולם לראשונה. לא במקרה: כשהיה ילד קטן, רודריגו אהב לעבור בדריבל על כל יריב בדרכו לשער, ממש כמו האליל שלו.

עם השנים הוא נסוג מעט במגרש, עבר לעמדות 10, 8 ולפעמים אף לעמדת 6. מנדוסה, שנולד במורסיה ב-15 במרץ 2005, הוא היהלום החדש מבית הגידול של אלצ’ה, וכיום שחקן מפתח אצל המאמן סראביה, שמטפח אותו כבר כמה שנים. המאמן ידע מהיום הראשון שמדובר בשחקן שונה, מיוחד. גם כשמנדוסה כמעט ולא שיחק בחלק האחרון של העונה שעברה עד שחתם על הארכת חוזהו, האמון של המאמן בו מעולם לא התערער.

ססק פברגאס רצה אותו, והוא נשאר

מנדוסה קיבל את ההזדמנות שלו באלצ’ה, אך היא כמעט שלא התרחשה. בקיץ האחרון קיבל הצעות לעבור לקבוצות אחרות, ביניהן קומו האיטלקית ולייפציג הגרמנית, שתי קבוצות שמשקיעות רבות בכישרונות צעירים. למעשה, ססק פברגאס היה אחד מהתומכים הגדולים בהחתמתו, וטען כי הוא מזהה ברודריגו את סגנון המשחק שאפיין את הקריירה שלו עצמו. אך מנדוסה לא היסס, החלום שלו היה להצליח דווקא באלצ’ה, המועדון אליו הגיע ממורסיה לפני כמה שנים.

רודריגו מנדוסה (IMAGO)רודריגו מנדוסה (IMAGO)

הוא נשאר, וסראביה העניק לו אמון מלא ועזר לו לשפר פרטים קטנים במשחקו, מה שהוביל לפריצה אמיתית. הוא פתח את העונה ביכולת מצוינת, הפך לשחקן הרכב קבוע הן כקשר התקפי והן כקשר מרכזי. בהמשך נשלח לייצג את נבחרת ספרד במונדיאל עד גיל 20 בצ’ילה, שם היה דמות מפתח בעמדת הקשר. לאחר מכן חזר למועדון כדי להמשיך את המומנטום. אמנם בשבועות האחרונים שיחק פחות, אך מעמדו כבר מבוסס.

במשחק האחרון בגביע המלך, כבש מנדוסה שער וזכה לשבחים ממאמן היריבה לוס גארס. מדובר בכישרון מיוחד שכבר פרץ לליגה הראשונה ומתחיל להשתפשף מול השמות הגדולים. למעשה, הוא כבר זכה להזמנה לאימוני נבחרת ספרד הבוגרת, שם חלק מגרש ותמונה עם פדרי, האליל והמודל לחיקוי שלו מאז שהפך לקשר מרכזי אמיתי. ייתכן שחלק מהקהל עוד לא מכיר אותו, אך המועדונים הגדולים בהחלט כן.

מושווה לפדרי. רודריגו מנדוסה (IMAGO)מושווה לפדרי. רודריגו מנדוסה (IMAGO)

ריאל מדריד על המשמר

בריאל מדריד עוקבים אחריו כבר תקופה. בינואר האחרון הם כמעט החתימו אותו לקבוצת קאסטייה, כשניסו לנצל את העובדה שחוזהו באלצ’ה עדיין לא חודש והוא היה אמור להסתיים ב-2026. לבסוף לא הושקעו בו מספיק מאמצים, וכעת, לאחר שהאריך את חוזהו, המצב השתנה לגמרי. באלצ’ה מבינים היטב איזה יהלום יש להם בידיים, אחד שיכול להכניס סכום משמעותי בעתיד, שחקן שבסגנון משחקו מזכיר מאוד את ברצלונה.

לכן המשחק הקרוב במונז’ואיק יהיה מיוחד במיוחד עבורו, הוא יתמודד מול הקבוצה שסגנון המשחק שלה הכי מתאים לו, זו שדרכה העריץ בילדותו את מסי, וזו שבה משחק המודל לחיקוי שלו פדרי (שלא יעמוד לרשות הקטלונים במשחק הזה). עבור רודריגו, זו לא רק יריבה, זו השראה.

פדרי עם הכדור (IMAGO)פדרי עם הכדור (IMAGO)

מעבר לכדורגל

הדמיון לפדרי לא מסתכם רק באופן המשחק. כמו כוכב ברצלונה, גם מנדוסה ידוע כאדם משפחתי מאוד, צנוע, חדור ערכים ועם ראש על הכתפיים. הוא יודע היטב מה עליו לעשות כדי להישאר ממוקד ולהמשיך להתפתח.

בנוסף, הוא מגיע ממשפחה שבה הספורט הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. אביו היה שחקן כדורסל, וגם הספרדי הצעיר שיחק בעצמו לפני שהחליט להקדיש את עצמו לכדורגל. הוא לא היה רע בכדורסל, אבל נראה שבחר נכון. כדורגל הוא התשוקה הגדולה של מנדוסה, אך הוא לא שכח את אהבתו השנייה, ה-NBA. גם היום הוא צופה נלהב של הליגה, במיוחד של סטף קרי, אותו הוא מעריץ.

בדרך לקבוצה גדולה? מנדוסה (IMAGO)בדרך לקבוצה גדולה? מנדוסה (IMAGO)

רודריגו מנדוסה הוא בחור צנוע, שחקן עם שתי רגליים על הקרקע, שנשאר באלצ’ה כדי להתבשל במקום שמאמין בו. אך גם במועדון יודעים: מוקדם או מאוחר, הוא יעשה את הקפיצה לקבוצה גדולה יותר. המעבר נדחה בקיץ האחרון, אך ככל הנראה, ההצעות שיגיעו בחלונות ההעברות הקרובים כבר לא יפספסו את הכישרון הזה.

