יום רביעי, 05.11.2025 שעה 00:56
יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

חלפה על פניה: מונאקו גברה 84:92 על פנאתינייקוס

הצרפתים השלימו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים ועברו את היוונים כששתי הקבוצות על מאזן 3:5. ברצלונה בשמינייה הראשונה עם 76:78 מול פרטיזן

|
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)

מחזור המשחקים השמיני ביורוליג יינעל הערב (שישי) כשבמקביל להפועל תל אביב, ישנם מספר משחקים. הערב נפתח עם מונאקו שגברה 84:92 על פנאתינייקוס, כשמאוחר יותר באסקוניה ניצחה 75:86 את אנדולו אפס ופרטיזן בלגרד הפסידה 78:76 לברצלונה.

מונאקו – פנאתינייקוס 84:92

שתי הקבוצות הגיעו בכושר יחסית חיובי מהתקופה האחרונה וחיפשו להמשיך אותו, אך הצרפתים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה וחלפו על פני היוונים בטבלה כששתי הקבוצות במאזן 3:5.

הקלע המוביל במונאקו היה אלי אוקובו שלא פתח בחמישייה, אך תרם 15 נקודות מהספסל, כשמייק ג’יימס הוסיף 13. מונאקו שלטה מהפתיחה, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים ושייטה לניצחון, כש-26 נקודות של קנדריק נאן לא הספיקו מנגד.

הצרפתים השיגו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים, כשההפסד היחיד שלהם בריצה הזו היה מול הפועל תל אביב. היוונים נעצרו אחרי שני ניצחונות בכל המסגרות, האחרון שבהם מול מכבי תל אביב.

פרטיזן בלגרד – ברצלונה 78:76

טורניקה שאנגלייה העניק ניצחון גדול לקטלונים במשחק הפכפך, שהוביל אותם לניצחון דרמטי לאחר סיום מותח ולמאז 3:5 שהכניס אותם לשמינייה הראשונה במקום השמיני. מנגד, הסרבים במאזן הפוך (5:3) ונמצאים עמוק בתחתית במקום ה-17.

שאנגלייה בלט כאמור עם 24 נקודות, כשכל החמישייה של קבוצתו קלעה בספרות כפולות. דווקא פרטיזן ירדה למחצית ביתרון של 8 נקודות, אך רבע שלישי נהדר של הקטלונים נגמר ביתרון של 2 נקודות לזכותם שנשמר עם רבע אחרון שבו כל צד קלע 20 נקודות. מהצד השני דוויין וושינגטון קלע 21 נקודות, אך קבוצתו לא הצליחה להכריע בדקות הסיום הצמודות.

באסקוניה – אנדולו אפס 75:86

הספרדים עם ניצחון גדול הצליחו לצאת מהמקום האחרון בטבלה והפתיעו את הטורקים. המארחת כעת במאזן של 2:6 ובמקום ה-19, האורחת במקום ה-15 עם מאזן של 5:3.

כוכב המשחק היה טימותי לוואו קבארו, שעלה מהספסל וקלע 20 נקודות. הוא הוביל פתיחה אדירה ברבע הראשון שהובילה ליתרון 11, בדיוק כמו בסיום, ונעזר ב-19 נקודות של מטאו ספאנגולו בדרך לניצחון. 23 נקודות של שיין לארקין לא הועילו לקבוצתו.

