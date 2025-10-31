חלפה על פניה: מונאקו גברה 84:92 על פנאתינייקוס

מחזור המשחקים השמיני ביורוליג יינעל הערב (שישי) כשבמקביל להפועל תל אביב, ישנם מספר משחקים. הערב נפתח עם מונאקו שגברה 84:92 על פנאתינייקוס, כשמאוחר יותר באסקוניה ניצחה 75:86 את אנדולו אפס ופרטיזן בלגרד הפסידה 78:76 לברצלונה.

מונאקו – פנאתינייקוס 84:92

שתי הקבוצות הגיעו בכושר יחסית חיובי מהתקופה האחרונה וחיפשו להמשיך אותו, אך הצרפתים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה וחלפו על פני היוונים בטבלה כששתי הקבוצות במאזן 3:5.

הקלע המוביל במונאקו היה אלי אוקובו שלא פתח בחמישייה, אך תרם 15 נקודות מהספסל, כשמייק ג’יימס הוסיף 13. מונאקו שלטה מהפתיחה, ניצחה בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים ושייטה לניצחון, כש-26 נקודות של קנדריק נאן לא הספיקו מנגד.

הצרפתים השיגו ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים, כשההפסד היחיד שלהם בריצה הזו היה מול הפועל תל אביב. היוונים נעצרו אחרי שני ניצחונות בכל המסגרות, האחרון שבהם מול מכבי תל אביב.

פרטיזן בלגרד – ברצלונה 78:76

טורניקה שאנגלייה העניק ניצחון גדול לקטלונים במשחק הפכפך, שהוביל אותם לניצחון דרמטי לאחר סיום מותח ולמאז 3:5 שהכניס אותם לשמינייה הראשונה במקום השמיני. מנגד, הסרבים במאזן הפוך (5:3) ונמצאים עמוק בתחתית במקום ה-17.

שאנגלייה בלט כאמור עם 24 נקודות, כשכל החמישייה של קבוצתו קלעה בספרות כפולות. דווקא פרטיזן ירדה למחצית ביתרון של 8 נקודות, אך רבע שלישי נהדר של הקטלונים נגמר ביתרון של 2 נקודות לזכותם שנשמר עם רבע אחרון שבו כל צד קלע 20 נקודות. מהצד השני דוויין וושינגטון קלע 21 נקודות, אך קבוצתו לא הצליחה להכריע בדקות הסיום הצמודות.

באסקוניה – אנדולו אפס 75:86

הספרדים עם ניצחון גדול הצליחו לצאת מהמקום האחרון בטבלה והפתיעו את הטורקים. המארחת כעת במאזן של 2:6 ובמקום ה-19, האורחת במקום ה-15 עם מאזן של 5:3.

כוכב המשחק היה טימותי לוואו קבארו, שעלה מהספסל וקלע 20 נקודות. הוא הוביל פתיחה אדירה ברבע הראשון שהובילה ליתרון 11, בדיוק כמו בסיום, ונעזר ב-19 נקודות של מטאו ספאנגולו בדרך לניצחון. 23 נקודות של שיין לארקין לא הועילו לקבוצתו.