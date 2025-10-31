"הקעקוע? תמיד תהיה לי פינה בלב לנאפולי"

לוצ’אנו ספאלטי, המאמן החדש של יובנטוס, נכנס לתפקידו ויערוך הופעת בכורה מחר (שבת) ב-21:45 מול קרמונזה המפתיעה כשהקבוצות צמודות במקומות השביעי והשמיני בליגה האיטלקית. לקראת המשחק, הוא דיבר על החזון שלו לקדנציה ושידר ביטחון.

“אני אדם מבוגר, אני לא רואה למה שאני אתפשר”, הוא הבהיר ביחס לשאיפות. “אני מקווה לחזור למאבק על הסקודטו (אליפות). נותרו עוד 29 משחקים, וראיתי הכל בקריירה של שלושים השנים שלי”.

המאמן התייחס ישירות לחוזהו הקצר, שנחתם לשמונה חודשים בלבד: “אין לי בעיה לקבל חוזה לשמונה חודשים. אם הייתי יובנטוס, הייתי עושה את אותו הדבר. לא הייתי חותם לזמן הזה אם לא הייתי מאמין”. הוא ציין כי הוא רואה פוטנציאל משמעותי בקבוצה, ומבחינתו: “המגרש יכריע את עתידי. אני לא צריך הבטחה לחוזה כתוב לעתיד. המצב פשוט וישר”.

לוצ'אנו ספאלטי, רואה פוטנציאל משמעותי בקבוצה (IMAGO)

ספאלטי אף התייחס לאמירתו של דושאן ולאחוביץ’ על חילופי המאמנים הרבים: "הניתוח של ולאחוביץ’ היה נכון לגבי שלושת המאמנים שהחלפנו בשנה וחצי”. על החלוץ עצמו אמר: “לאור ההופעה הנהדרת האחרונה שלו, נראה כי כוונותיו ברורות”, והוסיף: “זה מגרה לנסות לשפר את המספרים של החלוצים, שערים חיוניים לניצחון, כדורגל התקפי חשוב”.

ספאלטי התייחס גם לקשר טון קופמיינרס: “אני מכיר היטב את קופמיינרס, רציתי אותו בקבוצות הקודמות שלי, אבל הוא היה יקר ולא יכולנו להשיג אותו. אני רואה אותו כקשר, מדמיין אותו יותר מאחור”.

תון קופמיינרס, ספאלטי רואה אותו כקשר (IMAGO)

לקראת משחק הבכורה שלו מחר בחוץ נגד קרמונזה, המאמן לשעבר של נבחרת איטליה ציין: “הרצון להחזיר את יובנטוס לרמות הגבוהות גובר יותר על ריפוי הפצע של עזיבת הנבחרת”.

לבסוף, ספאלטי התייחס לקשר המיוחד שלו עם נאפולי, עמה זכה באליפות: “שם הופיע משהו נעלה, גם בגלל יופיו של הכדורגל ששיחקנו וגם בגלל הסקודטו שזכינו בו”. הוא אף סיפר בהומור על הקעקוע של הסקודטו: ”עשיתי היום בדיקות דם וביקשתי שיעשו לי בזרוע השנייה כדי שהקעקוע לא ייגע. תמיד תהיה לי פינה בלב לנאפולי. באותה העונה שעזבתי הבטחתי שלא אעבוד באותה העונה במועדון אחר, אבל אני לא צריך להפסיק לעבוד בגלל שהייתי שם”.