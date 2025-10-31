יום שישי, 31.10.2025 שעה 20:04
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנוער בכדוריד ניצחה 23:41 את אסטוניה

נבחרת הנוער של ישראל פתחה את מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18, לאחר שהביסה את נבחרת אסטוניה במשחק הפתיחה, פלח כיכב. המשחק הבא: נגד צ׳כיה

|
נבחרת הנוער של ישראל (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)
נבחרת הנוער של ישראל (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

נבחרת הנוער של ישראל בכדוריד פתחה הערב (שישי) את דרכה במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18 עם תצוגת תכלית וניצחון מרשים במיוחד, 23:41 על אסטוניה. המשחק היה חד צדדי מהפתיחה, כשכבר בדקה השישית יונתן פלח, קפטן הנבחרת, העלה את ישראל ליתרון 1:4, כשהוא כובש את כל השערים הראשונים. רובן אואנונו סיפק מספר עצירות מצוינות, ותומר מיכליס ועידו מלול דאגו להגדיל את הפער.

אסיסט של אואנונו למיכליס קבע 3:8 (בדקה ה-12), ופלח המשיך להפציץ עם אסיסט לנבו מסיקה שהעלה ל-4:10. גבע דגני ומסיקה המשיכו את המומנטום, וישראל ירדה להפסקה ביתרון 8:17, כשפלח סיים את המחצית עם תשעה שערים.

המחצית השנייה נפתחה בדיוק באותו קצב. נבו מסיקה העלה ל-10:21, גורביץ’ ודגני הגדילו ל-13:25, וחטיפה נהדרת של דור זיידן הסתיימה בשער קל ל-13:26. הנבחרת המשיכה ללחוץ משני צידי המגרש, כשהפרש השיא הגיע ל-19 שערים (21:40) לקראת הסיום. פלח נבחר למצטיין המשחק לאחר שסיים עם 12 שערים.

כובשים בולטים: יונתן פלח – 12 שערים, איתי גורביץ’ – 8, גבע דגני ודור זיידן 5 כ"א, תומר מיכליס ונבו מסיקה – 3 כ"א, רום טוביס, יהלי טל, רועי גנאל, נועם לוי ועידו מלול שער אחד כל אחד. שוערים: רובן אואנונו ואיתמר משרקי, שהציגו יכולת מצוינת.

מחר (שבת, 16:30) תפגוש הנבחרת את צ’כיה למשחק מפתח שעשוי להכריע את העלייה. הצ’כים הביסו מוקדם יותר את ליטא המארחת 16:39 ומגיעים במומנטום נהדר. ניצחון ישראלי יבטיח כמעט בוודאות את המקום באליפות אירופה הישג שיצטרף לעלייה של נבחרת העתודה, שכבר הבטיחה את מקומה בטורניר.

