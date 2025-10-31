"מקרה מסטנטואונו לא יחזור על עצמו לעולם"

פרנקו מסטנטואונו, ילד הפלא הארגנטינאי בן ה-18 שעבר בקיץ מריבר פלייט לריאל מדריד, ממשיך לעורר סערה בארגנטינה, גם חודשים אחרי עזיבתו. מעברו של הקשר הצעיר תמורת 45 מיליון אירו, הסכום שנקבע בסעיף השחרור שלו, הפך אותו לשחקן היקר ביותר בתולדות הליגה הארגנטינאית, אך גם לחשוף את ריבר למחדל כלכלי שמעסיק את המועדון עד היום.

בבואנוס איירס מודים היום כי העסקה, שבאותו רגע נראתה הישג עצום, הפכה עם הזמן לסמל של אובדן שליטה על שוק הכישרונות המקומי. בריאל מדריד הפעילו את סעיף השחרור מבלי לנהל משא ומתן, וריבר נותרה חסרת אונים. "תמיד אמרנו שלא נמכור אותו, ובאמת לא מכרנו, ריאל מדריד פשוט הפעילה את הסעיף. זה היה יכול להיות נפלא אם היינו מצליחים להשאיר אותו, אבל זה לא היה אפשרי. זה הכדורגל", הודה סטפאנו די קרלו, מזכ״ל ריבר פלייט והמועמד המוביל לנשיאות המועדון, בראיון לרדיו לה רד.

לדבריו, בזמן החתימה על החוזה לפני כשנתיים, הסעיף נחשב להישג חסר תקדים. "זה היה בין שלושת הסכומים הגבוהים בתולדות אמריקה הלטינית, אבל עם ה-45 מיליון שקיבלנו עבור מסטנטואונו, יצאנו קצרים. שוק ההעברות האירופי פועל בזמן שלא נוח לנו. הם מחזקים את הסגלים שלהם כדי להתמודד על כל התארים, ואנחנו נאלצים לפרק את שלנו", אמר בכאב.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

בעקבות הפרשה נקטה ריבר צעדים דרמטיים כדי להבטיח שמקרה כזה לא יחזור על עצמו. המועדון החל להחתים את כוכביו הצעירים על חוזים חדשים הכוללים סעיף שחרור בגובה 100 מיליון דולר, מה שכונה בתקשורת הארגנטינאית “סעיף אנטי-מסטנטואונו”. המטרה: למנוע כל אפשרות לעזיבה חד צדדית, ולחייב כל קבוצה אירופית המעוניינת בשחקני ריבר לשבת לשולחן המשא ומתן.

השחקן הראשון עליו הוחל הסעיף החדש היה חואן באוטיסטה דאדין, מלך השערים של קבוצת המילואים, שהאריך את חוזהו עד 2028. אחריו הצטרפו שמות רבים מרשימת הכישרונות של מחלקת הנוער, בהם איאן סוביאברה, אלכס ווייסקי, לואטארו ריברו, מתיאס גאלרסה פונדה, פקונדו קולידיו, חואן פורטיו, כריסטיאן חיימה ותיאגו אקוסטה. הבא בתור הוא סנטיאגו לנצ’ינה, שסיכום הארכת חוזהו כבר הושג.

"המטרה היא אחת: להפסיק את התופעה של שחקנים שמסיימים חוזה באופן חד צדדי", הסביר די קרלו. "כשיש סעיף של מאה מיליון אירו, מי שרוצה את השחקן חייב להגיע ולדבר איתנו. כך נוכל לנהל משא ומתן ולא להישאר חסרי אונים כפי שקרה עם מסטנטואונו".

בארגטינה למדו לקח. מסטנטואונו (IMAGO)

אך מעבר לכלכלה, "פרשת מסטנטואונו" הפכה גם לנושא פוליטי בוער בבחירות לנשיאות המועדון, שייערכו ב-1 בנובמבר. די קרלו, שנחשב לממשיך דרכו של הנשיא היוצא חורחה בריטו, מתמודד מול כמה יריבים שמנצלים את הסיפור כדי לתקוף את הנהלת המועדון. אחד מהם הוא דניאל קיפר, העומד בראש רשימת “ריבר אלופת הספורט והחברה”, שלא חסך ביקורת מההנהלה הנוכחית ומהמנהלים אנזו פרנצ’סקולי וליאו פונסיו.

"אנחנו רוצים להחזיר את הכדורגל של ריבר. בשביל זה דרושים שינויים עמוקים", אמר קיפר בראיון ל-’TyC Sports’. "מכרו את הכישרונות הצעירים שלנו והביאו שחקנים דרך אנשי עסקים מקורבים. זה אף פעם לא עובד. יש לסיים את דרכה של ההנהלה הנוכחית ולהחזיר את השליטה למועדון".

בניגוד אליו, די קרלו דואג להגן גם על מאמן הקבוצה, מרסלו גז’ארדו, ומצהיר כי ריבר תומכת בו באופן מלא. "הייחוד של מרסלו הוא האינטליגנציה שלו. אנחנו מאמינים בו לא רק בגלל עברו ומה שהוא מסמל, אלא גם בזכות המקצוענות שלו. לשמור על פרויקט כשמנצחים זה קל; האתגר האמיתי הוא לעשות זאת כשהתוצאות לא באות".

מרסלו גז'ארדו (רויטרס)

הבחירות הקרובות צפויות לקבוע את עתיד המועדון לשנים הבאות, אך דבר אחד כבר ברור: פרנקו מסטנטואונו הותיר חותם עמוק באל מונומנטאל, לא רק כשחקן צעיר שעשה את דרכו לריאל מדריד, אלא גם כסמל לשינוי הדרך שבה ריבר פלייט תנהל מעתה את עסקיה ואת מחלקת הנוער שלה. בריבר כבר הכריזו: "מסטנטואונו אחד מספיק. מעכשיו, אף שחקן לא יעזוב מבלי שננהל את התנאים".