יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:46
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
285-2510גלאטסראיי1
237-1710טרבזונספור2
226-1810פנרבחצ'ה3
196-1311גוזטפה4
1712-1610בשיקטאש5
1710-1410סמסונספור6
1718-1510גאזישיר גאזיינטפ7
1415-1710קוניאספור8
139-1211בשאקשהיר9
1311-1110אלאניספור10
1115-1011קוצ'איליספור11
1012-910קסימפשה12
1014-1110ריזספור13
1020-1110אנטליהספור14
816-1011גנצ'לרבירליג'י15
813-610איופספור16
622-810קייסריספור17
422-1010פתיח קארגומרוק18

הסקנדל בטורקיה אושר: 149 שופטים הושעו

רשמית: פרק אפל חדש מטלטל את עולם השיפוט בטורקיה, עם עונשי השעיה שנעים בין 8 ל-12 חודשי הרחקה בעקבות פרשת ההימורים. הפרטים המלאים בפנים

|
שופט בליגה הטורקית (IMAGO)
שופט בליגה הטורקית (IMAGO)

הכדורגל הטורקי ממשיך במאבק להשגת שקיפות, מטרה שנמצאת תחת סימן שאלה כבר שנים. שערוריות חוזרות ונשנות ממשיכות להעיב על הספורט במדינה, והאחרונה שבהן נחשפה ביום שני האחרון, כשנחשף כי טבעת הימורים בלתי חוקית כללה יותר ממאה שופטים ועוזרי שופטים. אותם גורמים נענשו היום (ששי) רשמית על ידי התאחדות הכדורגל הטורקית.

לאחר מספר שבועות של רגיעה יחסית בספורט הטורקי, "הפצצה" התפוצצה ביום שני, כאשר נשיא ההתאחדות, איברהים האג'יוסמנואולו, הודיע במסיבת עיתונאים על חקירה רחבת היקף בנוגע לשערוריית הימורים אפשרית שפגעה בשקיפות ובאמינות של הכדורגל במדינה.

שופטים בליגה הראשונה והשנייה תחת חקירה

על פי דבריו של האג'יוסמנואולו עצמו, 371 מתוך 571 השופטים הפעילים הרשומים בהתאחדות במשחקים מקצועיים החזיקו חשבונות המקושרים לפלטפורמות הימורים. בנוסף, 152 מהם הימרו באופן קבוע על משחקים במסגרת ההתאחדות, כאשר שופט אחד בלבד ביצע לא פחות מ-18,227 הימורים. בנוסף לכך, 7 שופטים ו-15 עוזרי שופטים שפטו במשחקים בליגה הראשונה והשנייה של טורקיה.

"השמות יועברו בקרוב לוועדת המשמעת ויינקטו צעדים בהתאם לתקנון", הצהיר האג'יוסמנואולו ביום שני האחרון. יוזמתו זכתה לגיבוי מצד המועדונים הגדולים במדינה, פנרבחצ’ה, גלאטסראיי ובשיקטאש, שבמהלך השנים הביעו שוב ושוב ספק באמינות השיפוט ואף דרשו למנות שופטים זרים למשחקים.

שחקני פנרבחצשחקני פנרבחצ'ה (IMAGO)

השעיה לשנה

ואכן, כך היה. לאחר חקירה מהירה במיוחד מצד ועדת המשמעת, פורסמו התוצאות הראשונות. התאחדות הכדורגל הטורקית הודיעה היום על ענישה של 149 שופטים ועוזרי שופטים, כמעט כל מי שנחקר, שהושעו לתקופה של בין 8 ל-12 חודשים. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, ההתאחדות קיבלה החלטה שנויה במחלוקת לא לקיים מחדש משחקים שנוהלו על ידי מי מהמעורבים.

גם לאחר פרסום המסקנות הראשונות, החקירה עדיין בעיצומה. לפי העיתון "Habertürk", לא רק שופטים מעורבים בפרשת ההימורים, אלא גם שחקנים ועסקנים בכדורגל הטורקי, שנטלו חלק במערך הימורים רחב היקף. כתוצאה מכך, מתבצעת כעת בדיקה של כל שיחות הטלפון של השופטים החשודים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */