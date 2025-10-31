הסקנדל בטורקיה אושר: 149 שופטים הושעו

הכדורגל הטורקי ממשיך במאבק להשגת שקיפות, מטרה שנמצאת תחת סימן שאלה כבר שנים. שערוריות חוזרות ונשנות ממשיכות להעיב על הספורט במדינה, והאחרונה שבהן נחשפה ביום שני האחרון, כשנחשף כי טבעת הימורים בלתי חוקית כללה יותר ממאה שופטים ועוזרי שופטים. אותם גורמים נענשו היום (ששי) רשמית על ידי התאחדות הכדורגל הטורקית.

לאחר מספר שבועות של רגיעה יחסית בספורט הטורקי, "הפצצה" התפוצצה ביום שני, כאשר נשיא ההתאחדות, איברהים האג'יוסמנואולו, הודיע במסיבת עיתונאים על חקירה רחבת היקף בנוגע לשערוריית הימורים אפשרית שפגעה בשקיפות ובאמינות של הכדורגל במדינה.

שופטים בליגה הראשונה והשנייה תחת חקירה

על פי דבריו של האג'יוסמנואולו עצמו, 371 מתוך 571 השופטים הפעילים הרשומים בהתאחדות במשחקים מקצועיים החזיקו חשבונות המקושרים לפלטפורמות הימורים. בנוסף, 152 מהם הימרו באופן קבוע על משחקים במסגרת ההתאחדות, כאשר שופט אחד בלבד ביצע לא פחות מ-18,227 הימורים. בנוסף לכך, 7 שופטים ו-15 עוזרי שופטים שפטו במשחקים בליגה הראשונה והשנייה של טורקיה.

"השמות יועברו בקרוב לוועדת המשמעת ויינקטו צעדים בהתאם לתקנון", הצהיר האג'יוסמנואולו ביום שני האחרון. יוזמתו זכתה לגיבוי מצד המועדונים הגדולים במדינה, פנרבחצ’ה, גלאטסראיי ובשיקטאש, שבמהלך השנים הביעו שוב ושוב ספק באמינות השיפוט ואף דרשו למנות שופטים זרים למשחקים.

שחקני פנרבחצ'ה (IMAGO)

השעיה לשנה

ואכן, כך היה. לאחר חקירה מהירה במיוחד מצד ועדת המשמעת, פורסמו התוצאות הראשונות. התאחדות הכדורגל הטורקית הודיעה היום על ענישה של 149 שופטים ועוזרי שופטים, כמעט כל מי שנחקר, שהושעו לתקופה של בין 8 ל-12 חודשים. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, ההתאחדות קיבלה החלטה שנויה במחלוקת לא לקיים מחדש משחקים שנוהלו על ידי מי מהמעורבים.

גם לאחר פרסום המסקנות הראשונות, החקירה עדיין בעיצומה. לפי העיתון "Habertürk", לא רק שופטים מעורבים בפרשת ההימורים, אלא גם שחקנים ועסקנים בכדורגל הטורקי, שנטלו חלק במערך הימורים רחב היקף. כתוצאה מכך, מתבצעת כעת בדיקה של כל שיחות הטלפון של השופטים החשודים.