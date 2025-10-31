מתן חוזז מחוץ לסגל הפועל ירושלים למכבי חיפה

מתן חוזז לא ישחק מחר (שבת, 15:00) מול מכבי חיפה, אחרי שהפגיעה ממנה הוא סובל התבררה כקרע קטן בשריר המקרבים. בהפועל ירושלים יעשו מאמצים להכשירו כבר למשחק הבא. הראל שלום לא ייכלל בשל עבירת משמעת. ז׳ארדל ואיליי מדמון עברו מבחן כשירות ויחזרו לסגל הקבוצה.

אווקה אשאטה אמר לקראת המשחק: ״אי אפשר להמשיך ולחשוב מה קרה לנו ולמה אנחנו במצב הזה, אלא להיות מגויסים ב-100% כדי להוציא נקודות. אנחנו קבוצה שצריכה להילחם ולהיות סופר אנרגטית, בטח במצבנו. חוויתי את זה כבר במשחקים מול מכבי חיפה, התמודדנו איתם בסמי עופר. המשוכה גבוהה, אבל אני רוצה שהקהל שלנו יחזור בתחושת גאווה".

בהפועל ירושלים מאמינים כי הם יכולים לנצח בסמי עופר, התחושות במועדון חיוביות לקראת המפגש מול מכבי חיפה. ״אנחנו כקבוצה מאמינים שאנחנו יכולים לנצח בכל משחק, מאמינים בעצמנו״, אומרים בירושלים.