מכת הפציעות בבארסה: מבט מבפנים על המשבר

בברצלונה הולכת וגוברת הדאגה בעקבות גל הפציעות החריג שפוקד את הקבוצה. מאז תחילת העונה, 13 מתוך 23 שחקני הסגל הבכיר נפצעו, כאשר שמונה מהם עדיין מחוץ לסגל. מדובר במחצית מכמות הפציעות שספגה הקבוצה בעונה שעברה כולה (26). במועדון כבר נערכו פגישות פנימיות כדי לנסות להבין את הסיבות למשבר ולמצוא דרכים לצמצם את השפעתו, שכן מספר כה גדול של פציעות פוגע ישירות ביכולת ובתוצאות הקבוצה.

הנפגע האחרון הוא פדרי, שנפצע למרות שעבר קיץ רגוע ופתיחת עונה מושלמת. לפי הדיווח, אחת הסיבות המרכזיות היא עומס המשחקים. פדרי, לדוגמה, שיחק 41 משחקים רצופים לפני שנפצע, ובסך הכל הופיע ב-55 משחקים ברצף בעונה שעברה, בין ברצלונה לנבחרת ספרד. דו"ח של ארגון השחקנים העולמי FIFPRO, העוסק בעומס, מנוחה והתאוששות, מדגיש עד כמה רצף משחקים צפוף ונסיעות תכופות משפיעים על הסיכון לפציעות, ומסקנותיו מוכרות היטב גם בברצלונה.

נוסף לכך, מתוך 13 הפציעות שנרשמו עד כה בעונת 2025/26, שש התרחשו בזמן שהשחקנים היו עם הנבחרות הלאומיות שלהם, ביניהם לאמין ימאל, דני אולמו, פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, פראן טורס ומארק-אנדרה טר שטגן. במקרה של השוער הגרמני מדובר בהישנות של פציעה בגב התחתון, אך במועדון סבורים כי בשאר המקרים מדובר בעיקר בהבדלי עומסים בין העבודה בקבוצה לבין זו שבנבחרת, שם אין בקרה זהה על מצבם הגופני של השחקנים, והדבר גובה מחיר כבד.

פדרי עם הכדור (IMAGO)

לפי הדיווח, מדובר ב"מעגל שמזין את עצמו": הצוות המקצועי והפיזיולוגים מודעים לצורך לנהל את עומס השחקנים כדי למנוע פציעות, אך ריבוי ההיעדרויות מקשה על המאמן האנזי פליק לבצע רוטציות.

הפציעות מאלצות אותו להשתמש שוב ושוב באותם שחקנים, מה שמגביר את הסיכון לפציעות נוספות. בנוסף, בברצלונה אין מקום לוותר על ניצחונות, ולכן הלחץ להעמיד תמיד את ההרכב החזק ביותר גובר על שיקולי מנוחה.

במועדון מודים שהמצב מדאיג במיוחד, ומבינים שכדי להחזיר את היציבות והעומק לסגל, יהיה צורך בשינוי יסודי בניהול העומסים ובהתאוששות השחקנים.