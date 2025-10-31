יום שישי, 31.10.2025 שעה 18:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

מכת הפציעות בבארסה: מבט מבפנים על המשבר

דאגה במועדון מגל הפציעות החריג: 13 מ-23 שחקנים נפצעו, שכ-8 מהם עדיין מחוץ לסגל. 6 מאותן פציעות התרחשו בזמן שהשחקנים היו עם הנבחרת הלאומית

|
פדרי, ראפיניה ולאמין ימאל (האתר הרשמי של ברצלונה)
פדרי, ראפיניה ולאמין ימאל (האתר הרשמי של ברצלונה)

בברצלונה הולכת וגוברת הדאגה בעקבות גל הפציעות החריג שפוקד את הקבוצה. מאז תחילת העונה, 13 מתוך 23 שחקני הסגל הבכיר נפצעו, כאשר שמונה מהם עדיין מחוץ לסגל. מדובר במחצית מכמות הפציעות שספגה הקבוצה בעונה שעברה כולה (26). במועדון כבר נערכו פגישות פנימיות כדי לנסות להבין את הסיבות למשבר ולמצוא דרכים לצמצם את השפעתו, שכן מספר כה גדול של פציעות פוגע ישירות ביכולת ובתוצאות הקבוצה.

הנפגע האחרון הוא פדרי, שנפצע למרות שעבר קיץ רגוע ופתיחת עונה מושלמת. לפי הדיווח, אחת הסיבות המרכזיות היא עומס המשחקים. פדרי, לדוגמה, שיחק 41 משחקים רצופים לפני שנפצע, ובסך הכל הופיע ב-55 משחקים ברצף בעונה שעברה, בין ברצלונה לנבחרת ספרד. דו"ח של ארגון השחקנים העולמי FIFPRO, העוסק בעומס, מנוחה והתאוששות, מדגיש עד כמה רצף משחקים צפוף ונסיעות תכופות משפיעים על הסיכון לפציעות, ומסקנותיו מוכרות היטב גם בברצלונה.

נוסף לכך, מתוך 13 הפציעות שנרשמו עד כה בעונת 2025/26, שש התרחשו בזמן שהשחקנים היו עם הנבחרות הלאומיות שלהם, ביניהם לאמין ימאל, דני אולמו, פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, פראן טורס ומארק-אנדרה טר שטגן. במקרה של השוער הגרמני מדובר בהישנות של פציעה בגב התחתון, אך במועדון סבורים כי בשאר המקרים מדובר בעיקר בהבדלי עומסים בין העבודה בקבוצה לבין זו שבנבחרת, שם אין בקרה זהה על מצבם הגופני של השחקנים, והדבר גובה מחיר כבד.

פדרי עם הכדור (IMAGO)פדרי עם הכדור (IMAGO)

לפי הדיווח, מדובר ב"מעגל שמזין את עצמו": הצוות המקצועי והפיזיולוגים מודעים לצורך לנהל את עומס השחקנים כדי למנוע פציעות, אך ריבוי ההיעדרויות מקשה על המאמן האנזי פליק לבצע רוטציות.

הפציעות מאלצות אותו להשתמש שוב ושוב באותם שחקנים, מה שמגביר את הסיכון לפציעות נוספות. בנוסף, בברצלונה אין מקום לוותר על ניצחונות, ולכן הלחץ להעמיד תמיד את ההרכב החזק ביותר גובר על שיקולי מנוחה.

במועדון מודים שהמצב מדאיג במיוחד, ומבינים שכדי להחזיר את היציבות והעומק לסגל, יהיה צורך בשינוי יסודי בניהול העומסים ובהתאוששות השחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */