נוג'ידאת הקשתה, אחי נצרת השיגה ניצחון

לאחר שבועיים בלא כדורגל בליגה א' צפון, המחזור השביעי הגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, ניצחונה של מכבי אחי נצרת את מכבי נוג'ידאת בתוצאה 0:1 נשער של יאסר אבסו נאסר. וניצחונה המתוק של מ.ס. טירה את הפועל בית שאן, בדמות 2:3.

במשחקים נוספים, הפועל ע. באקה אל גרבייה רשמה 0:3 על עירוני נשר, הפועל מגדל העמק הסתפקה ב-0:1 מול צעירי טמרה ובאותה תוצאה ניצחה הפועל עירוני כרמיאל את הפועל עירוני עראבה. במוצאי השבת יושלם המחזור, כאשר נווה שאנן תארח את צעירי אום אל פאחם, הפועל טירת הכרמל תפגוש את הפועל בני מוסמוס והפועל אום אל פאחם תתמודד עם מכבי אתא ביאליק.

מכבי נוג'ידאת – מכבי אחי נצרת 1:0

יאסר אבו נאסר, בנגיעתו הראשונה בכדור, קבע ניצחון מתוק מול קבוצה עיקשת, שנמצאת לה מתחת לקו האדום. יאסר זו עונה שלישית שלו במכבי אחי נצרת, כשבעונתו הראשונה הבקיע שמונה שערים, בעונה החולפת כלל לא בלט והעונה, לאחר תשעה משחקים, התכבד בשער ראשון לעונה. אחי נצרת שומרת על המקום הראשון, בעוד נוג'ידאת נושקת להפועל אום אל פאחם בתחתית.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

ברוב דקות המשחק, מכבי נוג'ידאת, המקומית, היוותה יריבה לא רעה לאחי נצרת, שבאמצע השבוע רשמה ניצחון בגביע המדינה. היה ברור לנוג'ידאת כי אחי נצרת תבוא במעט עייפה ובכל זאת, עם הכלים הדלים העומדים לרשותה, לא השיגה דבר. ברגעים מספר מההתמודדות נוג'ידאת אף נראתה טוב יותר, אך לא יכולה הייתה לעמוד מול הגנת הברזל של עלאא סאיג.

מכבי ערב נוג׳ידאת (חג'אג' רחאל)

עלאא סאיג ציין בפני ONE, בתום ההתמודדות, לאחר הניצחון היקר שהשאיר הקבוצה בפסגה כי מרוצה הוא מהגישה של השחקנים שלו, למרות העייפות הרבה. הוא מקווה כי הקבוצה תיראה יותר טוב בשבוע הבא, לפני היציאה אל פגרת השזרועים. זאת, על מנת לשמור על המקום הראשון והפער מהמקום השני.

עלאא סאיג חוגג (חג'אג' רחאל)

האוהדים שהגיעו למשחק (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

החגיגות של שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מ.ס. טירה – הפועל בית שאן 2:3

הקבוצה ההתקפית של גל ברשאן עם ניצחון חמישי ברציפות, המגיעים אחרי צמד הפסדים בפתיחת העונה. הקבוצה התייצבה, התחזקה ונמצאת לה בצמרת הגבוהה. למרות פיגור 2:0, במחצית השנייה טירה עלתה אל המגרש כמו כדור שיוצא מלוע של תותח. סאלח ספיה, אחמד מצרי ואחמד רביע הפכו שערים של גבריאל ליבסון ודוד דנן. בית שאן ירדה אל מתחת לקו האדום.

מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – עירוני נשר 0:3

ניצחון משכנע לחבר'ה של מוחמד עוואדי. נשר, ללא מאמן רשום על הקווים, נשארת במרכז הטבלה, הרי שהשיגה מספיק נקודות עד כה בכדי לברוח מהתחתית הבוערת. הניצחון של באקה מוביל אותה לחלוק המקום השלישי יחד עם צעירי אום אל פאחם ומכבי אתא ביאליק. סלים עמאש סיפק צמד, עבדאללה ג'בארין השלים. באקה מושלמת בביתה עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות.

שחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – מ.כ צעירי טמרה 0:1 (הבקיע למגדל העמק: שי אלגרבלי)

הפועל עירוני עראבה – הפועל עירוני כרמיאל 1:0 (הבקיע לכרמיאל: מחמוד חסאן)

מכבי נווה שאנן – צעירי אום אל פאחם (מוצ"ש, אגרטק חיפה, 19:00)

הפועל אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:30)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בני מוסמוס (מוצ"ש, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)