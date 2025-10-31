אסאנטה במקום קמארה? הלבטים של לאזטיץ'

מכבי תל אביב תפגוש מחר (שבת, 19:30) את מכבי בני ריינה בנוף הגליל, כשהיא שוב בפתחם של שמונה ימים שמסדרים לה שלושה משחקים, עם טיסה לאנגליה ביניהם למפגש מול אסטון וילה, לפני חזרה ארצה למשחק בבלומפילד מול בית"ר ירושלים ואז יציאה לפגרה ארוכה. ללא מוחמד עלי קמארה, שמושעה מהמועדון עד ליום שני, יצטרכו השחקנים להוכיח שהם באמת חזקים יותר מכל אירועי השבוע האחרון ולחזור עם שלוש נקודות חשובות מהגליל התחתון.

לקראת המשחק, נראה כי אצל ז'רקו לאזטיץ' יש לבטים רבים. השינויים בהרכב שלו לקראת ריינה יכולים לנוע בין אחד בלבד לחמישה, זאת על פי האימונים האחרונים, בהם הרבה להחליף גופיות בין הרכב למחליפים. במרכז ההגנה ימשיך רז שלמה כמובן, אך לצידו תורגלו הייטור וגם טייריס אסאנטה. בזמן שההולנדי תורגל כבלם, כמגן ימני תורגל נועם בן הרוש, אך כאמור גם הבלם הברזילאי שלא מרבה לשחק תורגל לסירוגין.

בקישור איסוף סיסוקו ודור פרץ יחברו לאיתמר נוי או לעידו שחר, בהתקפה אושר דוידה צפוי להמשיך בצד ימין, בעוד על שתי העמדות יש תחרות בין ארבעה שחקנים. סייד אבו פרחי ואלעד מדמון פתחו במשחק האחרון, אך באימונים האחרונים תורגלו שם גם יון ניקולאסקו וחליו וארלה. לשחקנים היה קשה להעריך מי מביניהם יפתח ואולי זה גם דבר טוב אחרי אירועי השבוע האחרון.

וארלה (עמרי שטיין)

כ-3,500 אוהדי מכבי ת"א ילוו את הקבוצה לנוף הגליל ויספקו אווירה ביתית לכל דבר ועניין כפי שקרה בביקור הקודם של הקבוצה העונה באצטדיון הזה, אז לאזטיץ' וחניכיו ניצחו את עירוני טבריה בתחילת העונה. לצד כל הדברים האלה, אצל האלופה יודעים שניצחון ישים אותם עם 20 נקודות, רק נקודה פחות מהפועל באר שבע שבפסגה, וזאת לפני שהיא תשחק נגד בית"ר ירושלים בטדי וכמובן עוד בטרם התקבלה הכרעה הנוגעת לדרבי.

ההרכב המשוער: רועי משפתי, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה (אלעד מדמון) וסייד אבו פרחי (יון ניקולאסקו).