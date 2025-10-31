יום שישי, 31.10.2025 שעה 18:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אסאנטה במקום קמארה? הלבטים של לאזטיץ'

מאמן מכבי ת"א ניסה את ההולנדי לצד שלמה, אך גם הייטור תורגל לסירוגין לקראת ריינה. וארלה וניקולאסקו קיבלו את הגופיה, אבל גם מדמון ואבו פרחי

|
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תפגוש מחר (שבת, 19:30) את מכבי בני ריינה בנוף הגליל, כשהיא שוב בפתחם של שמונה ימים שמסדרים לה שלושה משחקים, עם טיסה לאנגליה ביניהם למפגש מול אסטון וילה, לפני חזרה ארצה למשחק בבלומפילד מול בית"ר ירושלים ואז יציאה לפגרה ארוכה. ללא מוחמד עלי קמארה, שמושעה מהמועדון עד ליום שני, יצטרכו השחקנים להוכיח שהם באמת חזקים יותר מכל אירועי השבוע האחרון ולחזור עם שלוש נקודות חשובות מהגליל התחתון. 

לקראת המשחק, נראה כי אצל ז'רקו לאזטיץ' יש לבטים רבים. השינויים בהרכב שלו לקראת ריינה יכולים לנוע בין אחד בלבד לחמישה, זאת על פי האימונים האחרונים, בהם הרבה להחליף גופיות בין הרכב למחליפים. במרכז ההגנה ימשיך רז שלמה כמובן, אך לצידו תורגלו הייטור וגם טייריס אסאנטה. בזמן שההולנדי תורגל כבלם, כמגן ימני תורגל נועם בן הרוש, אך כאמור גם הבלם הברזילאי שלא מרבה לשחק  תורגל לסירוגין. 

בקישור איסוף סיסוקו ודור פרץ יחברו לאיתמר נוי או לעידו שחר, בהתקפה אושר דוידה צפוי להמשיך בצד ימין, בעוד על שתי העמדות יש תחרות בין ארבעה שחקנים. סייד אבו פרחי ואלעד מדמון פתחו במשחק האחרון, אך באימונים האחרונים תורגלו שם גם יון ניקולאסקו וחליו וארלה. לשחקנים היה קשה להעריך מי מביניהם יפתח ואולי זה גם דבר טוב אחרי אירועי השבוע האחרון. 

וארלה (עמרי שטיין)וארלה (עמרי שטיין)

כ-3,500 אוהדי מכבי ת"א ילוו את הקבוצה לנוף הגליל ויספקו אווירה ביתית לכל דבר ועניין כפי שקרה בביקור הקודם של הקבוצה העונה באצטדיון הזה, אז לאזטיץ' וחניכיו ניצחו את עירוני טבריה בתחילת העונה. לצד כל הדברים האלה, אצל האלופה יודעים שניצחון ישים אותם עם 20 נקודות, רק נקודה פחות מהפועל באר שבע שבפסגה, וזאת לפני שהיא תשחק נגד בית"ר ירושלים בטדי וכמובן עוד בטרם התקבלה הכרעה הנוגעת לדרבי. 

ההרכב המשוער: רועי משפתי, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה (אלעד מדמון) וסייד אבו פרחי (יון ניקולאסקו).

