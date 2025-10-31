יום שישי, 31.10.2025 שעה 21:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
138-127הפועל ב.א.גרבייה3
122-77מכבי אתא ביאליק4
115-86מכבי נווה שאנן5
118-107הפועל כרמיאל6
1110-107עירוני נשר7
103-65צעירי אום אל פאחם8
88-106מ.כ. צעירי טירה9
713-77צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
37-37הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
156-117מכבי קרית מלאכי1
145-166מכבי קרית גת2
148-137הפועל הרצליה3
128-136מ.כ. ירושלים4
114-67הפועל אזור5
106-97מ.כ. כפ"ס6
108-86מ.ס. דימונה7
107-76מכבי עירוני אשדוד8
810-117מ.כ. ירמיהו חולון9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
610-76הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

מכבי יבנה ניצחה 0:1, קובי מור גרם למהומה

המחזור ה-7 בליגה א' דרום: בניגוד מוחלט למשחק, טסלפפה רשם ניצחון ראשון, בן ויצמן הוריד את דן עובדיה לרצפה. אוהדי כפ"ס חיכו לאוהדי יבנה בחוץ

|
בלאגן ביבנה (יונתן גינזבורג)
בלאגן ביבנה (יונתן גינזבורג)

לאחר שבועיים בלא כדורגל בליגה א' דרום, המחזור השביעי הגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, מ.כ כפר סבא, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לסיבוב ח', סיימה באכזבה גדולה מול מכבי יבנה של עופר טסלפפה, כשנחלה הפסד בדמות 1:0 משער בדקה ה-92 (פנדל).

זמנית, במקום הראשון: מכבי קריית מלאכי, שרשמה 0:1 על מ.כ ירמיהו חולון. גם הפועל הרצליה ניצחה (מול בית"ר יבנה). מעבר לכך, שמשון תל אביב, אותה מאמן חי אבייב, שמצאה לעצמה חלוץ, בדמותו של אברהם רדה, אלא שרשמה הפסד 2:0 מול הפועל ניר רמת השרון, שיוצאת לה מהמקום האחרון לשם שולחת את בית"ר נורדיה ירושלים, שהפסידה 2:1 להפועל אזור. 

במוצאי השבת: מכבי עירוני אשדוד נגד האקס, רז משולם והפועל מרמורק ומכבי קריית גת נגד מ.כ צעירי טירה. בשני יינעל המחזור כשמ.ס דימונה תארח את מ.כ ירושלים.

| מכבי יבנה – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים 0:1

כדורגל כמעט ולא היה במגרש העירוני ביבנה והיינו צריכים לחכות 92 דקות משחק בכדי לקבל שער. אז נכון שקיימת ביקורת על השופט, האם היה או לא היה פנדל, אבל קובי מור קבע 0:1 בבעיטה מדויקת לפינה הימנית של בן ויצמן ורץ לחגוג אל מול הקהל של כפר סבא, זאת בתנועה מכוערת של בכיינות. נוכח זאת, החלה מהומה שנמשכה מספר דקות, עד הרגעת הרוחות.

קהל כפר סבא ואנשי המדיה שלו ציינו בפני ONE כי הייתה אלימות כנגדם, בעוד אנשי האבטחה והסדרנים מנסים למנוע התלקחות כמו במגע של אש ובנזין. הכרוז ביקש את אסף אוחנה ויוסי לגזיאל, אנשי מכבי יבנה, אל היציע, על מנת להרגיע את הרוחות. לאחר ההתמודדות, בן ויצמן, שהיה נסער מאותה התרסה מכוערת מצד יבנה, נאסף החוצה מהמגרש בידי דודי אלון.

שחקני יבנה חוגגים את הפנדל המדוייק (יונתן גינזבורג)שחקני יבנה חוגגים את הפנדל המדוייק (יונתן גינזבורג)
תנועת הבכי של יעקב מור שהלהיטה את האוירה (יונתן גינזבורג)תנועת הבכי של יעקב מור שהלהיטה את האוירה (יונתן גינזבורג)
בן ויצמן מנסה לאגרף את דן עובדיה (יונתן גינזבורג)בן ויצמן מנסה לאגרף את דן עובדיה (יונתן גינזבורג)
אוהד כפר סבא נכנס להרים את מקל התוף (יונתן גינזבורג)אוהד כפר סבא נכנס להרים את מקל התוף (יונתן גינזבורג)
עופר טסלפפה יחד עם בעלי הבית - יוסי לגזיאל ואסף אוחנה (יונתן גינזבורג)עופר טסלפפה יחד עם בעלי הבית - יוסי לגזיאל ואסף אוחנה (יונתן גינזבורג)
איתי שטרן, מהאנשים החזקים בכפר סבא לא מאמין למראה עיניו (יונתן גינזבורג)איתי שטרן, מהאנשים החזקים בכפר סבא לא מאמין למראה עיניו (יונתן גינזבורג)
בן ויצמן לא מאמין להפסד הנוראי הזה (יונתן גינזבורג)בן ויצמן לא מאמין להפסד הנוראי הזה (יונתן גינזבורג)
דן עובדיה חוגג (יונתן גינזבורג)דן עובדיה חוגג (יונתן גינזבורג)

לאחר שכל הצדדים הלכו לחדרי ההלבשה, הכרוז ביקש תחילה מקהל מכבי יבנה לצאת החוצה ורק לאחר מכן מקהל כפר סבא, שחלקו חיכה לקהל המקומי וקילל אותו. לא הייתה אלימות פיזית, הרי שאנשי כפר סבא ואנשי יבנה ניסו להרגיע שם את הרוחות. משחק שהטעם הספורטיבי ממנו יצא, בדקה אחת של טיפשות.

עופר טסלפפה, לאחר תיקו והפסד, הביא ניצחון ראשון בקדנציה שלו ביבנה וחולק המקום התשיעי עם מ.כ ירמיהו חולון, שהפסידה לקריית מלאכי. עידן דוד וכפר סבא עם הפסד ליגה ראשון לעונת 2025/26, אך הדרך עוד ארוכה. הקהל של כפר סבא עודד לאורך 90 הדקות, והיה מופתי לחלוטין, עד לחגיגה הלא ברורה של קובי מור מול הקהל הירוק, מה שגרם לבלאגן אחד גדול.

| הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב 0:2

האקסית של חי אבייב ואברהם רדה מנצחת אותם. על אף מצבים אין סוף, מי שהביאה את הניצחון בהתמודדות זו רמת השרון, בזכות צמד שערים של טוודרוס דמלאש. ניצחון שני העונה לרמת השרון, המביא לה אויר לנשימה ומוציא אותה מהמקום האחרון, אליו מושכת את צעירי טירה, שמשון תל אביב ובית"ר נורדיה ירושלים, להן חמש נקודות כ"א. שמשון בבעיה גדולה כי המאמן, חי אבייב, קיבל החלטה להיפרד משמשון ת"א, ברמת השרון נושמים לרווחה, עד לשבוע הבא.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| יתר תוצאות משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל אזור 2:1 (הבקיע לנורדיה ירושלים: לירן אלמליח; הבקיעו לאזור: אדיר רחמים ועידו בנבניסטי)

הפועל הרצליה – בית"ר יבנה 0:2 (הבקיעו להרצליה: ירין מוגרבי ויהב חיו חמו)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירמיהו חולון 0:1 (הבקיע לקריית מלאכי: רון אזכנזי)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל מרמורק (מוצ"ש, הסינתטיקו באשדוד, 20:00)

מכבי קריית גת – מ.כ. צעירי טירה (מוצ"ש, כרמי גת קריית גת, 20:30)

מ.ס. דימונה – מ.כ. ירושלים (שני, דימונה, 17:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */