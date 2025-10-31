האדיה: יש שיפור בקבוצה, יכולים לקחת נקודות

בני ריינה נועלת את טבלת ליגת העל עם נקודה אחת בלבד אחרי שמונה משחקים. מחר (שבת, 19:30) היא תארח באצטדיון גרין את האלופה, מכבי תל אביב, למשחק קשה ביותר, ותקווה להפתיע.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, אמר לקראת ההתמודדות: “מצפה לנו משחק מאוד קשה נגד מכבי תל אביב, אבל זו ההגרלה שקיבלנו ואנחנו מוכנים לזה. ראינו שהקבוצה במגמת שיפור, זה חשוב מאוד ללכד את הקבוצה, להביא אותה מוכנה, לשפר את הדברים שאנחנו צריכים לשפר מהמשחק מול הפועל באר שבע, שזה פחות או יותר דומה, כי נשחק גם הפעם מול קבוצה ברמה של באר שבע. אנחנו משחקים בבית ומאמינים שכן יכולים לעשות את הנקודות כבר בשבת. השחקנים מאוד מוכנים, התאמנו חזק השבוע, טוב, כמו שצריך.

האדיה וגד עמוס לקראת מכבי תל אביב מחר

“מה שחסר לנו זה טיפת מזל, קצת שיתחבר לנו. יש דברים בכדורגל שהם מעבר למשחק עצמו, צריך שדברים יתחברו. ראינו נגד באר שבע ש-50:50 היה פנדל לא פנדל, גול שנפסל, זה דברים שיכולים לעזור לנו בתקופה הזו, ושנגיע מוכנים ומרוכזים במצבים שאנחנו מגיעים אליהם כדי לעשות את העבודה ב-100 אחוז. בסך הכל, ההכנה היא טובה ואני מקווה שבבית נשיג נקודות כבר בשבת בעזרת השם”.

שוער הקבוצה, גד עמוס, הוסיף: “יש לנו משחק קשה מאוד נגד קבוצה מצוינת, אצלנו בבית, עם הקהל שלנו, אנחנו צריכים את הדחיפה שלהם. רואים את השיפור בקבוצה, הצוות המקצועי מכין אותנו בצורה טובה למשחק. רק חסר לנו לקחת נקודות ואני מאמין שאנחנו נתחיל לעשות את זה”.