יום שישי, 31.10.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

באשדוד רוצים לחזור לנצח, התלבטות לסילבס בהגנה

הקבוצה מעיר הנמל תארח מחר ב-18:30 את הפועל חיפה ותקווה לחזור אל מסלול הניצחונות. ביטון וישירלמק חוזרים לסגל, אחד מהם יחליף בהרכב את אוואני

שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

מ.ס. אשדוד תארח מחר (שבת, 18:30) באצטדיון הי"א את הפועל חיפה במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל. אחרי התיקו מול הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, הקבוצה של חיים סילבס תנסה להשיג שלוש נקודות יקרות, שיקפיצו אותה מעל יריבתה מהכרמל בטבלה וימשיכו את המומנטום הטוב שיש בעיר הנמל.

למרות כמה חיסורים, חיים סילבס מקרין אופטימיות. המאמן אמר לקראת המשחק: "אנחנו מסתכלים על זה כמשימה. לכל משחק יש את ההתפתחויות שלו, אנחנו בבית שלנו, תמיד נרצה לנצח כדי להידבק חזק למעלה בטבלה. אנחנו מבינים את הטבלה ומה ניצחון ייתן לנו, רוצים לעשות תוצאה טובה, לשחק טוב ולהידבק חזק למעלה".

מבחינת הסגל, באשדוד ממשיכים להתמודד עם בעיות בחלק האחורי. הבלם טימותי אוואני, שנפצע מול הפועל פתח תקווה, צפוי להיעדר כשבועיים, אך מנגד עשויים לחזור לסגל שני שחקני הגנה חשובים: ניר ביטון, שלא שותף בשני המשחקים האחרונים, ומאור ישילירמק, שעבר לאחרונה ניתוח להסרת התוספתן.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)
