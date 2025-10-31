יום שישי, 31.10.2025 שעה 16:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בהפועל ת"א יודעים: התרופה הכי טובה זה 3 נק'

האדומים רוצים להתאושש מההפסד בגמר גביע הטוטו מחר ב-17:30 מול עירוני טבריה: "צריך להחזיר את הביטחון". מאיימבו יחזור להרכב, סילבה תורגל כחלוץ

|
שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)
שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)

אחרי ההפסד בגמר גביע הטוטו לבית"ר ירושלים שחיבר 3 הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב תנסה להתאושש מחר (שבת) כשתארח את עירוני טבריה במסגרת המחזור התשיעי בליגה. 

"התרופה הכי טובה למצב שלנו זה 3 נקודות מחר", אמרו בחודורוב, "כל השאר פחות מעניין. ברור שאנחנו רוצים לעשות משחק גדול כדי שהקהל ייהנה, אבל קודם כל הנקודות כדי להחזיר קצת את הביטחון. יש פה קבוצה צעירה ואטרקטיבית שלא איבדה לרגע את הדרך". 

מאמן הקבוצה אליניב ברדה ניסה מאז ההפסד לבית"ר ירושלים להרים את השחקנים באסיפות ולשכוח את ההפסד כדי לחזור למסלול הניצחונות בליגה. ברדה יצטרך להסתדר ללא מור בוסקילה, עמית למקין ואנאס מחאמיד. 

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

ברדה תרגל היום כמעט אותו הרכב שפתח נגד בית"ר, פרט לחזרה של הקפטן פרנן מאיימבו והורדה של רועי אלקוקין לספסל. השינוי העיקרי של ברדה יגיע לפי התרגול בחוד ההתקפה, כשדניאל דאפה ירד לספסל ושאנדה סילבה שהגיע על תקן הקיצוני שמאלי, תורגל בחוד.

