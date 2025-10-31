הפועל ת״א נכנעה 62:58 לאולימפיאקוס ביורוליג

משחקי השבוע הכפול ביורוליג המשיכו גם הערב (שישי), כאשר הפועל תל אביב התארחה אצל אולימפיאקוס היוונית במסגרת המחזור השמיני ביורוליג. בתום משחק צמוד והפכפך במיוחד, האדומים נכנעו 62:58 וספגו הפסד שני במפעל האירופי.

אחרי פתיחה טובה של היוונים שעלו ליתרון קל, החבורה של דימיטריס איטודיס נכנסה לקצב והצליחה להפוך. ברבע השני האדומים פתחו חזק והצליחו לעלות ליתרון שיא במשחק עם דו ספרתי, שצומק מעט לקראת סיום הרבע השני, ובירידה להפסקה הפועל ירדה עם יתרון שש.

אלא שהרבע השלישי היה רע עבור האדומים בפן ההתקפי כשבמשך חמש הדקות הראשונות לא מצאו את הסל. האורחת קלעה רק ארבע נקודות במהלך הרבע. ברבע האחרון האדומים הצליחו לחזור ושתי שלשות של מיציץ׳ קבעו שוויון 58 דקה לסיום.

מיציץ׳ חטף כדור בשניות קריטיות, אך ביצע עבירה גבולית מיד לאחר מכן, שהכריעה את המשחק לטובת היוונים עם 58:62 בסיום. גם הרבע האחרון לא היה מרשים עבור הפועל בפן ההתקפי ובסך הכל האדומים קלעו 19 נקודות בלבד לאורך כל החצי השני.

למרות ההפסד, הפועל תל אביב נותרה בצמרת, אך ירדה מהפסגה כשהיא במקום השלישי, עם מאזן 2:6, זהה לזה של ז׳לגיריס והכוכב האדום שמעליה, כשרק היחס מפריד ביניהן. אולימפיאקס במקום הרביעי עם מאזן של 3:5 מבחינתה.

קלעו להפועל תל אביב: אנטוניו בלייקני 13, קולין מלקולם 10, ואסילייה מיציץ' 10, אלייז'ה בריאנט 7, דן אוטורו 6, ג'ונתן מוטלי 5, כריס ג'ונס 4, איש וויינרייט 3. תומר גינת, טאי אודיאסי וטיילר אניס שותפו ולא קלעו. בר טימור לא שותף.

רבע ראשון: 18:21 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: ואסילייה מיציץ', אלייז'ה בריאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית אולימפיאקוס: תומאס ווקאפ, טיילר דורסי, אוון פורנייה, סשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב.

אחרי כמעט שתי דקות ללא סל בפתיחה, מלקולם קלע שלשה ונתן נקודות ראשונות להפועל. וזנקוב החזיר עם שלשה משלו והדקות הראשונות היו צמודות. ויינרייט קלע שלשה, דורסי החזיר עם שתי שלשות רצופות מנגד. ווקאפ הצטרף לקצב מהשלוש והוסיף עוד אחת כשווזנקוב נתן שש הפרש ליוונים. מיציץ׳, בלייקני וג׳ונס הצליחו להפוך וסיימו את הרבע עם יתרון להפועל.

דן אוטורו (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

איש וויינרייט (IMAGO)

רבע שני: 33:39 להפועל תל אביב

בלייקני המשיך לבלוט עם שלשה בפתיחת הרבע השני, ואחרי דקות טובות של הפועל היתרון עלה לדו ספרתי ראשון הערב עם עשר הפרש. פורנייה הצליח להוריד עם שלשה והיוונים חזרו וצימקו לשלוש הפרש, אך שוב שלשה של בלייקני הגדילה לשש הפרש. מילוטינוב קלע לקראת סיום הרבע, אוטורו צימק מנגד עם הבאזר והפועל ביתרון שש בירידה להפסקה.

וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

רבע שלישי: 43:44 לאולימפיאקוס

המחצית השנייה נפתחה בשלשה של דורסי, וזנקוב קלע והוריד לנקודה הפרש בלבד, כשמנגד הפועל לא הצליחה לקלוע במשך חמש הדקות הראשונות ברבע. מלקולם עצר את המומנטום השלישי עם סל חשוב, אך ניליקה ו-וורד הפכו ונתנו יתרון ראשון ליוונים מאז הרבע הראשון. היתרון עבר להפועל וחזר שוב ליוונים לפני סיום הרבע עם נקודות של הול.

דן אוטורו (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

רבע רביעי: 58:62 לאולימפיאקוס

הרבע האחרון נפתח בנקודות של וורד, דונטה הול סיים האלי-הופ שהעלה את היוונים לחמש הפרש. ג’ונס הוריד לנקודה, אך הול השיב מיד עם נקודות נוספות שנתנו שוב יתרון חמש. בריאנט קלע שלשה ןמוטלי איזן, כשנותרו ארבע דקות וחצי לסיום

היוונים הגיבו בשני סלים מהירים שנתנו יתרון שש, ובדקות המכירעות מיציץ׳ התעלה וקלע שתי שלשות רצופות בדרך לשוויון. הדקה המכריעה לוותה בדרמה גדולה כשמיציץ’ איבד כדור, תיקן עם חטיפה נהדרת, אך אז ביצע עבירת תוקף מאוד גבולית בהוצאת חוץ. וזנקוב קלע מהקו והכריע.