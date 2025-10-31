יום שישי, 31.10.2025 שעה 16:27
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

דקה 61: הפועל ר"ג - כפר שלם 1:1

ליגה לאומית, מחזור 11: אדר רטנר העלה את האורדונים ליתרון מהיר, אך סמארי איזן מנגד עם חצי מספרת מקרוב. במקביל: בני יהודה - הפועל עפולה 0:0

|
קנדי מוסונדה (רועי כפיר)
קנדי מוסונדה (רועי כפיר)

משחקי המחזור ה-11 בליגה הלאומית נפתחים היום (שישי), כשבשעה זו משוחקים לא פחות מחמישה משחקים. במוקד, הפועל רמת גן פוגשת את הפועל כפר שלם, בני יהודה מארחת את הפועל עפולה. בנוסף, מכבי יפו מארחת את הפועל נוף הגליל, מ.ס קריית ים מתארחת אצל הפועל עכו והפועל ראשון לציון פוגשת את מ.ס כפר קאסם.

הפועל רמת גן – הפועל כפר שלם 1:1

אחרי משחק הכיסאות על הקווים, מסאיי דגו פוגש את ירון הוכנבוים. האורדונים עם המאמן החדש כבר שיחקו תחתיו בגביע וניצחו 2:3 את עירוני אשדוד, כשכעת הם מחפשים ניצחון ראשון בליגה. בצד השני, האורחת מחפשת ניצחון בכורה גם כן אחרי העזיבה של אלי לוי.

שער! בדקה השמינית, הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: גידי קאניוק מצא בכדור עומק נהדר את אדר רטנר, שבעט מתוך הרחבה אל הרשת.

אדר רטנר בועט (רועי כפיר)אדר רטנר בועט (רועי כפיר)
אדר רטנר חוגג שער מוקדם (רועי כפיר)אדר רטנר חוגג שער מוקדם (רועי כפיר)
אדר רטנר חוגג שער מוקדם (רועי כפיר)אדר רטנר חוגג שער מוקדם (רועי כפיר)
שחקני הפועל רמת גן חוגגים מוקדם (רועי כפיר)שחקני הפועל רמת גן חוגגים מוקדם (רועי כפיר)

דקה 30: התנגשות ראשים בין בלם רמת גן, מוחמד אדאמס, לקשר כפר שלם, גיא סביליה, הובילה לדאגה בקרב האנשים במגרש ולכניסת צוותי הרפואה. לבסוף, אדאמס נחבש וסביליה, על פי ההערכה, סבל מזעזוע במוח. בכל אופן, הוא הוחלף מיידית ופונה ע”י ניידת של מד”א לבית החולים.

פגיעת הראש בין מוחמד אדאמס לגיא סביליה (רועי כפיר)פגיעת הראש בין מוחמד אדאמס לגיא סביליה (רועי כפיר)
גיא סביליה עם חבישה בראש ויורד מכר הדשא (רועי כפיר)גיא סביליה עם חבישה בראש ויורד מכר הדשא (רועי כפיר)
שחקני הפועל רמת גן עם מסאי דגו (רועי כפיר)שחקני הפועל רמת גן עם מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו. בכורה על הקווים במסגרת הליגה בהפועל רמת גן (רועי כפיר)מסאי דגו. בכורה על הקווים במסגרת הליגה בהפועל רמת גן (רועי כפיר)
ירון הוכנבוים. בכורה על הקווים בכפר שלם (רועי כפיר)ירון הוכנבוים. בכורה על הקווים בכפר שלם (רועי כפיר)
דודו טוויטו ונועם שוורץ (רועי כפיר)דודו טוויטו ונועם שוורץ (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)מסאי דגו (רועי כפיר)
טרזי תומא (רועי כפיר)טרזי תומא (רועי כפיר)
איתי מלמה (רועי כפיר)איתי מלמה (רועי כפיר)
אוהדי הפועל רמת גן (רועי כפיר)אוהדי הפועל רמת גן (רועי כפיר)

דקה 49, שער! הפועל כפר שלם איזנה ל-1:1: פריצה טובה באגף הסתיימה בכדור רוחב שקיפץ באוויר, אבאס סמארי ביצע חצי מספרת מקרוב וכבש.

בני יהודה – הפועל עפולה 0:0

משחק הכיסאות כבר אמרנו? הרי שהכתומים שייכים לכך גם כן, כשמינו את אלי לוי במטרה אחת – להשיג ניצחון שיוציא אותם לדרך, כשכעת המארחת נמצאות עמוק בתחתית במקום ה-13, אך יודעת ששלוש נקודות יביא ביטחון להמשיך. מנגד, הקבוצה מהצפון במקום ה-15 ועם ניצחון אחד בלבד בליגה.

אלי לוי. בכורה על הקווים בבני יהודה (אופיר מגדל)אלי לוי. בכורה על הקווים בבני יהודה (אופיר מגדל)
אליאן רוחנא (אופיר מגדל)אליאן רוחנא (אופיר מגדל)
מור נעמן מול דני עאמר (אופיר מגדל)מור נעמן מול דני עאמר (אופיר מגדל)
גג'ונתן אגיאפונג (אופיר מגדל)
שגיא דרור (אופיר מגדל)שגיא דרור (אופיר מגדל)
מתן לוי (אופיר מגדל)מתן לוי (אופיר מגדל)
ויקטור סטינה מול אופק פישלר (אופיר מגדל)ויקטור סטינה מול אופק פישלר (אופיר מגדל)
מהומה בין שחקני בני יהודה והפועל עפולה (אופיר מגדל)מהומה בין שחקני בני יהודה והפועל עפולה (אופיר מגדל)

מכבי יפו – הפועל נוף הגליל 1:2

עוד משחק תחתית כמו המפגש שלמעלה, כששתי הקבוצות שקועות עמוק בבוץ. המארחת אמנם ניצחה במחזור הקודם את הפועל רמת גן, מה שנתן לה מעט אוויר, אך היא במקום ה-14. מנגד, האורחת במקום האחרון עם חמש נקודות בלבד, כשהיא עדיין לא רשמה ניצחון בליגה.

שער! בדקה ה-23, מכבי קביליו יפו עלתה ל-0:1: מתפרצת קטלנית של הבולגרים הסתיימה עם צ’יפ של ניב פליטר מעל השוער.

שער! בדקה ה-52, מכבי קבילו יפו הכפילה את היתרון: פעולה גדולה של טינוסנט קינגסלי, שהשתלט על כדור קשה, עבר שני שחקנים ברחבה והוציא רוחב מושלם לרונן פרץ שמקרוב גלגל פנימה.

שער! בדקה ה-63, נוף הגליל צימקה ל-2:1: יבגני ברקמן ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ולא התבלבל עם בעיטה חזקה לפינה השמאלית.

הפועל עכו – מ.ס קריית ים 0:0

מפגש מסקרן במיוחד. המארחת מגיעה לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון, וכשהיא נמצאת במקום ה-11, היא מקווה לצאת לדרך חדשה. בצד השני של המתרס, העולה החדשה פתחה נהדר את העונה, אך לאחרונה היכולת ירדה והיא סופרת חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות (שלושה בליגה).

דקה 25: השופט שרק לפנדל שנוי במחלוקת לזכות קרית ים בעקבות דחיפה, אך תומר ליטבינוב הדף את הבעיטה של גלעד אברמוב.

מ.ס כפר קאסם – הפועל ראשון לציון 0:1

פה מדובר על משחק צמרת לכל דבר ועניין. המארחת נמצאת במקום החמישי ולאחר ההעפלה לסיבוב ח’ בגביע המדינה רק לפני שלושה ימים, היא שואפת להמשיך במומנטום החיובי. מנגד, האורחת במקום השלישי, אך בגביע הודחה במפתיע על ידי מ.כ כפר סבא וכעת רוצה לחזור לנצח.

שער! בדקה ה-14, מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: אנס דאבור פילס את דרכו בצורה נהדרת במרכז המגרש ושלח בעיטה חדה מחוץ לרחבה אל הרשת.

דקה 55 – דור ג׳אן פספס הזדמנות גדולה עבור ראשל״צ כשניגש לבעוט פנדל וסחט הצלה נהדרת ממתן גלנטי בשער.

