יום שישי, 31.10.2025 שעה 17:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

"גאה להיות חלק מהרגע הזה, זה לא מקרי"

ויקטור וומבניאמה היה נרגש אחרי העלייה של הספרס לראשונה בהיסטוריה ל-0:5: "עבדנו בשביל זה, צריכים לשמור על הרצף". וגם: מי כיכב כשיאניס נעדר?

|
ויקטור וומבניאמה מאושר (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה מאושר (רויטרס)

סן אנטוניו רשמה הלילה (בין חמישי לשישי) ציון דרך משמעותי, כאשר גברה 101:107 על מיאמי היא ועלתה לראשונה בתולדותיה למאזן 0:5. מי שהוביל את הספרס היה כמובן הכוכב ויקטור וומבניאמה, שקלע 26 נקודות, קטף 18 ריבאונדים והוסיף 6 אסיסטים ו-5 חסימות. סן אנטוניו סיפקה את הפתיחה החמה ביותר שלה בעונה ה-50 שלה ב-NBA.

"זה מרגיש נהדר", אמר וומבניאמה. "זה לא מקרי, לא השגנו את חמשת הניצחונות האלה באופן מקרי, עבדנו בשביל זה. התחלנו את העונה חזק, ואנחנו צריכים לשמור על הרצף הזה כמה שיותר זמן".

ההיט הגיעו למשחק עם ממוצע של 131.5 נקודות לערב עד כה העונה, אך סן אנטוניו הגבילה את האורחים לשפל עונתי בנקודות, כולל רבע שלישי של 14 נקודות. בסוף הרבע האחרון, הספרס צפו ביתרון של 15 נקודות בתחילת הרבע האחרון מתפורר עד כדי פיגור של נקודה אחת, כאשר מיאמי פתחה בריצת 1:17 בהובלתו של באם אדבאיו. ובכל זאת, וומבאניאמה והספרס התעלו ברגע האמת, כאשר הצרפתי רשם את כל חמש החסימות שלו במחצית השנייה, כולל שלוש ברבע הרביעי. כשנותרו 14.7 שניות, וומבאניאמה כבר שחרר צעקת ניצחון ל-18,702 הצופים שהיו באולם.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

"באותו רגע, הרגשתי כאילו זה כמו סימן קריאה כשיש לנו סיכוי של 99% לנצח את המשחק", הוא אמר. "זה פשוט מזין אותי האנרגיה הזאת. זה מרגיש נהדר כי זה היה משחק קשה וזה מרגיש טוב לחוות את ההקלה הזו. חשבתי על המאזן 0:5, על ההיסטוריה של הספרס, והייתי פשוט גאה להיות חלק מאותו רגע".

ההופעה נגד ההיט סימנה את משחקו השלישי בקריירה של וומבאניאמה עם לפחות 25 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-5 חסימות, טוב למקום השלישי בהיסטוריה של הספרס אחרי חברי היכל התהילה דיוויד רובינסון (שמונה) וטים דאנקן (שש). עם ממוצע של 30.2 נקודות, 14.6 ריבאונדים ו-4.8 חסימות, וומבאניאמה הוא השחקן השני בהיסטוריה של ה-NBA אחרי בוב מקאדו (1975) שקולע בממוצע של לפחות 30 נקודות, 14 ריבאונדים ו-4 חסימות בחמשת המשחקים הראשונים של עונה מאז 1973-74, אז חסימות הפכו לסטטיסטיקה רשמית.

ויקטור וומבניאמה, בדרך לעוד סל (רויטרס)ויקטור וומבניאמה, בדרך לעוד סל (רויטרס)

במשחק נוסף, מילווקי באקס נאלצה להתמודד לראשונה העונה ללא הכוכב הגדול שלה, יאניס אנטטוקומפו, שנעדר בשל פציעה, אך הצליחה לגבור 110:120 על גולדן סטייט ווריורס. היא הצליחה לעשות זאת כששמונה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל שיא קריירה של 32 נקודות של הרכז ריאן רולינס. זה היה המשחק השני ברציפות שרולינס רשם את הופעת הקליעה הטובה ביותר בקריירה שלו, ועבר את הרף שקבע בליל שלישי כשקלע 25 נקודות נגד הניו יורק ניקס.

"אני לא אגיד שידענו שננצח בלי יאניס, אבל הבנו בימים הראשונים של מחנה האימונים שיש לנו הרבה אנשים שיכולים לשים את הכדור בסל", אמר רולינס לאחר המשחק. "הרבה אנשים שהם פייטרים, הם משחקים מהר, משחקים בדרך הנכונה, וזה פשוט גדול עבורנו. לכולם תהיה הזדמנות, וזה היה המוטו שלנו מאז תחילת העונה. זה הולך להיות לילה של מישהו בכל לילה, לילה של אדם חדש".

ראיין רולינס בפעולה (רויטרס)ראיין רולינס בפעולה (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */