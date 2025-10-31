יום שישי, 31.10.2025 שעה 17:56
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

הפועל חולון הביסה 70:82 את עירוני נס ציונה

הסגולים של דני פרנקו נראו טוב ונותרו במאזן מושלם בליגה (3 מ-3) אחרי שחגגו על הכתומים, שמצידם עדיין ללא ניצחון. מרטין (18) וארצי (15) בלטו

המחזור הרביעי בליגת ווינר סל נפתח היום (שישי), כאשר המשחק שהתקיים היה בין שתי קבוצות בקצוות, כשהפועל חולון נותרה מושלמת לאחר שניצחה 00:00 את עירוני נס ציונה, זאת במסגרת המחזור הרביעי.

המשחק כמעט כולו היה צמוד מאוד, הקבוצות החליפו סלים והסגולים ברוב הזמן הצליחו לשמור על יתרון מינימלי, כשאחרי 10 דקות זה 15:18. ברבע השני, הכתומים לא הצליחו להתעשת, כשמנגד החבורה של דני פרנקו הגבירה קצב וברחה ליתרון דו ספרתי, ובירידה להפסקה זה 32:41.

הקצב נשאר דומה גם ברבע השלישי, הקבוצות בהתחלה החליפו סלים ביניהן ואף אחת לא הצליחה לברוח, עד ששוב הסגולים סיפקו ריצה קטנה וברחו לדו ספרתי, 55:65. ברבע האחרון, זה כבר היה גארבג’ טיים, החבורה של פרנקו שוב הגבירה קצב והגדילה את ההפרש, כשמנגד לכתומים זה היה מאוחר מדי ובסוף חולון ניצחה 70:82.

כמאור, הפועל חולון השלימה ניצחון נוסף בליגה, כשהיא נותרה מושלמת ועם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות מתוך שלושה משחקים, כאשר ביום שלישי מצפה לה מפגש נגד שולה בליגת האלופות של פיב”א. מנגד, נס ציונה עדיין ללא ניצחון וסופרת כבר הפסד רביעי ברציפות, במחזור הבא מצפה לה משחק חוץ נגד הפועל גליל עליון.

קלעו להפועל חולון: חסן מרטין 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, נתנאל ארצי 15 נק’, אקסבייר מנפורד 13 נק’ ו-6 אסיסטים, ג’ורדן מקריי 12 נק’, יאיר קרביץ 8 נק’, עידן זלמנסון (5 ריב’) וטוד ווית’רס 6 נק’ כל אחד וליאור קררה 4 נק’.

קלעו לעירוני נס ציונה: דסי רודריגז 15 נק’, איתי מושקוביץ’ ואייזיה ווייטהד 12 נק’ כל אחד, לוטן אמסלם 10 נק’, טייריק סמית’ (6 ריב’) וספנסר וייס (7 ריב’) 8 נק’ כ”א, ברייס בראון 4 נק’ ואודוקה אזובויקה 1 נק’.

רבע ראשון: 15:18 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, יאיר קרביץ’, ג’ורדן מקריי וחסן מרטין.

חמישיית עירוני נס ציונה: לוטן אמסלם, ספנסר וייס, אייזיה ווייטהד, דסי רודריגז ואודוקה אזובויקה.

אחרי תקלה קטנה בשעונים, המשחק החל באיחור של חמש דקות, כשמרטין פתח את הרבע עם ארבע נקודות רצופות, אלא שחולון ראתה את הכתומים הופכים ל-4:5, כשאז מרטין קלע חמש נקודות רצופות והחזיר את היתרון לקבוצתו. מקריי צלף את השלשה הראשונה במשחק, השלים ריצת 0:8 ועשה 5:12. הכתומים מנגד הגיבו עם ריצת 4:10 וצמצמו את ההפרש, זלמנסון השיב עם לייאפ וחתם את הרבע.

רבע שני: 32:41 להפועל חולון

בראון פתח את הרבע עם שתי נקודות, ארצי ענה עם סל אנד וואן, רודריגז השיב עם לייאפ, כשאז הסגולים ברחו ליתרון 2:7 ועלו ל-21:28. הקבוצות החליפו סלים, ארצי ומנפורד קלעו ארבע נקודות והסגולים ברחו לדו ספרתי, 27:39. סמית’ ו-ווייטהד הורידו לשבע הפרש, קרביץ ענה עם שתי נקודות וחתם את הרבע.

רבע שלישי: 55:65 להפועל חולון

אחרי חצי דקה, וייס קלע את הנקודות הראשונות ברבע עם שלשה גדולה, מקריי ענה עם שתי נקודות מהעונשין, הכתומים הגיבו עם חמש נקודות רצופות והורידו לשלוש הפרש, הקבוצות החליפו סלים, ארצי צלף שלשה ונתן 43:49. סל המשיך לרדוף סל, ארצי קלע שוב מחוץ לקשת, אך רק כדי לראות את ווייטהד מחזיר לו שלשה גדולה. אולם, ווית’רס ומקריי צלפו שתי שלשות והחזירו את הסגולים ליתרון דו ספרתי, בראון קלע מנגד מחצי מרחק על הבאזר.

רבע רביעי: 70:82 להפועל חולון

מושקוביץ’ פתח את הרבע עם שלשה, מנפורד הגיב עם ריצת 0:6 והסגולים ביתרון השיא שלהם, 58:71. וייס קלע שתי נקודות, רודריגז הוסיף נקודה מהעונשין, אך ווית’רס וקרביץ צלפו שתי שלשות גדולות, מרטין השלים ריצת 0:8 וזה 61:78. מושקוביץ’ ענה עם ריצת 0:5 אישית משלו, אך זה כבר היה מאוחר מדי והפועל חולון השיגה ניצחון נוסף. 

