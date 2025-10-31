יום שישי, 31.10.2025 שעה 06:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

ללא יאניס: מילווקי גברה 110:120 על גולדן סטייט

היווני סבל מכאבים ולא שותף, 32 נק' של רולינס ניצחו 27 של קרי. אוקלהומה מושלמת אחרי ניצחון על וושינגטון, הספרס עלו ל-0:5 לראשונה בתולדותיהם

|
ראיין רולינס בפעולה (רויטרס)
ראיין רולינס בפעולה (רויטרס)

העונה החדשה של ה-NBA נפתחה בסערה, והלילה (בין חמישי לשישי) המשיכה בצורה נהדרת כולל תוצאות מפתיעות. במוקד – מילווקי באקס ללא יאניס אנטטוקומפו הפצוע, גברה 110:120 על גולדן סטייט. בנוסף, האלופה אוקלהומה סיטי ת’אנדר ניצחה 108:127 את וושינגטון וויזארדס, סן אנטוניו ספרס נשארה מושלמת עם 101:107 על מיאמי היט ואורלנדו מג’יק השיגה 107:123 על שארלוט.

מילווקי (1:4) – גולדן סטייט (2:4) 110:120

ראיין רולינס קבע שיא קריירה שני ברציפות עם 32 נקודות עבור מילווקי, כשקבוצתו התמודדה ללא יאניס כאמור. האחרון סבל מכאבים בברך השמאלית ונשאר מחוץ לסגל. רולינס קלע 13 מ-21 מהשדה ו-5 מ-7 מעבר לקשת, והוסיף גם שמונה אסיסטים. מיילס טרנר תרם 17 נקודות, וקול אנתוני הוסיף 16 לפני שיצא בעבירות, כשהספסל של מילווקי גבר על זה של גולדן סטייט 29:38.

בצד של הווריירס, סטף קרי הוביל עם 27 נקודות, ג'ונתן קומינגה קלע 24 וג’ימי באטלר הוסיף 23 ו-11 ריבאונדים. האורחת הצליחה לצמצם פיגור של שמונה נקודות עד 106:104 בזכות שלשה של קרי, אך רולינס הגיב מיד בשלשה משלו שהחלה ריצה מכרעת של הבאקס עד לתוצאה הסופית. קרי גם רשם סיום רצף של 57 זריקות עונשין מוצלחות ברציפות, השני באורכו בקריירה שלו.

סטף קרי, לא היה מרוצה (רויטרס)סטף קרי, לא היה מרוצה (רויטרס)

סן אנטוניו (0:5) – מיאמי (2:3) 101:107

ויקטור וומבניאמה הוביל את סן אנטוניו עם 27 נקודות, 18 ריבאונדים, שישה אסיסטים וחמש חסימות, במשחק שבו הקבוצה רשמה פתיחה של 0:5 לראשונה בתולדותיה. מיאמי, שהייתה אחת משלוש קבוצות יחד עם סן אנטוניו וסקרמנטו שלא פתחו עונה במאזן מושלם של 0:5, לא הצליחה למנוע מהספרס לרשום את ההישג ההיסטורי. באם אדביו הוביל את ההיט עם 31 נקודות, 10 ריבאונדים ושלושה אסיסטים.

מיאמי שיחקה ללא נורמן פאוול, טיילר הירו, קספרס יאקוציוניס וניקולה יוביץ’, אך למרות הסגל החסר הצליחה לרשום ריצת 1:17 בפתיחת הרבע האחרון ולסיים את הרבע ביתרון תשע. סן אנטוניו קיבלה תרומה רחבה עם שישה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, ביניהם סטפון קאסל עם 21 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, ודבין ואסל עם 17 נקודות. וומבניאמה האריך את הרצף שלו עם לפחות חסימה אחת ל-90 משחקים, הרצף הרביעי באורכו בהיסטוריה של הליגה.

ויקטור וומבניאמה, בדרך לעוד סל (רויטרס)ויקטור וומבניאמה, בדרך לעוד סל (רויטרס)

אוקלהומה (0:6) – וושינגטון (4:1) 108:127

שיי גילג’ס אלכסנדר הוביל את אוקלהומה סיטי עם 31 נקודות במשחק שבו הקבוצה שמרה על מאזן מושלם של 0:6. אייזיאה ג’ו, ששב אחרי פציעת ברך שגרמה לו להחמיץ את חמשת המשחקים הראשונים, הוסיף 20 נקודות וקלע חמש שלשות עבור הביתיים. אג’יי מיטשל, שעלה מהספסל, קלע גם הוא 20 נקודות ונשאר מושלם מהקו עם 19 זריקות מדויקות מתחילת העונה. הת’אנדר כפו 22 איבודים ורשמו רק שישה בעצמם, כאשר קייסון וואלאס הוביל את הקבוצה עם ארבע חטיפות ואלכס קרוסו הוסיף שלוש.

בוושינגטון, סי.ג’יי מקולום קלע 19 נקודות ובילאל קוליבאלי הוסיף 16, כשהקבוצה רשמה הפסד שלישי רצוף וירדה למאזן 4:1. באוקלהומה סיטי נאלצו להתמודד עם חדשות קשות כשהג’נרל מנג’ר סם פרסטי הודיע שהשחקן ניקולה טופיץ’ אובחן כחולה בסרטן האשכים ומטופל בכימותרפיה. בנוסף, הקבוצה חסרה את צ’ט הולמגרן הסובל מכאבים בגב התחתון ואת ג’יילן וויליאמס שעדיין מחלים מניתוח ביד. למרות זאת, אוקלהומה המשיכה ביכולת היציבה שלה, סיימה את המחצית ביתרון 49:59, שמרה על ההובלה ברבע השלישי והגיעה ליתרון שיא של 24 נקודות ברבע הרביעי.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר מול וושינגטון (רויטרס)

שארלוט (3:2) – אורלנדו (4:2) 123:107

פרנץ וגנר הוביל את אורלנדו עם 21 נקודות במשחק שבו הקבוצה עצרה רצף של ארבעה הפסדים. פאולו בנקרו תרם 18 נקודות, תשעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים, כשאורלנדו הובילה בשיא המשחק ב-20 נקודות ורשמה את ניצחונה השני העונה. וגנר, שסבל מחבלה בעקב שמאל, הוגדר בספק, אך פתח בחמישייה. לאמלו בול סיים עם 17 נקודות ו-13 אסיסטים, הדאבל-דאבל השלישי שלו העונה. אורלנדו שיחקה ערב שני ברציפות אחרי הפסד לדטרויט.

קון קנופל, שקלע 16 שלשות בארבעת משחקיו הראשונים וחמש מהן מול מיאמי, צלף שלשה אחת בלבד מול אורלנדו. המג’יק עלו ליתרון 13 באמצע הרבע השני והובילו 58:71 במחצית, שיא עונתי שלהם לחצי ראשון. ברבע השלישי המארחת צמצמה עד 88:83, אך אורלנדו פתחה מחדש פער דו ספרתי כשטריסטן דה סילבה קבע 87:104 בשלשה. בעונה שעברה אורלנדו ניצחה את כל ארבעת משחקיה מול שארלוט.

