יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
75%653-7028הכוכב האדום2
75%609-6988ז'לגיריס3
71%609-6297פנאתינייקוס4
62%726-7398ולנסיה5
57%591-6217אולימפיאקוס6
57%582-6017מונאקו7
57%615-6157ברצלונה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
43%590-5757אנדולו אפס13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%660-6318פנרבחצ'ה16
38%669-6558דובאי17
25%695-6288ליון וילרבאן18
25%752-7098מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

"אולימפיאקוס אתגר גדול, שאנחנו מקבלים אותו"

הפועל תנסה לשמור על פסגת היורוליג במבחן הכי גדול העונה ב-21:15, המאמן: "פוגשים יריבה שנבנתה ללכת עד הסוף". בלייקני: "לא מסתכלים על הטבלה"

|
אנטוניו בלייקני ואלייז׳ה בריינט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני ואלייז׳ה בריינט (רדאד ג'בארה)

שבעה ניצחונות ביורוליג, הפסד אחד בלבד, מקום ראשון במפעל הבכיר באירופה ושישה ניצחונות ברציפות בסך הכל בכל המסגרות. עם כל אלו הפועל תל אביב תגיע היום (שישי, 21:15) להיכל השלום והאחווה על מנת לעמוד מול האתגר הגדול ביותר של המועדון עד כה העונה, מפגש בחוץ נגד אולימפיאקוס. המטרה? להבטיח מחזור נוסף בפסגת היורוליג.

מחזיקת היורוקאפ גברה על פרטיזן בלגרד ביום חמישי, ואתמול בצהרי היום המריאה לאתונה. הקבוצה ערכה את האימון המסכם שלה לקראת המפגש נגד היוונים בשעות הערב, וכעת כל שנותר הוא לעלות על הפרקט ולנסות ולרשום ללא ספק את מה שיהיה הניצחון הכי גדול של הקבוצה העונה, אולי אפילו בשנים האחרונות עם נשים בצד את הניצחונות בשלבי ההכרעה ביורוקאפ.

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס ייאלץ פעם נוספת להסתדר ללא ברונו קבוקלו וים מדר הפצועים, כאשר גם עוז בלייזר פצוע בקרסול, אך הוא בכל מקרה בשלב הזה לא רשום למשחקים ביורוליג. האדומים מבינים שהם יצטרכו התעלות של לא מעט שחקנים כדי לנצח באחד ממשחקי החוץ הכי קשים שיש במפעל הבכיר ביבשת, ובעיקר להתעלות של וסיליה מיציץ’ שיצטרך להוביל.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

איטודיס אמר לקראת המפגש: “אנחנו כאן באתונה לקראת המשחק השני בשבוע הכפול הזה, נשחק נגד קבוצה שנבנתה ללכת עד הסוף, עד הפיינל פור, עד לגמר. יש לה המון ניסיון ואנחנו מכבדים את זה מאוד, אבל כמו שאמרתי, המשחק הזה הוא אתגר נוסף עבורנו ואנחנו מקבלים את האתגר. אנחנו רוצים לבחון את עצמנו, לאן הגענו עד כה, בונים ניסיון ממשחקים כאלה. ברור שאולימפיאקוס תקבל הרבה כוח מהקהל שלה, אבל באותו הזמן גם מהכישרון המיוחד שלה והיוצרים שלה”.

אנטוניו בלייקני שיתף גם הוא לפני המשחק: “התחושות טובות, אבל אנחנו ממשיכים משחק אחר משחק. העונה רק התחילה, עדיין יש עוד המון במה להשתפר, אני כשחקן ואנחנו כקבוצה ואנחנו מנסים פשוט להשתפר בכל יום. אנחנו לא ממש מסתכלים על הטבלה, אלא פשוט על עצמנו. יש לנו המון כישרון, וזה תמיד דבר חיובי. אנחנו משחקים קשה, סומכים אחד על השני, אנחנו צריכים להשתפר אבל בהכל. בהגנה אפשר להשתפר, אבל בכדורסל באמת אפשר להשתפר בהכל בכל יום”.

