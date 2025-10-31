לאן נעלמה הגנת מכבי, ומי באמת אשם במצב?

בפרק חדש של פודקאסט מכבי תל אביב ב־ONE, משה ברדה, לי נוף ורועי לוין ניתחו לעומק את ההפסד 99:92 לכוכב האדום בלגרד אתמול (חמישי), ערב נוסף שבו ההגנה של הצהובים פשוט לא הופיעה.

דיברנו על הסימנים המדאיגים, על מי נושא באחריות: המאמן עודד קטש, קלאודיו קולדבלה המנהל המקצועי או אולי ההנהלה ודיברנו על השאלה הגדולה שמרחפת מעל הכול: האם זו תחילת הסוף של קטש על הקווים של מכבי תל אביב?

וגם: על המתנה של מכבי לכוכב האדום, על החיזוק שעדיין לא מגיע, על האכזבה מהיכולת הקבוצתית ועל מה שצריך להשתנות כדי להחזיר את מכבי למסלול הניצחונות ביורוליג. האזנה נעימה.