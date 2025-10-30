22:32 גדול לבנות הרצליה על הפועל אשדוד

בנות הרצליה, מחזיקת גביע המדינה, רשמה הערב (חמישי) ניצחון חוץ במחזור הרביעי בליגת אתנה על הפועל אשדוד - 22:32, ועולות למקום הראשון (לשתי הקבוצות שש נקודות). היה זה הפסד ראשון של אשדוד לאחר שלושה ניצחונות. הרצליה תארח במחזור הבא את האלופה מכבי הארזים ר"ג, שניצחה הלילה את מכבי ראשל"צ 19:36.

במפגש שנערך באשדוד - כבשו לקבוצה המקומית: ג׳וליאנה בורגס 7, איוונה מיטרוביץ' 4, יעל שוהם ונוי בונבידה 3 כ"א, ניקול יחזקאל וסטפני שילמן 2 כ"א, שחר דגן 1. עצירות שוערות: קתרינה בנדוביץ' עם 11 ומעיין עמרם 6. שיר וקרט הובילה את מבקיעות הרצליה עם 10 שערים. דניאלה דרגויביץ' כבשה 7, מאי יולזרי 6, טלי בראל, כריסטינה שלפוק ושירה ג'רבי 2 כ"א, שירן אשכנזי, שיר מחמלי ויהלי שפריר 1 כ"א. ברונה קאמבוים הברזילאית הצטיינה עם 23 עצירות.

האלופה מכבי הארזים ר"ג התאוששה מההפסד ביום שני להפועל ראשל"צ, וניצחה את מכבי ראשל"צ 19:36. כבשו לארזים: שיר גבזה, קרן טפליצקי וקרול מילר 6 שערים כל אחת. עמית איזק 5, יארה קרמנצוסקי, אנה לזינסקי ואניה סטורוזוק 3 כ"א, דניאלה דה לירה סוסה ושרון אקלר 2 כ"א. מרינה שאלימובה סיפק 8 עצירות ב-53%, ‏גאיה בן זיקרי 3 ב-21% והשוערת הצעירה המוכשרת מבית - בלסינג פולורושו סיפקה 4 עצירות מתוך 5 זריקות - ב-80% הצלחה. למכבי ראשל"צ - אנה בלאגוייביץ 5, ליאם לולו 4, דנה אמינוב ומעיין ברומנד 3 כ"א, מיה אינדיק 2, גבנטסה רורואה ולילך מובשוביץ-קלמן 1 כ"א. ליאל פורמנסקי 9 עצירות.

המפגש בין חולון למכבי פתח תקווה (אגם לוי)

הפועל ראשל"צ השלימה שבוע עם שני ניצחונות, וגברה על א.כ נס ציונה 21:32. כבשו לנס ציונה: צ'ידרה אוגבוסימבה 7, יהל צאלח 6, רהימה בלו 2, מיה הרוש, עמית חזן, שירן לוגסי, עדן בנודיז, יובל פרטוק ונויה מרון 1 כ"א. עצירות שוערת: לי-אור לנג 6, עדי לוגסי 4 ונעה הראל 1. כבשו להפועל ראשל"צ - רנטה מקסימנקו 8, אושר כהן 7, ליה אלמוג 6, שחר קורש 4, ויקטוריה מרקל 3, מליסה רוחה ושירה כהן 2 כ"א. וילמה לוסיו הצטיינה עם 22 עצירות ב-51%

א.ס רמה"ש היא ההפתעה הנעימה של פתיחת העונה, והיא גברה על הפועל קריית אונו 24:30. כבשו לרמה"ש - ואריה סרוגין בן דויד 9, נטלי ברטו 7, נועם בן זקן 4, יוליה גרוס ואלה חנגל 3 כ"א, דנה רומנו 2, מיקה זיו ושני לויקינד 1 כ"א. עצירות שוערות - נעמה זליג 12 ושחר נדיב 8. לאונו - טאיו באבטונד 9, יובל פריבנר ופאידאת אדוול מראדקה 5 כ"א, מיקה שדה, אגם דרוקר, נויה ארדן, הילה פלישמן 1 כ"א. עצירות שוערות - אמורה אמינוזו אניפום 11, נועם הלר 6.

מכבי פ"ת ניצחה בחוץ את מ.כ חולון 23:27, לאחר שחולון הוליכה במחצית 12:15. נועם קריאף הובילה את חולון עם 8 שערים, אוולין קורינה 4, שירה מורנו, חן מלכאן, אגם אלקיים תהל מאירי, ליהיא אמר 2 כ״א. הראל נחום 1. אולה ניקיצינה סיימה עם 18 עצירות. לפ"ת - אקטרינה מלניק 7, שירה ובר 6, ליזה קוזמינה 5, שיר בן ציון 4, טל ורול 3; ליה גינגולד וניקול פדלון 1 כ"א. ולריה פוז'יקובה סיימה עם 17 עצירות ב-42 אחוזים.