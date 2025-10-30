יום שישי, 31.10.2025 שעה 23:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
10325-4255עירוני ר"ג
8345-3635מכבי חיפה
8359-3715 מכבי כרמיאל בית הכרם
8331-3245הפועל ראשל"צ
7348-3505הפועל לב י-ם
7396-3785אליצור חולון
6277-2864מכבי בנות אשדוד
6399-3475הפועל ב"ש/דימונה
5311-2644בנות בני פ"ת
4224-2073אליצור רמלה

66:76 יקר להפועל ב"ש על כרמיאל בית הכרם

הקבוצה הדרומית השיגה ניצחון בכורה העונה במסגרת משחק השלמה מהמחזור השני בליגת העל לנשים, במפגש בין 2 העולות החדשות. יורקביצ’וס הצטיינה

|
מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)
מכבי כרמיאל (לילך וייס רוזנברג)

במשחק השלמה מהמחזור השני בליגת העל לנשים שנערך הערב (חמישי) הפועל באר שבע/דימונה השיגה ניצחון בכורה העונה, כשגברה 66:76 על מכבי כרמיאל בית הכרם, במשחק בין שתי העולות החדשות.

בתום שלושה רבעים התוצאה הייתה 54:54, ברבע הרביעי באר שבע במופע הגנתי מוצלח ניצחה אותו 12:22.

זה היה הפסד שני העונה לכרמיאל וניצחון חשוב לקבוצה הדרומית שלקחה 51 ריבאונדים לעומת 42 לכרמיאל ו-27 נקודות מהספסל לבאר שבע לעומת 14 לכרמיאל.  

יורקביצ’וס מבאר שבע הצטיינה מעל כולן עם 20 נקודות, 18 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, כולל 4 חטיפות. בנוסף, הארדן קלעה 20 נקודות ולקחה 12 ריבאונדים. ווסטברוק סיימה את המשחק עם 16 נקודות, 6 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. עוד קלעו: כנען 11 נק’ טלקר 5 נק’, יובנוביץ 2 נק’. 

לכרמיאל קלעו: ג׳נקינס עם 23 נקודות 5 ריבאונדים ו 2 חסימות, ווצ׳קוביצ׳ 15 נקודות ו-7 ריבאונדים, לביא 8, עבוד 7, גומז 7, הירן סיימה 6 נקודות, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים.

