0:0 ללאציו עם פיזה, ססואולו גברה 1:2 על קליארי

משחקי אמצע השבוע של הליגה האיטלקית נמשכו גם הערב (חמישי), כאשר המחזור התשיעי מספק לנו היום שני משחקים. במפגש המוקדם, ססואלו חזרה לנצח אחרי שני משחקים, כשרשמה 1:2 על קליארי. בהמשך, לאציו סיימה ב-0:0 עם פיזה.

פיזה – לאציו 0:0

אחרי הניצחון הנהדר על יובנטוס במחזור הקודם, הנשרים לא הצליחו לייצר מומנטום הערב, כאשר סיימו בתיקו מאכזב עם העולה החדשה לסרייה א’, כשהיא מצידה עדיין ללא ניצחון בכלל בסרייה א’ מתוך תשעה משחקים.

קליארי – ססואולו 2:1

שתי הקבוצות הגיעו במומנטום שלילי, כאשר עם המשחק הערב, המארחת סופרת משחק חמישי ללא ניצחון בליגה, כשמנגד האורחת כאמור חזרה למסלול. במפגש עצמו, המחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-54 ארמנד לאוריינטה העלה את הירוקים ליתרון ובדקה ה-65 אנדראה פינאמונטי הכפיל. עד הסיום, סבסטיאנו אספוסיטו צימק בדקה ה-73, אך זה כבר לא הספיק וססואלו רשמה ניצחון שמעלה אותה זמנית למקום ה-13.