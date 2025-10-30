יום שישי, 31.10.2025 שעה 07:57
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
713-77צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
510-76הפועל עראבה15
27-36הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
128-136מ.כ. ירושלים2
126-106מכבי קרית מלאכי3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
89-116מ.כ. ירמיהו חולון8
83-46הפועל אזור9
711-66בית"ר יבנה10
610-76הפועל מרמורק11
511-86מכבי יבנה12
511-86שמשון תל אביב13
59-56בית"ר נורדיה ירושלים14
413-36הפועל ניר רמה"ש15

רז משולם סיכם במרמורק, יערוך בכורה מול האקסית

יוסי חכים ביקש לעזוב עקב עניינים אישיים. "מברכים את המאמן הנכנס", ציינו בהודעת מועדון רשמית. במוצ"ש האדומים מרחובות יתארחו אצל עירוני אשדוד

|
רז משולם (יונתן גינזבורג)
רז משולם (יונתן גינזבורג)

יוסי חכים הודיע להפועל מרמורק כי עוזב הוא מסיבותיו הוא. המועדון האדום מרחובות הודיע רשמית כי הצדדים נפרדים עקב סיבותיו האישיות של המאמן. נכון לערב זה (חמישי), הפועל מרמורק סיכמה תנאיה מול רז משולם, שבעונה החולפת, באמצעים דלים, הצליח להוביל את מכבי עירוני אשדוד למרכז טבלת ליגה א' דרום.

רז משולם צפוי, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, לחתום על חוזה מול הפועל מרמורק עם צאת השבת וכבר ב-20:00 בערב להגיע לסינתטיקו באשדוד, אותו מכיר היטב מעונה שעברה, כשקבוצתו החדשה, הפועל מרמורק, תתמודד מול האקסית שלו, מכבי עירוני אשדוד. מרמורק תגיע להתמודדות מהמקום ה-11 כשלרשותה שש נקודות. אשדוד מעליה, כשלרשותה 10 נקודות.

בעברו, אימן משולם בהפועל בני לוד רכבת, שאיננה עוד במפת הכדורגל הישראלי, הפועל כפר סבא והפועל ניר רמת השרון. היה גם לעוזר מאמן בהפועל ראשון לציון, הפועל ניר רמת השרון, הפועל בני לוד רכבת והפועל כפר סבא, כל אלו מהליגה הלאומית, הליגה השנייה בטיבה בכדורגל הישראלית. עמד על הקווים גם במכתש גבעתיים ואימן בהפועל מגדל העמק.

יוסי חכים (יונתן גינזבורג)יוסי חכים (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק היא קבוצתו ה-14 במספר במדיה דורך, בתקווה להוביל את הבוגרים למקום טוב בליגה א' דרום, זאת לאחר טלטלה בקיץ האחרון, מבחינת עניין האיחוד שכולם דיברו עליו בין האדומים למכבי שעריים, מה שלא צלח בשורה התחתונה והוביל את שתי הקבוצות אל הלא נודע, בלא תמיכה של ממש מצד העירייה.

הודעת הפועל מרמורק: "מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רוצה להודות ליוסי חכים. יוסי ביקש לסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה עקב עניינים אישיים. אנו מוקירים את התקופה בה היה חלק מהמועדון על המחויבות, המקצועיות, ההשקעה והלב שהביא איתו לכל אימון ומשחק".

"ליוסי הוצע להמשיך בתפקיד אחר במסגרת המועדון, שיאפשר לו לשלב בין ענייניו האישיים לבין המשך עשייה משותפת איתנו. אנו מברכים את המאמן הנכנס רז משולם ומאחלים לו הצלחה רבה".

/* LAST / NEXT ROUNDs */