יום חמישי, 30.10.2025 שעה 23:36
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

הוא שוב כאן: ברייס בראון חזר לעירוני נס ציונה

הגארד האמריקאי, שכיכב בשורותיהם של הכתומים בעונה החולפת, כשסיים כקלע המוביל של הליגה, קבע שיא בממוצע השלשות ואף נבחר לאולסטאר, חתם לשנתיים

|
ברייס בראון (רועי כפיר)
ברייס בראון (רועי כפיר)

החתמה גדולה לעירוני נס ציונה. המועדון הודיע היום (חמישי) על החזרתו של הגארד האמריקאי ברייס בראון, ששיחק עמה בעונה הקודמת, ופתח את העונה הנוכחית באולם מגרמניה.

כך נכתב בהודעה שפרסם המועדון

מועדון הכדורסל עירוני ״חי מוטורס״ נס ציונה שמח להכריז על החתמתו של ברייס בראון לשנתיים הקרובות.

ברייס (28, 1.91) שב לקדנציה נוספת במדים הכתומים, לאחר ששיחק בקבוצה בעונה החולפת והגיע איתה לרבע גמר הפלייאוף. הגארד האמריקאי סיים את העונה כקלע המוביל של הליגה עם 19.5 נקודות, מתוכן 3.54 שלשות למשחק, מקום ראשון בהיסטוריה של הליגה, ובנוסף רשם 3.5 אסיסטים ו-3.1 ריבאונדים ונבחר לאולסטאר. את העונה הנוכחית פתח באולם הגרמנית והשתתף עמה ביורוקאפ, וכעת הוא חוזר ללב המושבה לשנתיים הקרובות. 

ברייס בראון (רועי כפיר)ברייס בראון (רועי כפיר)

המנהל המקצועי מאיר טפירו: “שמחים שברייס חוזר למשפחה הכתומה. ראינו את היכולות שלו בשנה שעברה, הוא מכיר את המערכת ומביא איתו אישיות נהדרת לחדר ההלבשה. אנחנו תמיד חושבים על צעדים שיחזקו וישפרו את הקבוצה, וברייס הוא בהחלט אחד מהם”.
 
ברייס בראון גם דיבר: "אני שמח מאוד לחזור לנס לציונה. התגעגעתי לכולם, ואני רוצה לראות את האוהדים שלנו כבר במשחק הקרוב. בואו נתחיל לעבוד, יאללה נס ציונה!"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */