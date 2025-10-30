בדרכו של לברון: רונאלדו עשוי לשחק עם בנו

כריסטיאנו רונאלדו ג'וניור ערך היום (חמישי) את הופעת הבכורה שלו במדי נבחרת פורטוגל עד גיל 16, במסגרת טורניר גביע הפדרציות, הנערך בין ה-30 באוקטובר ל-4 בנובמבר. בנו הבכור של כוכב העל הפורטוגלי משחק בדומה לאביו בקבוצת אל נאסר הסעודית, במחלקות הצעירות, ומטרתו היא להמשיך ולהתקדם לבוגרת של המועדון.

כריסטיאנו רונאלדו האב בן 40 כיום, וחוזהו באל נאסר מסתיים ביוני 2027, אז יהיה בנו בן 17, גיל שבו שחקנים רבים כבר ערכו הופעת בכורה במועדונים גדולים, כמו לאמין ימאל או ליאו מסי. בהתחשב בהתפתחות של כריסטיאנו ג'וניור, לא מופרך לדמיין עתיד שבו הוא יחלוק מגרש וחדר הלבשה עם אביו. מדובר באתגר מרגש, שאמנם נראה רחוק, אך בהחלט אפשרי.

רונאלדו ג'וניור, שהצטרף למחלקת הנוער של אל נאסר בשנת 2023, הוא שחקן חזק, שאוהב לשחק בצד שמאל של ההתקפה. רונאלדו האב התייחס בעבר לאפשרות זו ואמר: "אני רוצה לשחק איתו, אבל זה לא משהו שמטריד אותי. נראה מה יקרה. הסיכוי לכך תלוי יותר בו מאשר בי. השנים עוברות, ובסוף אצטרך לפרוש".

כריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (IMAGO)

לאורך השנים, רבים מבני הכוכבים הגדולים סבלו מההשוואות לאבותיהם, אך הפורטוגלי אינו מהסס להשוות את עצמו לבנו: "הוא תחרותי מאוד, בדיוק כמוני כשהייתי ילד. הוא לא אוהב להפסיד. אני בטוח שהוא יהיה כמוני ב-100%. תמיד אתמוך בו, וכמובן שאשמח אם יהיה כדורגלן, כי יש לו את התשוקה לזה. יש לו גוף טוב, הוא מהיר, טכני ובועט מצוין. לא אלחיץ אותו", אמר בריאיון ל-DAZN בשנת 2018.

הורים שמשחקים עם בנם זה לא דבר שכיח בענפי הספורט השונים. עם זאת, ישנם מספר דוגמאות לילדים שזכו לשחק עם אביהם. הידועה שבהם היא לברון ג’יימס שמשתף פעולה עם בנו ברוני במדי לוס אנג’לס לייקרס. אין ספק ששיתוף הפעולה הזה יכול לדרבן את רונאלדו להמתין עם פרישה, עד אשר בנו יגיע לקבוצה הבוגרת של אל נאסר.