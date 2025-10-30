יום חמישי, 30.10.2025 שעה 16:41
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"מאמין שעם הדחיפה של הקהל נביא את הנקודות"

מאמן הפועל פ"ת, פרץ, לקראת המפגש מול סכנין בשבת: "מקווה שנעשה את העבודה, יונתן כהן נכנס לעניינים ויכול לעזור". אלטמן: "מקווים לתקופה חדשה"

|
עומר פרץ (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)

אחרי שתי נקודות בלבד מארבעת המחזורים האחרונים בליגה, הפועל פתח תקווה לצאת ביום שבת (18:30) לדרך חדשה, כשתארח באצטדיון שלמה ביטוח את בני סכנין במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל.

לקראת המשחק דיבר מאמן המלאבסים, עומר פרץ: “אנחנו מגיעים לשני המשחקים האחרונים לפני הפגרה, והראש שלנו כרגע במשחק ביום שבת מול בני סכנין, משחק חשוב מאוד מבחינתנו. אנחנו באים אחרי שנראינו טוב מול אשדוד אבל פספסנו את הנקודות”.

“עבדנו חזק כל השבוע ואנחנו מאמינים שביחד עם הדחיפה של הקהל שלנו ועם השחקנים, כולל התוספת החשובה של יונתן כהן שנכנס טוב לעניינים, נוכל להביא את הנקודות. יש לנו סגל עמוק, גם עם הפציעות של טאבי ודרור ניר, והשחקנים שיקבלו את ההזדמנות ידעו למלא את המקום שלהם. אני מקווה שנעשה את העבודה ונשיג שלוש נקודות בשבת”.

שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

גם תומר אלטמן שיתף: “מצפה לנו משחק חשוב מאוד בשבת, במיוחד אחרי כמה משחקים שבהם נראינו טוב אבל לא השגנו מספיק נקודות. אנחנו באים הביתה מול הקהל שלנו ורוצים להביא שלוש נקודות. נבוא רעבים, עם הרבה מוטיבציה ומטרה אחת, לנצח”.

תומר אלטמן (ראובן שוורץ)תומר אלטמן (ראובן שוורץ)

“ברמה האישית אני מרגיש טוב עם פתיחת העונה, וגם ברמה הקבוצתית אני חושב שאנחנו בכיוון טוב. נכון שבמחזורים האחרונים צברנו פחות נקודות, אבל אני בטוח שהקבוצה תלך ותשתפר ככל שהעונה תתקדם. אנחנו מקווים כבר ביום שבת לפתוח תקופה טובה יותר ולהביא את הניצחון שהמועדון והאוהדים מחכים לו”.

